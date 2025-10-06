Gazan bakea lortzeko beste saiakera bat hastear, Trumpen proposamena abiapuntu hartuta
Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzak nahiz bitartekariak (AEB eta Qatar), Egiptora iristen ari dira dagoeneko, datozen orduotan hastea espero den negoziazioetan parte hartzeko. Bitartean, Gazan, martxotik aurrenekoz, ez da eraso hilgarririk izan gauez.
Egiptora iristen ari dira dagoenko Israelek eta Hamasek elkarrizketetara bidalitzako ordezkaritzak. Horiek, AEB eta Qatar bitartekariekin batera Donald Trump presidente estatubatuarrak proposatutako bake-planaren lehen fasea martxan jartzeko adostasunetara iristen saiatuko dira astelehen honetatik aurrera.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak igandean agindu zuen ordezkaritza bat herrialde afrikarrera bidaltzea, Gai-estategikoetarako ministro Ron Dermer buru duela.
Khalil Al-Hayya buruzagi erbesteratua buru duen Hamasek ordezkaritza Egipton da jada, eta lehen bilerak egin ditu igandetik AEB eta Qatar bitertekariekin. Joan den hilean Dohan, Qatarko hiriburuan, Israelek egindako eraso batetik bizirik atera zenetik Hayyak Egiptora egin duen lehen bisita izan da.
Horiek denek bilerak egingo dituzte astelehen honetatik aurrera Trumpek egindako proposamenaren lehen fasea martxan jartzeko "mekanismo eta xehetasunak" zehazteko.
Trumpek 20 puntuko plan bat sustatu du Gazako borrokei amaiera emateko, Gazan gerlditzen diren bahituen askapena ziurtatzeko eta lurraldearen etorkizuna zehazteko. Israelek eta Hamasek planaren zati batzuk adostu dituzte.
Lehen faseak preso palestinarren truke bahituak askatzea du helburu. 48 bahitu geratzen dira Gazan, eta horietatik 20 bizirik daude.
Negoziazioaren gertuko iturriek azaldu dutenez, negoziazio horietan "Israelgo ordezkaritzak Gazatik tropak erretiratzeko lehen fasearen mapak emango dizkie bitartekariei", bahituak askatzeko bidea errazteko.
Hamasek ostiralean iragarri zuen bahitu guztiak askatzea onartzen duela, Trumpen planean ezarritakoaren arabera, baina "truke prozesurako baldintzen inguruko informazioa" eskatu zuen. Halaber, planaren puntu batzuk negoziatzeko eskatu zuen.
Agintari estatubatuarrak ohartarazi duenez, ez du atzerapenik onartuko Hamasen aldetik; larunbatean Truth Social sarean idatzi zuenez, "Israelek tropak ateratzeko lehen fasea onartu" du, Hamasekin erakutsi eta partekatu duguna".
Hildakorik gabeko lehen gaua Gazan, martxotik
Martxoan su-etena amaitu zenetik egunero dozenaka hildako izan ostean, bart ez da Israelen eraso hilgarririk izan Gazako Zerrendan, osasun eta tokiko iturriek baieztatu dutenez. Hildako bakarra izan da, bertako 23:00ak aurretik Gaza hiriaren ekialdeko Zeitun auzoan, meskita baten aurka egindako bonbardaketa batean. Artilleria sua eta bonbardaketak izan dira goizaldean Gaza hirian, baina ez dute biktimarik eragin.
Ostiralean, Donald Trump AEBko presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari eskatu zion Gazako erasoak gelditzeko, baina Israelgo Armadak ez ditu erasoak eten eta ehun pertsona inguru hil ditu ordutik.
Israelgo eta Hamaseko negoziatzaileek astelehen honetan aztertuko dute Trumpek proposatutako plana
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak agindua eman du ordezkaritza bat Afrikako herrialdera bidaltzeko. Ordezkaritza horrek Ron Dermer izango du buru, Gai Estrategikoetako ministroa, alegia.
Global Sumud Flotillan parte hartu duten nazionalitate espainiarreko 21 ekintzaile Madrilera iritsi dira
Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria kolektiboko kiderik ez dago talde horretan, eta Saharonimgo espetxean jarraitzen dute Espainiako Estatuko 24 herritarrekin batera, autoinkulpazioa sinatu ez dutelako.
Errusiak eraso masiboak egin ditu Ukrainan eta bost pertsona hil ditu Lviv hirian eta Zaporizhian
Errusiak droneekin eta misilekin eraso egin du Ukraina, ekialdetik mendebaldera, larunbat gauean. Bereziki gogor kolpatu ditu Zaporizhia eskualdea (gutxienez pertsona bat hil da bertan) eta Lviv hiria (gutxienez lau pertsona hil dira eta hiriaren zati bat argindarrik gabe geratu da).
Israelek tropak ateratzeko "lehen fasea" onartu duela iragarri du Trumpek, eta horri oniritzia emateko eskatu dio Hamasi
AEBko presidenteak esan du Israelen "urratsa" ontzat eman beharko duela orain Hamasek, eta behin hori eginda su-etena eraginkorra izango dela. Egiptoko Gobernuak, bestalde, baieztatu du Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzek astelehenean hasiko dituztela negoziazioak Kairon.