Será noticia: Votación del ERE en Tubos Reunidos, primer mensaje de Mojtaba Jameneí y carta de Pradales a Sánchez

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tubos Reunidoseko langileen protesta Bilbon
Protesta de la plantilla de Tubos Reunidos en Bilbao. Foto de archivo: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 13 de marzo de 2026:

- Votación del ERE en Tubos ReunidosEl periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos previsiblemente se cerrará hoy sin acuerdo en la reunión prevista a partir de las 10:00 horas en el palacio Euskalduna de Bilbao. La votación prevista para hoy arrojaría un resultado de cinco votos a favor del acuerdo y ocho en contra, por lo que no saldría adelante.

Primer mensaje de Mojtaba Jameneí: El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, clama venganza y pide mantener cerrado el estrecho de Ormuz en su primer mensaje oficial tras asumir su cargo. 

- Carta de Pradales a SánchezEl lehendakari, Imanol Pradales, ha remitido una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que plantea la adopción de diez medidas para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Próximo en las empresas y en las familias vascas. El decálogo recoge las propuestas trasladadas por las empresas que participaron en el Grupo de Defensa Industrial celebrado en Zamudio. 

Álava prepara un paquete de medidas fiscales de apoyo a las empresas por la guerra de Irán

La Diputación de Álava está diseñando una serie de medidas para paliar los posibles efectos de un alargamiento de la guerra en Irán. "Utilizaremos, entre otros mecanismos, nuestra capacidad fiscal para aplicar de manera urgente y extraordinaria medidas concretas que alivien las tensiones financieras de las empresas", ha dicho el diputado general de Álava, Ramiro González. 

