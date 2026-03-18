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Será noticia: Balance de la huelga general, Irán confirma la muerte de Alí Lariyani y segunda vuelta de las elecciones municipales en Iparralde

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
BILBAO, 17/03/2026.- Miles de personas se han manifestado este martes en Bilbao en el marco de la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio. EFE/ Luis Tejido
Manifestación en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Greba orokorraren balantzea, Iranek Ali Lariyaniren heriotza baieztatu du eta Ipar Euskal Herriko udal hauteskundeen bigarren itzulia
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 18 de marzo de 2026:

Balance de la huelga general del 17M: Tras la huelga general por un salario mínimo propio en Hegoalde, los sindicatos convocantes ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru ofrecerán un balance de la jornada de ayer. En un primer balance destacaron el "amplio seguimiento", sobre todo en la industria y en educación. 

- Última hora de la guerra en Oriente Próximo: Iran ha confirmado la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo de Estados Unidos e Israel en Irán, en el marco de su ofensiva lanzada hace ya más de dos semanas contra el país asiático. 

Segunda vuelta de las elecciones municipales en Iparralde: Tras la primera vuelta de las elecciones municipales en Iparralde, 11 municipios que deberán acudir a la segunda vuelta el próximo domingo para elegir la composición del nuevo ayuntamiento. En el caso de Baiona y Biarritz las fuerzas de izquierda se presentarán en coalición a la cita del próximo domingo.

Titulares de Hoy Huelgas Sindicatos Irán Elecciones Iparralde Economía

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SAN SEBASTIÁN, 17/03/2026.- Un piquete informativo recorre el centro de San Sebastián durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Las personas que cobran el salario mínimo actual aseguran que no es suficiente para poder vivir con dignidad

En cuidados y limpieza; hostelería y turismo; comercios, logística y agricultura... En estos sectores suele ser habitual tomar como referencia el salario mínimo interprofesional para establecer las retribuciones. Los trabajadores y las trabajadoras denuncian que con lo que reciben no se puede vivir y consideran imprescindible subir a 1500 euros para poder vivir con dignidad.
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