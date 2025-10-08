Será noticia: Negociaciones de paz para Gaza, desencuentro entre PNV y PSE-EE y caso Bernedo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 8 de octubre de 2025:

- Negociaciones de paz para Gaza: Hoy se sumarán mediadores de Estados Unidos y Turquía a las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para negociar el plan de paz para Gaza, por lo que se espera que sea una día clave. Según medios egipcios, el jueves o viernes podría haber un acuerdo preliminar sobre la mesa.

- Nuevo desencuentro entre PNV y PSE-EE: Las recientes declaraciones de Eneko Andueza han generado tensión y desconfianza entre socialistas y jeltzales. El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que las palabras de Andueza están "fuera de lugar", ante lo que ha precisado que el Gobierno Vasco está trabajando "bien".

- Caso Bernedo: El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, que investiga "hechos" contra la libertad sexual supuestamente ocurridos en el campamento de Bernedo, ha citado este miércoles a la Diputación de Gipuzkoa que se personará en la causa para defender los intereses de los menores tutelados que han participado en las colonias de verano.