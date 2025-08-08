Alemaniak iragarri du Israel helmuga duen arma esportazioen zati bat "oraingoz" etengo duela
Alemaniako Gobernu batean aurrekaririk gabeko erabakia da. Bestalde, Herbehereek hiru lizentzia atzera bota dituzte ontzi militarren piezak Israelera esportatzeko, eta Norvegiak esan du datorren astean aldaketak iragarriko dituztela Israelgo inbertsioetan.
Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak gaur iragarri duenez, "oraingoz" bertan behera utziko dituztela Israelek "Gazako Zerrendan erabil ditzakeen armen" esportazioa, Benjamin Netanyahuren Gobernuak ostegunean Gaza Hiria okupatzeko egitasmo militarra onartu ostean.
Merzek ohar batean adierazi duenez, plan horrek ez du azaltzen Israelek nola lortu nahi duen Hamas desarmatzea, gatibu israeldarrak askatzea eta su-eten baterako negoziazioak azkar abiatzea.
"Egoera honetan, Gobernu Federalak ez du onartuko Gazako Zerrendan erabil daitekeen material militarraren esportaziorik", nabarmendu du Merzek. Alemaniako Gobernu batean aurrekaririk ez duen erabakia da.
Kantziler kontserbadoreak adierazi du Israelek "Hamasen terrorismoaren aurka defendatzeko eskubidea" duela, baina "kezka sakona" agertu du Gazako herritarren sufrimenduagatik.
"Planifikatutako erasoaldiarekin, orain arte baino erantzukizun handiagoa du Israelgo Gobernuak, zibilak hornitzeko", azpimarratu du Merzek, eta ez ditu esplizituki gaitzetsi milioi bat biztanle dituen hiria kontrolatzeko asmoak.
Israelek laguntza humanitarioari eta NBEko eta gobernuz kanpoko erakundeei Zerrendan sartzen utzi behar diela nabarmendu du, baita egoera humanitarioa modu iraunkorrean hobetu ere, "azken egunetan norabide egokian emandako pausoen ondoren".
Gainera, "Zisjordania anexionatzeko urrats gehiago ez ematea" eskatu dio Merzek Israelgo Gobernuari.
Aurtengo maiatzean agintera iritsi zenetik, Merzek gero eta presio handiagoa jasan du, bai Alemanian, bai atzerrian, Israelekiko jarrera gogortzeko.
Herbehereak
Bestalde, Herbehereetako Gobernuak Israelera ontzi militarren piezak esportatzeko emandako hiru lizentzia atzera bota ditu, "nahi ez den erabilera emateko arriskuagatik" eta Gazako "egoerak okerrera egin duelako". Hala ere, Palestinako eta Herbehereetako hamar erakundek zalantzan jarri dute armak edo horien osagaiak nola eta non erabiliko diren behar bezala egiaztatzeko Gobernuaren gaitasuna.
NOS kate publikoak egindako galderei erantzunez, Herbehereetako Kanpo Arazoetako Ministerioak adierazi du 2023ko urriaren 7tik zortzi esportazio-lizentzia eman dituela Israelen azken helmuga duen material militarrerako. Orain atzera bota dituen hiru lizentziez gain, Israelgo Burdinazko Kupula (Iron Dome) sistemaren piezetarako emandako baimenak ere badaude.
Joan den astean Parlamentuari bidalitako gutun batean, 2023ko urritik material militarra eta erabilera bikoitzeko ondasunak esportatzeko 11 baimen eskaera atzera bota dituela adierazi zuen Herbehereetako Gobernuak.
Herbehereek dagoeneko debekatuta dute F-35 ehiza-hegazkinen osagaiak zuzenean Israelera esportatzea, erabaki judizial baten ondorioz, Gazan horiek giza eskubideen urraketetan erabil daitezkeelako.
