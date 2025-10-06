Arranca un nuevo intento para avanzar hacia la paz en Gaza, con la propuesta de Trump como punto de partida

Las delegaciones de Israel y Hamás que se sentarán en la mesa negociadora junto con las administraciones mediadioras (Estados Unidos y Qatar) van llegando ya a Egipto para iniciar los contactos e implementar la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó el domingo la salida de una delegación hacia el país africano, encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos israelí Ron Dermer.

Una delegación de Hamás, encabezada por el jefe exiliado del grupo en Gaza, Khalil Al-Hayya, aterrizó en Egipto el domingo por la noche para reunirse con representantes de los países mediadiores, Estados Unidos y Qatar. Ha sido la primera visita de Hayya a Egipto desde que sobrevivió a un ataque israelí en Doha, la capital de Qatar, el mes pasado.

Todos ellos mantendrán reuniones a partir de este lunes para abordar en las próximas horas los "mecanismos y detalles" para poner en marcha la primera fase de la propuesta del mandatario de EE. UU..

Trump ha promovido un plan de 20 puntos destinado a poner fin a los combates en Gaza, asegurar la liberación de los rehenes restantes y definir el futuro del territorio. Israel y Hamás han acordado partes del plan.

La primera fase aborda la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos. Quedan 48 rehenes en Gaza, 20 de los cuales siguen con vida.

Fuentes cercanas a la negociación han apuntado a que en esas negociaciones "la delegación israelí entregará a los mediadores mapas de la primera fase de la retirada de sus tropas de Gaza", con la que allana el camino para la liberación de los rehenes.

Hamás anunció el viernes que acepta la liberación de todos los rehenes según lo estipulado en el plan de Trump, si bien exigió "aprovisionar las condiciones en el terreno para el proceso de intercambio". La formación palestina también pidió negociar algunos de los puntos del plan.

El mandatario estadounidense, que ha advertido que no permitirá demoras por parte de Hamás, escribió el sábado en su red Truth Social que "Israel ha aceptado la línea inicial de retirada, la cual hemos mostrado y compartido con Hamás".

Primera noche sin ataques letales desde marzo

Tras meses con decenas de muertos diarios desde el fin de la tregua el pasado marzo, esta madrugada no ha habido ataques letales israelíes en la Franja de Gaza, según han confirmado fuentes sanitarias y locales. Tan solo se ha registrado un fallecido en un bombardeo contra una mezquita en el barrio de Zeitún, al este de la ciudad de Gaza, antes de las 23:00 del domingo (20.00 GMT), ha detallado una fuente y la agencia oficial palestina Wafa. Sí ha habido durante esta madrugada fuego de artillería y bombardeos en la ciudad de Gaza, pero no han causado víctimas.

El viernes, el presidente de EE.UU. Donald Trump, pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que parara sus ataques en Gaza, pero el Ejército ha seguido atacando y ha matado a alrededor de un centenar de personas desde entonces.