Será noticia: Balance de la huelga general, Irán confirma la muerte de Alí Lariyani y segunda vuelta de las elecciones municipales en Iparralde
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 18 de marzo de 2026:
- Balance de la huelga general del 17M: Tras la huelga general por un salario mínimo propio en Hegoalde, los sindicatos convocantes ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru ofrecerán un balance de la jornada de ayer. En un primer balance destacaron el "amplio seguimiento", sobre todo en la industria y en educación.
- Última hora de la guerra en Oriente Próximo: Iran ha confirmado la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo de Estados Unidos e Israel en Irán, en el marco de su ofensiva lanzada hace ya más de dos semanas contra el país asiático.
- Segunda vuelta de las elecciones municipales en Iparralde: Tras la primera vuelta de las elecciones municipales en Iparralde, 11 municipios que deberán acudir a la segunda vuelta el próximo domingo para elegir la composición del nuevo ayuntamiento. En el caso de Baiona y Biarritz las fuerzas de izquierda se presentarán en coalición a la cita del próximo domingo.
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.