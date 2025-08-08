OKUPAZIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alemaniak iragarri du Israel helmuga duen arma esportazioen zati bat "oraingoz" etengo duela

Alemaniako Gobernu batean aurrekaririk gabeko erabakia da. Bestalde, Herbehereek hiru lizentzia atzera bota dituzte ontzi militarren piezak Israelera esportatzeko, eta Norvegiak esan du datorren astean aldaketak iragarriko dituztela Israelgo inbertsioetan.

(Foto de ARCHIVO) August 4, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian families who cannot find a place to stay in Gaza City are struggling to survive under difficult conditions in makeshift tents they have set up in Gaza City. As a result of more than 20 months of attacks by the Israeli army targeting settlements, hospitals, schools and public buildings in the Gaza Strip, nearly 90 percent of the population has been displaced. In the Gaza Strip, where approximately 2.3 million people live, most of the displaced Palestinians are trying to survive in damaged buildings or tents. Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy 04/8/2025
Israelek Gaza Hirian egindako erasoek eragindako suntsipena. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak gaur iragarri duenez, "oraingoz" bertan behera utziko dituztela Israelek "Gazako Zerrendan erabil ditzakeen armen" esportazioa, Benjamin Netanyahuren Gobernuak ostegunean Gaza Hiria okupatzeko egitasmo militarra onartu ostean.

Merzek ohar batean adierazi duenez, plan horrek ez du azaltzen Israelek nola lortu nahi duen Hamas desarmatzea, gatibu israeldarrak askatzea eta su-eten baterako negoziazioak azkar abiatzea.

"Egoera honetan, Gobernu Federalak ez du onartuko Gazako Zerrendan erabil daitekeen material militarraren esportaziorik", nabarmendu du Merzek. Alemaniako Gobernu batean aurrekaririk ez duen erabakia da.

Kantziler kontserbadoreak adierazi du Israelek "Hamasen terrorismoaren aurka defendatzeko eskubidea" duela, baina "kezka sakona" agertu du Gazako herritarren sufrimenduagatik.

"Planifikatutako erasoaldiarekin, orain arte baino erantzukizun handiagoa du Israelgo Gobernuak, zibilak hornitzeko", azpimarratu du Merzek, eta ez ditu esplizituki gaitzetsi milioi bat biztanle dituen hiria kontrolatzeko asmoak.

Israelek laguntza humanitarioari eta NBEko eta gobernuz kanpoko erakundeei Zerrendan sartzen utzi behar diela nabarmendu du, baita egoera humanitarioa modu iraunkorrean hobetu ere, "azken egunetan norabide egokian emandako pausoen ondoren".

Gainera, "Zisjordania anexionatzeko urrats gehiago ez ematea" eskatu dio Merzek Israelgo Gobernuari.

Aurtengo maiatzean agintera iritsi zenetik, Merzek gero eta presio handiagoa jasan du, bai Alemanian, bai atzerrian, Israelekiko jarrera gogortzeko.

Herbehereak

Bestalde, Herbehereetako Gobernuak Israelera ontzi militarren piezak esportatzeko emandako hiru lizentzia atzera bota ditu, "nahi ez den erabilera emateko arriskuagatik" eta Gazako "egoerak okerrera egin duelako". Hala ere, Palestinako eta Herbehereetako hamar erakundek zalantzan jarri dute armak edo horien osagaiak nola eta non erabiliko diren behar bezala egiaztatzeko Gobernuaren gaitasuna.

NOS kate publikoak egindako galderei erantzunez, Herbehereetako Kanpo Arazoetako Ministerioak adierazi du 2023ko urriaren 7tik zortzi esportazio-lizentzia eman dituela Israelen azken helmuga duen material militarrerako. Orain atzera bota dituen hiru lizentziez gain, Israelgo Burdinazko Kupula (Iron Dome)  sistemaren piezetarako emandako baimenak ere badaude.

Joan den astean Parlamentuari bidalitako gutun batean, 2023ko urritik material militarra eta erabilera bikoitzeko ondasunak esportatzeko 11 baimen eskaera atzera bota dituela adierazi zuen Herbehereetako Gobernuak.

Herbehereek dagoeneko debekatuta dute F-35 ehiza-hegazkinen osagaiak zuzenean Israelera esportatzea, erabaki judizial baten ondorioz, Gazan horiek giza eskubideen urraketetan erabil daitezkeelako.

Norvegia

Gainera, Norvegiako inbertsio funts subiranoak datorren astean iragarriko ditu aldaketak Israelgo inbertsioetan, Jens Stoltenberg, Finantza ministroak gaur iragarri duenez. Gobernuak asteartean iragarri zuen funtsaren inbertsioen premiazko berrikuspena abiatuko duela, "kezka etikoak" direla eta. Ez du zehaztu zeintzuk izan daitezkeen neurri horiek, baina gaineratu du ez litzatekeela desinbertsio orokorrik egingo Israelgo enpresa guztietan.

Israelgo Gobernuak Netanyahuren plan militarra onartu du Gaza Hiria okupatzeko
Hamasek Israeli ohartarazi dio erasoaldia zabaltzeak bahituak "sakrifikatzea" esan nahi duela
Israelek Gaza inbaditzeko dituen planak "berehala gelditzeko" eskatu du NBEk
Alemania Holanda Norvegia Gazako Zerrenda Palestina Israel Benjamin Netanyahu Giza eskubideak Ultraeskuina Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mugarik Gabeko Medikuek eskatu dute Gazako Fundazio Humanitarioaren banaketa-guneak desegiteko: "Tranpa hilgarriak dira"

Mugarik Gabeko Medikuak (MSF) gobernuz kanpoko erakundearen txosten baten arabera, Gazarako Fundazio Humanitario estatubatuarraren elikagaiak banatzeko zentroak "hilketa orkestratuak eta deshumanizazioa" egiteko lekuak dira, eta horiek ixteko deia egin du. Israelek horren esku utzi zuen Gazan laguntza humanitarioa banatzeko ardura, hainbat hilabetez erabat blokeatuta egon ondoren.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte Israelen, Gazako inbasioaren aurkako protestetan

Israelgo agintariek gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte ostegun honetan Gazako Zerrendan inbasio militarraren aurka egindako manifestazioetan, eta zalditeria eta ur-kanoiak erabili dituzte protesta jendetsuak sakabanatzeko. Jerusalemen, bizirik atera direnen eta bahituta daudenen senideak izan dira protestetan, eta akordio bat eskatu dute horiek askatzeko eta Israelek Palestinako enklabearen kontra egindako erasoaldia amaitzeko, besteak beste.

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (France), 07/08/2025.- A fire engine tackles a brush fire as a wildfire continues to spread in Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Aude department, southern France, 07 August 2025. Some 16,000 hectares have been burned so far and at least one person died in one of the biggest wildfires in France since 1949. (incendio forestal, Francia) EFE/EPA/PHILIPPE MAGONI
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Frantziako hegoaldean piztutako suteak jadanik "ez du aurrera egiten", baina oraindik ez dago kontrolpean

Corbieres mendigunean asteartean piztutako sutea 1949. urtetik Frantziako Estatuan izan den handiena da, 16.000 hektarea baino gehiago kiskali baititu. Christian Pouget Aude departamenduko prefetak ohartarazi du oraindik ikusteke dagoela hektarea horietatik zenbat diren nekazal lursailak. "Uste dugu 900 hektarea inguru direla", esan du, lehen estimazio batean.

Gehiago kargatu