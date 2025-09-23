Once nuevos países reconocen a Palestina como Estado

Once países se han sumado en los últimos días al reconocimiento oficial del Estado palestino, incluidos Australia, Canadá, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Andorra, Malta, Mónaco, Portugal, Reino Unido, San Marino, quienes lo han hecho este mismo lunes desde Nueva York durante la conferencia para la solución de dos Estados y en vísperas de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Con estas últimas incorporaciones, más del 75 % de los países con asiento en la ONU han decidido reconocer a Palestina como Estado independiente, una medida anunciada en las últimas semanas ante la escalada de Israel en su ofensiva militar contra la Franja de Gaza y la violencia contra palestinos en Cisjordania.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de una "conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)", que se celebra en la sede de la ONU.

"Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno", ha recordado. Asimismo, ha subrayado que "este reconocimiento es una derrota para Hamás, al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel".

El paso dado por Francia es muy importante por varias razones: Francia tienen la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una de las principales economías del planeta.

Por su parte, el representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha rechazado esta cumbre que ha calificado de "teatro". El embajador israelí ha rechazado una "acción unilateral" y ha reiterado la promesa del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de que tendrá una respuesta, si bien al mismo tiempo ha asegurado que "somos una nación pacífica".