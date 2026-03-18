Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 18 de marzo de 2026:

- Balance de la huelga general del 17M: Tras la huelga general por un salario mínimo propio en Hegoalde, los sindicatos convocantes ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru ofrecerán un balance de la jornada de ayer. En un primer balance destacaron el "amplio seguimiento", sobre todo en la industria y en educación.

- Última hora de la guerra en Oriente Próximo: Iran ha confirmado la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo de Estados Unidos e Israel en Irán, en el marco de su ofensiva lanzada hace ya más de dos semanas contra el país asiático.

- Segunda vuelta de las elecciones municipales en Iparralde: Tras la primera vuelta de las elecciones municipales en Iparralde, 11 municipios que deberán acudir a la segunda vuelta el próximo domingo para elegir la composición del nuevo ayuntamiento. En el caso de Baiona y Biarritz las fuerzas de izquierda se presentarán en coalición a la cita del próximo domingo.