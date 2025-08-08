Ocupación israelí
Alemania anuncia que suspenderá "hasta nuevo aviso" parte de las exportaciones de armas a Israel

Es una decisión sin precedentes para un Gobierno alemán. Por su parte, Países Bajos ha retirado tres licencias que ya había concedido para la exportación de piezas de barcos militares a Israel, y Noruega anunciará la próxima semana cambios en sus inversiones israelíes.
(Foto de ARCHIVO) August 4, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian families who cannot find a place to stay in Gaza City are struggling to survive under difficult conditions in makeshift tents they have set up in Gaza City. As a result of more than 20 months of attacks by the Israeli army targeting settlements, hospitals, schools and public buildings in the Gaza Strip, nearly 90 percent of the population has been displaced. In the Gaza Strip, where approximately 2.3 million people live, most of the displaced Palestinians are trying to survive in damaged buildings or tents. Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy 04/8/2025
Destrucción provocada por los ataques israelíes en Ciudad de Gaza. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Alemaniak iragarri du "beste abisu bat eman arte" bertan behera utziko duela Israelera egindako arma esportazioen zati bat
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado este viernes que su Gobierno suspenderá “hasta nuevo aviso” las exportaciones a Israel de “armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza”, después de que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobase el jueves un plan militar para ocupar Ciudad de Gaza.

Merz ha afirmado en un comunicado que este plan no permite comprender cómo Israel pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamás, lograr la liberación de los cautivos israelíes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego.

"En estas circunstancias el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza", ha destacado Merz, en lo que es una decisión sin precedentes para un Gobierno alemán.

El canciller conservador ha señalado que Israel tiene “el derecho a defenderse contra el terrorismo de Hamás, pero ha expresado su "profunda preocupación" por el sufrimiento de la población civil en Gaza.

"Con la ofensiva planificada, pesa sobre el Gobierno israelí una responsabilidad aún mayor que hasta ahora para abastecerles (a los civiles)", ha subrayado Merz, que no ha condenado explícitamente los planes para tomar el control de la ciudad con un millón de habitantes situada en el norte del territorio palestino.

Por el contrario, ha resaltado que Israel tiene que permitir un acceso integral para la ayuda humanitaria y también para organizaciones de la ONU y otras instituciones no estatales, así como mejorar la situación humanitaria de manera duradera "tras los pasos en la dirección correcta de los últimos días".

Además, Merz ha instado "de manera urgente" al Gobierno israelí a "no dar más pasos hacia una anexión de Cisjordania".

Desde su llegada al poder en mayo de este año, Merz se ha visto sometido a una presión creciente tanto en Alemania como en el extranjero para endurecer su postura con respecto a Israel.

Países Bajos

Por su parte, el Gobierno de Países Bajos ha retirado tres licencias que ya había concedido para la exportación de piezas de barcos militares a Israel por el “riesgo de uso final no deseado”, y “debido al empeoramiento de la situación” en Gaza. Sin embargo, diez organizaciones palestinas y neerlandesas cuestionan que el ministerio verifique correctamente cómo y dónde se utilizarán las armas o sus componentes.

En respuesta a preguntas del canal público NOS, el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés ha señalado que, desde el 7 de octubre de 2023, ha concedido ocho licencias de exportación para material militar con destino final en Israel. Además de las tres licencias ahora revocadas, se incluyen permisos para piezas del sistema antiaéreo israelí Cúpula de Hierro (Iron Dome).

En una carta al Parlamento la semana pasada, el Gobierno neerlandés aseguró haber rechazado, desde octubre de 2023, unas 11 solicitudes de permisos para exportar material militar y bienes de doble uso. ONGs ponen en duda

Países Bajos ya tiene una prohibición de exportar directamente componentes de F-35 a Israel por una orden judicial debido al posible uso de estos bienes en violaciones de derechos humanos en Gaza.

Noruega

Además, el fondo soberano de inversión noruego anunciará la próxima semana cambios en sus inversiones israelíes, según ha anunciado este viernes el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg. El Gobierno anunció el martes el inicio de una revisión urgente de las inversiones del fondo debido a “preocupaciones éticas”. No ha especificado cuáles podrían ser estas medidas, pero ha añadido que no se produciría una desinversión generalizada de todas las empresas israelíes.

El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza
Hamás advierte a Israel que expandir su ofensiva significa "sacrificar" a los rehenes
La ONU exige "detener de inmediato" los planes de Israel para invadir Gaza
Alemania Holanda Noruega Franja de Gaza Palestina Israel Benjamín Netanyahu Derechos humanos Ultraderecha Internacional

