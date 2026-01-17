La UE y Mercosur firman hoy un histórico acuerdo comercial que deberá aún superar una tensa ratificación

La Unión Europea y los países de Mercosur firmarán este sábado el acuerdo de libre comercio con el que las dos regiones culminan casi 26 años de negociación y establecen un nuevo marco de relaciones que, con el campo europeo y media docena de países en contra, puede entrar en vigor de manera interina, pero tendrá que superar un tenso proceso de ratificación para su aplicación definitiva.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, además del comisario de Comercio, Maros Sefcovic, representarán a la Unión Europea en la ceremonia que tendrá lugar en Asunción, capital de Paraguay, que ejerce este semestre la presidencia rotatoria de Mercosur.



A la ceremonia, que arrancará a las 13:15 horas (17:15 en Euskal Herria) en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, asistirán los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Argentina, Javier Milei. No estará, sin embargo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha excusado su ausencia por razones de agenda, aduciendo que el programa contaba inicialmente sólo con los ministros de Exteriores para la firma y ha sido a última hora cuando se ha cursado la invitación a los mandatarios.



"La Unión Europea y Mercosur harán historia al crear uno de los espacios de libre comercio más grandes del mundo", ha celebrado la víspera de la sirva Lula da Silva, en una rueda de prensa en Río de Janeiro acompañado por la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.



Tras un cuarto de siglo de "sufrimiento e intentos" por llegar a un acuerdo, las dos regiones crean una nueva asociación "basada en el multilateralismo", ha dicho el mandatario brasileño, que ha puesto también el acento en que los signatarios reafirman el "pleno respeto" de todos los pactos internacionales de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

