Será noticia: Negociaciones de paz para Gaza, desencuentro entre PNV y PSE-EE y caso Bernedo

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
FOTODELDÍA Frontera Gaza-Israel, 06/10/2025.- Tropas israelíes patrullan la frontera entre Israel y Gaza, este lunes. El 7 de octubre se cumplen dos años desde que el grupo militante palestino Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel, tomando decenas de rehenes y matando a casi 1.200 personas. En respuesta, Israel inició su guerra contra Gaza, que ha matado a más de 66.000 personas, desplazado a millones y destruido el enclave palestino. EFE/ Atef Safadi
Gaza. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Gazako bake negoziazioak, EAJ eta PSE-EEren arteko desadostasunak eta Bernedo auzia
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 8 de octubre de 2025:

Negociaciones de paz para Gaza: Hoy se sumarán mediadores de Estados Unidos y Turquía a las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para negociar el plan de paz para Gaza, por lo que se espera que sea una día clave. Según medios egipcios, el jueves o viernes podría haber un acuerdo preliminar sobre la mesa. 

Nuevo desencuentro entre PNV y PSE-EE: Las recientes declaraciones de Eneko Andueza han generado tensión y desconfianza entre socialistas y jeltzales. El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que las palabras de Andueza están "fuera de lugar", ante lo que ha precisado que el Gobierno Vasco está trabajando "bien". 

Caso Bernedo: El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, que investiga "hechos" contra la libertad sexual supuestamente ocurridos en el campamento de Bernedo, ha citado este miércoles a la Diputación de Gipuzkoa que se personará en la causa para defender los intereses de los menores tutelados que han participado en las colonias de verano. 

La campaña Rumbo a Gaza ha confirmado que han sido "asaltados en aguas internacionales a unas 110 millas náuticas de la costa de Gaza". A bordo, 140 personas, entre ellos médicos, periodistas y funcionarios electos, con ayuda humanitaria por valor de más de 110.000 dólares.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Israel intercepta los nueve barcos de una nueva Flotilla de la Libertad que navegaba hacia Gaza y detiene a sus 140 ocupantes

La campaña Rumbo a Gaza ha confirmado que han sido "asaltados en aguas internacionales a unas 110 millas náuticas de la costa de Gaza". A bordo, 140 personas, entre ellos médicos, periodistas y funcionarios electos, con ayuda humanitaria por valor de más de 110.000 dólares. Israel asegura que los tripulantes se encuentran en "buen estado de salud" y adelanta que serán deportados "rápidamente". 
Kfar Aza (Israel), 07/10/2025.- Smoke rises as a result of an Israeli strike on the outskirts of Gaza City as seen from the Israeli side of the border, 07 October 2025. October 07 marks two years since the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel, taking dozens of hostages and killing nearly 1,200 people. In response, Israel began its war on Gaza, which has killed more than 66,000 people, displaced millions and destroyed the Palestinians enclave. EFE/EPA/ATEF SAFADI
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ayestarán: "El miércoles se sumarán mediadores de EE. UU. a las negociaciones de paz y será un día clave"

Según fuentes cercanas a las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, el clima de los dos primeros días ha sido "positivo".  Mañana, miércoles, se sumarán a las conversaciones mediadores de Estados Unidos y Turquía, por lo que se espera que sea una día clave. Medios egipcios afirman que el jueves o viernes podría haber un acuerdo preliminar sobre la mesa.  En el vídeo, la crónica del periodista Mikel Ayestarán.  

Illarramendi, de 46 años y natural de Zarautz, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 junto a su mujer Dafna, durante el asalto por tierra, mar y aire perpetrado por Hamás provocó unos 1400 muertos y cerca de 5400 heridos
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"Si no renacemos de nuestras propias cenizas, como el ave Fénix, todos los muertos habrán sido en vano"

Hablamos con los suegros del vasco Iván Illarramendi, asesinado junto a su mujer en el ataque perpetrado por Hamás hace justo dos años en el kibutz Kissufim. Dani Garcovich, suegro de Illarramendi, asegura que es una herida "que nunca cerrará" y que acabar con Hamás "va a ser bueno incluso para el pueblo palestino, para los palestinos que quieren vivir en paz". 
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hamás dice que "la batalla continúa" dos años después de los ataques del 7-O y la ofensiva de Israel en Gaza

Afirma que los ataques "siguen proyectando sombras a nivel político y militar en la región y el mundo". "Dos años de dolor, injusticia, opresión, gran sufrimiento y elevados costes, mientras que el ojo de la resistencia sigue mirando a la libertad de Jerusalén, la mezquita de Al Aqsa y toda Palestina", ha subrayado, al tiempo que ha ensalzado "la valentía de los hijos e hijas del país a la hora de hacer frente a los ocupantes extranjeros".