Norvegia
Gainera, Norvegiako inbertsio funts subiranoak datorren astean iragarriko ditu aldaketak Israelgo inbertsioetan, Jens Stoltenberg, Finantza ministroak gaur iragarri duenez. Gobernuak asteartean iragarri zuen funtsaren inbertsioen premiazko berrikuspena abiatuko duela, "kezka etikoak" direla eta. Ez du zehaztu zeintzuk izan daitezkeen neurri horiek, baina gaineratu du ez litzatekeela desinbertsio orokorrik egingo Israelgo enpresa guztietan.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Hamasek Israeli ohartarazi dio erasoaldia hedatzeak bahituak "sakrifikatzea" esan nahi duela
Israelgo kabineteak Gazako Zerrendan bere erasoaldi militarra zabaltzea erabaki ostean iritsi da talde islamistaren komunikatua. Hamasek ohartarazi duenez, "zibilen aurkako krimen basatiagatik duen erantzukizun legala saihesteko ahalegin zakarra da".
Mugarik Gabeko Medikuek eskatu dute Gazako Fundazio Humanitarioaren banaketa-guneak desegiteko: "Tranpa hilgarriak dira"
Mugarik Gabeko Medikuak (MSF) gobernuz kanpoko erakundearen txosten baten arabera, Gazarako Fundazio Humanitario estatubatuarraren elikagaiak banatzeko zentroak "hilketa orkestratuak eta deshumanizazioa" egiteko lekuak dira, eta horiek ixteko deia egin du. Israelek horren esku utzi zuen Gazan laguntza humanitarioa banatzeko ardura, hainbat hilabetez erabat blokeatuta egon ondoren.
Gaza inbaditzeko plana "berehala gelditzeko" eskatu du NBEk
Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideetarako goi mandatariak salatu duenez, Netanyahuren erabakia Nazioarteko Justizia Gortearen irizpenaren kontrakoa da.
Gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte Israelen, Gazako inbasioaren aurkako protestetan
Israelgo agintariek gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte ostegun honetan Gazako Zerrendan inbasio militarraren aurka egindako manifestazioetan, eta zalditeria eta ur-kanoiak erabili dituzte protesta jendetsuak sakabanatzeko. Jerusalemen, bizirik atera direnen eta bahituta daudenen senideak izan dira protestetan, eta akordio bat eskatu dute horiek askatzeko eta Israelek Palestinako enklabearen kontra egindako erasoaldia amaitzeko, besteak beste.
Gaza Hiria okupatzeko Netanyahuren plan militarra onartu du Israelgo Gobernuak
Gainera, inbasioa amaitzeko bost printzipio proposatu ditu: besteak beste, zerrenda desmilitarizatzea eta "administrazio zibil alternatibo" baten gobernua ezartzea.
Corbieres mendiguneko sute handia kontrolpean dute, baina ez dute itzali
Asteartean piztu zen, eta pertsona bat hil du: sugarrek setiatuta bere etxea uzteari uko egin zion emakume bat. Sutea 1949. urtetik Frantzian izan den larriena da.
Hamas: "Netanyahu gerra kriminalak nahi duena genozidio estrategiarekin aurrera jarraitzea da"
"Netanyahuk erasoa zabaltzeko dituen asmoek, zalantzarik gabe, gatibuak gainetik kendu eta sakrifikatu nahi dituela berresten dute, bere interes pertsonalak eta muturreko agenda ideologikoa asetzeko", ohartarazi du erakunde palestinarrak.
Netanyahuk esan du ez dutela Gaza anexionatuko, baina lurralde palestinarraren erabateko kontrola bereganatuko dutela
Israelgo lehen ministroaren esanetan, "segurtasunagatik" egiten dute, eta "geroago" gobernua "indar arabiarren" esku utziko luketela.
Frantziako hegoaldean piztutako suteak jadanik "ez du aurrera egiten", baina oraindik ez dago kontrolpean
Corbieres mendigunean asteartean piztutako sutea 1949. urtetik Frantziako Estatuan izan den handiena da, 16.000 hektarea baino gehiago kiskali baititu. Christian Pouget Aude departamenduko prefetak ohartarazi du oraindik ikusteke dagoela hektarea horietatik zenbat diren nekazal lursailak. "Uste dugu 900 hektarea inguru direla", esan du, lehen estimazio batean.