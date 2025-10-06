Gaza
Gazan bakea lortzeko beste saiakera bat hastear, Trumpen proposamena abiapuntu hartuta

Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzak nahiz bitartekariak (AEB eta Qatar), Egiptora iristen ari dira dagoeneko, datozen orduotan hastea espero den negoziazioetan parte hartzeko. Bitartean, Gazan, martxotik aurrenekoz, ez da eraso hilgarririk izan gauez.  

KARACHI (Pakistan), 05/10/2025.- Supporters of the Islamic political party Jamaat-e-Islami participate in a protest in support of the Palestinian people, in Karachi, Pakistan, 05 October 2025. Israel's interception of the flotilla, which was carrying pro-Palestinian activists and aid supplies to the Gaza Strip, and the detention of all those on board its vessels, has sparked international condemnation and protests. (Protestas) EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER
author image

EITB

Azken eguneratzea

Egiptora iristen ari dira dagoenko Israelek eta Hamasek elkarrizketetara bidalitzako ordezkaritzak. Horiek, AEB eta Qatar bitartekariekin batera Donald Trump presidente estatubatuarrak proposatutako bake-planaren lehen fasea martxan jartzeko adostasunetara iristen saiatuko dira astelehen honetatik aurrera. 

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak igandean agindu zuen ordezkaritza bat herrialde afrikarrera bidaltzea, Gai-estategikoetarako ministro Ron Dermer buru duela. 

Khalil Al-Hayya buruzagi erbesteratua buru duen Hamasek ordezkaritza Egipton da jada, eta lehen bilerak egin ditu igandetik AEB eta Qatar bitertekariekin. Joan den hilean Dohan, Qatarko hiriburuan, Israelek egindako eraso batetik bizirik atera zenetik Hayyak Egiptora egin duen lehen bisita izan da.

Horiek denek bilerak egingo dituzte astelehen honetatik aurrera Trumpek egindako proposamenaren lehen fasea martxan jartzeko "mekanismo eta xehetasunak" zehazteko. 

Trumpek 20 puntuko plan bat sustatu du Gazako borrokei amaiera emateko, Gazan gerlditzen diren bahituen askapena ziurtatzeko eta lurraldearen etorkizuna zehazteko. Israelek eta Hamasek planaren zati batzuk adostu dituzte.

Lehen faseak preso palestinarren truke bahituak askatzea du helburu. 48 bahitu geratzen dira Gazan, eta horietatik 20 bizirik daude.

Negoziazioaren gertuko iturriek azaldu dutenez, negoziazio horietan "Israelgo ordezkaritzak Gazatik tropak erretiratzeko lehen fasearen mapak emango dizkie bitartekariei", bahituak askatzeko bidea errazteko.

Hamasek ostiralean iragarri zuen bahitu guztiak askatzea onartzen duela, Trumpen planean ezarritakoaren arabera, baina "truke prozesurako baldintzen inguruko informazioa" eskatu zuen. Halaber, planaren puntu batzuk negoziatzeko eskatu zuen.

Agintari estatubatuarrak ohartarazi duenez, ez du atzerapenik onartuko Hamasen aldetik;  larunbatean Truth Social sarean idatzi zuenez, "Israelek tropak ateratzeko lehen fasea  onartu" du, Hamasekin erakutsi eta partekatu duguna".

Hildakorik gabeko lehen gaua Gazan, martxotik

Martxoan su-etena amaitu zenetik egunero dozenaka hildako izan ostean, bart ez da Israelen eraso hilgarririk izan Gazako Zerrendan, osasun eta tokiko iturriek baieztatu dutenez. Hildako bakarra izan da, bertako 23:00ak aurretik Gaza hiriaren ekialdeko Zeitun auzoan, meskita baten aurka egindako bonbardaketa batean. Artilleria sua eta bonbardaketak izan dira goizaldean Gaza hirian, baina ez dute biktimarik eragin.

Ostiralean, Donald Trump AEBko presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari eskatu zion Gazako erasoak gelditzeko, baina Israelgo Armadak ez ditu erasoak eten eta ehun pertsona inguru hil ditu ordutik.

 

Gazako Zerrenda Israel Hamas Palestina Egipto Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Benjamin Netanyahu Giza eskubideak Munduko albisteak

