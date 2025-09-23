PALESTINA
Beste hamaika herrialdek onartu dute Palestina estatu gisa

Frantzia, Belgika, Luxenburgo, Andorra, Malta, Monako eta San Marino izan dira pausoa ematen azkenak, New Yorken bi estatuen konponbidea gauzatzeko pausoak zehazteko asmoz egindako goi bileran.

Gaza (Palestina). Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Azken egunotan, hamaika herrialdek aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua. Frantzia, Belgika, Luxenburgo, Andorra, Malta, Monako eta San Marino izan dira pausoa ematen azkenak, New Yorken bi estatuen konponbidea gauzatzeko pausoak zehazteko asmoz astelehen honetan egindako goi bileran eta Nazio Batuen Batzar Nagusiaren bezperan. Igandean, Erresuma Batuak, Australiak, Kanadak eta Portugalek gauza bera egin zuten. 

Nazio Batuen Erakundea (NBE) osatzen duten herrialdeen % 75k aitortu dute Palestinako Estatua, Israelek Gazako Zerrendan abiatutako erasoaldiaren ondotik. 

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak bart eman du onartzeko pausoa, bi estatuen konponbidea gauzatzeko pausoak zehazteko asmoz New Yorken astelehen honetan egindako goi bileran

Hala ere, azpimarratu du herri palestinarraren eskubide legitimoen onarpen honek ez diela ezer kentzen Israelgo herriaren eskubideei, “Frantziak hasiera-hasieratik babestu duenari”. Era berean, "aitortza hau porrota da Hamasentzat, baita antisemitismoa sustatzen duten eta obsesio antisionistak elikatzen dituzten eta Israelgo Estatua suntsitzea nahi duten guztientzat ere".

Frantziak emandako pausoa oso garrantzitsua da hainbat arrazoirengatik: Frantziak Europako komunitate judu handiena du, Israelen aliatu leialenetako bat izan da historikoki, eta NBEko Segurtasun Kontseiluan eserleku iraunkorra du (eta ondorioz, beto eskubidea). Gainera, planetako ekonomia nagusietako bat da.

Bestalde, Danny Danon Israelek Nazio Batuen Erakundean duen ordezkariak errefusatu egin du goi-bilera, "antzerkia" dela iritzita. Palestina estatu gisa aitortu izanak erantzun bat izango duela adierazi du Israelgo enbaxadoreak, baina aldi berean "nazio baketsua" direla azpimarratuta. 

Frantziak Palestinako Estatua onartu du NBEn
"Ondorio juridikoak baino, garrantzi politikoa du nazioarteak Palestina aitortzeak"
Zer da Palestinako Estatua onartzea?
Palestinako Estatuaren aitortza erdigunean dela abiatuko  da NBEren 80. Batzar Nagusian

Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak, Portugalek eta Frantziak aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua, goi-bileraren bezperan. Horren aurrean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak esan du ez dela inolaz ere Palestinako Estaturik egongo, eta Bezalel Smotrich zein Itamar Ben Gvir Israelgo ministroek Zisjordania anexionatzea proposatu dute, Palestinako Estatua aitortzeko erabakiei erantzuteko.

