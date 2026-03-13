Será noticia: Votación del ERE en Tubos Reunidos, primer mensaje de Mojtaba Jameneí y carta de Pradales a Sánchez

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 13 de marzo de 2026:

- Votación del ERE en Tubos Reunidos: El periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos previsiblemente se cerrará hoy sin acuerdo en la reunión prevista a partir de las 10:00 horas en el palacio Euskalduna de Bilbao. La votación prevista para hoy arrojaría un resultado de cinco votos a favor del acuerdo y ocho en contra, por lo que no saldría adelante.

- Primer mensaje de Mojtaba Jameneí: El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, clama venganza y pide mantener cerrado el estrecho de Ormuz en su primer mensaje oficial tras asumir su cargo.

- Carta de Pradales a Sánchez: El lehendakari, Imanol Pradales, ha remitido una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que plantea la adopción de diez medidas para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Próximo en las empresas y en las familias vascas. El decálogo recoge las propuestas trasladadas por las empresas que participaron en el Grupo de Defensa Industrial celebrado en Zamudio.