Alemania anuncia que suspenderá "hasta nuevo aviso" parte de las exportaciones de armas a Israel
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado este viernes que su Gobierno suspenderá “hasta nuevo aviso” las exportaciones a Israel de “armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza”, después de que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobase el jueves un plan militar para ocupar Ciudad de Gaza.
Merz ha afirmado en un comunicado que este plan no permite comprender cómo Israel pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamás, lograr la liberación de los cautivos israelíes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego.
"En estas circunstancias el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza", ha destacado Merz, en lo que es una decisión sin precedentes para un Gobierno alemán.
El canciller conservador ha señalado que Israel tiene “el derecho a defenderse contra el terrorismo de Hamás”, pero ha expresado su "profunda preocupación" por el sufrimiento de la población civil en Gaza.
"Con la ofensiva planificada, pesa sobre el Gobierno israelí una responsabilidad aún mayor que hasta ahora para abastecerles (a los civiles)", ha subrayado Merz, que no ha condenado explícitamente los planes para tomar el control de la ciudad con un millón de habitantes situada en el norte del territorio palestino.
Por el contrario, ha resaltado que Israel tiene que permitir un acceso integral para la ayuda humanitaria y también para organizaciones de la ONU y otras instituciones no estatales, así como mejorar la situación humanitaria de manera duradera "tras los pasos en la dirección correcta de los últimos días".
Además, Merz ha instado "de manera urgente" al Gobierno israelí a "no dar más pasos hacia una anexión de Cisjordania".
Desde su llegada al poder en mayo de este año, Merz se ha visto sometido a una presión creciente tanto en Alemania como en el extranjero para endurecer su postura con respecto a Israel.
Países Bajos
Por su parte, el Gobierno de Países Bajos ha retirado tres licencias que ya había concedido para la exportación de piezas de barcos militares a Israel por el “riesgo de uso final no deseado”, y “debido al empeoramiento de la situación” en Gaza. Sin embargo, diez organizaciones palestinas y neerlandesas cuestionan que el ministerio verifique correctamente cómo y dónde se utilizarán las armas o sus componentes.
En respuesta a preguntas del canal público NOS, el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés ha señalado que, desde el 7 de octubre de 2023, ha concedido ocho licencias de exportación para material militar con destino final en Israel. Además de las tres licencias ahora revocadas, se incluyen permisos para piezas del sistema antiaéreo israelí Cúpula de Hierro (Iron Dome).
En una carta al Parlamento la semana pasada, el Gobierno neerlandés aseguró haber rechazado, desde octubre de 2023, unas 11 solicitudes de permisos para exportar material militar y bienes de doble uso. ONGs ponen en duda
Países Bajos ya tiene una prohibición de exportar directamente componentes de F-35 a Israel por una orden judicial debido al posible uso de estos bienes en violaciones de derechos humanos en Gaza.
Noruega
Además, el fondo soberano de inversión noruego anunciará la próxima semana cambios en sus inversiones israelíes, según ha anunciado este viernes el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg. El Gobierno anunció el martes el inicio de una revisión urgente de las inversiones del fondo debido a “preocupaciones éticas”. No ha especificado cuáles podrían ser estas medidas, pero ha añadido que no se produciría una desinversión generalizada de todas las empresas israelíes.
Más noticias sobre internacional
Hamás advierte a Israel que expandir su ofensiva significa "sacrificar" a los rehenes
El comunicado del grupo islamista ha llegado tras la decisión del gabinete israelí de ampliar su ofensiva militar en la Franja de Gaza. Hamás advierte de que se trata de un "intento burdo de evadir su responsabilidad legal por su crimen brutal contra civiles".
Médicos Sin Fronteras pide desmantelar los puntos de distribución de Fundación Humanitaria para Gaza: "Son trampas mortales"
Un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) concluye que los centros de distribución de alimentos de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza son lugares de "asesinatos orquestados y deshumanización" y deberían ser cerrados. Israel puso el reparto de ayuda en manos de fundación, tras meses de bloqueo total.
La ONU exige "detener de inmediato" los planes de Israel para invadir Gaza
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado que la decisión de Netanyahu se trata de un acto contrario al dictamen de la Corte Internacional de Justicia.
Al menos siete personas detenidas en Israel en protestas contra la invasión en Gaza
Las autoridades israelíes han detenido este jueves al menos a siete personas en manifestaciones contra la invasión militar en la Franja de Gaza, y han empleado caballería y cañones de agua para dispersar las multitudinarias protestas. En Jerusalén, las protestas han contado con familiares de supervivientes y de secuestrados, han pedido un acuerdo para su liberación y el fin de la ofensiva israelí sobre el enclave palestino, pronunciando, entre otros eslóganes, "la presión militar está matando a los rehenes", según ha recogido el portal de noticias israelí Ynet.
El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza
Además, ha propuesto cinco principios para terminar la invasión, entre ellos, desmilitarizar la franja y establecer un gobierno de una “administración civil alternativa” para el enclave.
Bajo control el megaincendio en el macizo de Corbières, aunque sigue sin extinguirse
Declarado el pasado martes, el incendio es ya el peor que ha sufrido Francia desde 1949 y se ha cobrado una víctima mortal, una mujer que se negó a abandonar su domicilio asediado por las llamas. Ya ha quemado unas 16 000 hectáreas.
Hamás: "Lo que el criminal de guerra Netanyahu planea es continuar su estrategia de genocidio"
"Los planes de Netanyahu de expandir la agresión confirman, sin lugar a duda, que busca deshacerse de sus prisioneros y sacrificarlos para servir a sus intereses personales y sus agendas ideológicas extremistas", ha advertido la organización palestina.
Netanyahu dice que Israel no se anexionará Gaza, pero que se hará con el control total del territorio palestino
El primer ministro israelí afirma que lo hacen "por seguridad" y que cederá "más tarde" su administración a "un Gobierno de transición liderado por fuerzas árabes".
El incendio en el sur de Francia "ya no avanza", aunque sigue sin estar controlado
El incendio que arrasa desde el martes el macizo de Corbières es el más voraz registrado en el Estado galo desde el año 1949, al quemar más de 16 000 hectáreas. El prefecto en el departamento de Aude, Christian Pouget, ha advertido de que aún está por ver cuántas de las hectáreas corresponden a zonas agrícolas o viñedos. "Creemos que son unas 900", ha dicho en una primera estimación.