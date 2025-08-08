Alemania anuncia que suspenderá "hasta nuevo aviso" parte de las exportaciones de armas a Israel

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado este viernes que su Gobierno suspenderá “hasta nuevo aviso” las exportaciones a Israel de “armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza”, después de que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobase el jueves un plan militar para ocupar Ciudad de Gaza.

Merz ha afirmado en un comunicado que este plan no permite comprender cómo Israel pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamás, lograr la liberación de los cautivos israelíes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego.

"En estas circunstancias el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza", ha destacado Merz, en lo que es una decisión sin precedentes para un Gobierno alemán.

El canciller conservador ha señalado que Israel tiene “el derecho a defenderse contra el terrorismo de Hamás”, pero ha expresado su "profunda preocupación" por el sufrimiento de la población civil en Gaza.

"Con la ofensiva planificada, pesa sobre el Gobierno israelí una responsabilidad aún mayor que hasta ahora para abastecerles (a los civiles)", ha subrayado Merz, que no ha condenado explícitamente los planes para tomar el control de la ciudad con un millón de habitantes situada en el norte del territorio palestino.

Por el contrario, ha resaltado que Israel tiene que permitir un acceso integral para la ayuda humanitaria y también para organizaciones de la ONU y otras instituciones no estatales, así como mejorar la situación humanitaria de manera duradera "tras los pasos en la dirección correcta de los últimos días".

Además, Merz ha instado "de manera urgente" al Gobierno israelí a "no dar más pasos hacia una anexión de Cisjordania".

Desde su llegada al poder en mayo de este año, Merz se ha visto sometido a una presión creciente tanto en Alemania como en el extranjero para endurecer su postura con respecto a Israel.