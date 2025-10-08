TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Gazako bake negoziazioak, EAJ eta PSE-EEren arteko desadostasunak eta Bernedo auzia

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

FOTODELDÍA Frontera Gaza-Israel, 06/10/2025.- Tropas israelíes patrullan la frontera entre Israel y Gaza, este lunes. El 7 de octubre se cumplen dos años desde que el grupo militante palestino Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel, tomando decenas de rehenes y matando a casi 1.200 personas. En respuesta, Israel inició su guerra contra Gaza, que ha matado a más de 66.000 personas, desplazado a millones y destruido el enclave palestino. EFE/ Atef Safadi
Gaza. Argazkia: EFE
author image

EITB

Última actualización

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 8an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Gazako bake negoziazioak: Gaur AEBko eta Turkiako lantaldeak batuko dira Gazako bake negoziazioetara, eta adituen arabera, egun erabakigarria izan daiteke. Egiptoko hainbat hedabidek zabaldu dutenez, baliteke ostegun edo ostiralean behin behineko akordio bat izatea mahai gainean. 

EAJ eta PSE-EEren arteko desadostasunak: Eneko Anduezak egindako adierazpenek hautsak harrotu dituzte sozialisten eta jeltzaleen artean. Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea eta "beharrezkoa ez den" mesfidantza sortzea egotzi dio Anduezari.

Bernedo auzia: Gipuzkoako Foru Aldundiak hitzordua du gaur epaitegietan. Izan ere, Bernedo auzian akusazio partikular gisa aurkeztu da eta Gasteizko Instrukzio 3. epaitegiak Gipuzkoako Foru Aldundia deitu du asteazken honetarako. 

Kfar Aza (Israel), 07/10/2025.- Smoke rises as a result of an Israeli strike on the outskirts of Gaza City as seen from the Israeli side of the border, 07 October 2025. October 07 marks two years since the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel, taking dozens of hostages and killing nearly 1,200 people. In response, Israel began its war on Gaza, which has killed more than 66,000 people, displaced millions and destroyed the Palestinians enclave. EFE/EPA/ATEF SAFADI
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ayestaran: "Asteazkenean AEBko bitartekariak batuko dira bake negoziazioetara, eta egun garrantzitsua izango da"

Israelen eta Hamasen arteko zeharkako elkarrizketen lehen bi egunetako giroa "positiboa" izan dela azaldu dute gertuko iturriek. Bihar, asteazkena, AEBko eta Turkiako bitartekariak batuko dira negoziazioetara, eta egun "garrantzitsua" izango dela diote adituek. Hainbat hedabideren arabera, baliteke ostegun edo ostiralean behin behineko akordio bat izatea mahai gainean, eta hori, Donald Trump presidente estatubatuarrak iragarriko luke. Bideoan, Mikel Ayestaran kazetariaren kronika.   

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hamasek dioenez, U-7ko erasoa egin eta Israelek Gazan erasoaldia abiatu eta bi urtera, "borrokak jarraitu" egiten du

Adierazi duenez, erasoek "itzalak proiektatzen jarraitzen dute maila politikoan eta militarrean, eskualdean eta munduan". "Bi urteko samina, bidegabekeria, zapalkuntza, sufrimendu handia eta kostu handiak; erresistentziaren begiek, berriz, Jerusalemen, Al Aksako meskitaren eta Palestina osoaren askatasunari begira jarraitzen dute", azpimarratu du, eta "atzerriko okupatzaileei aurre egiteko orduan herrialdeko seme-alaben ausardia" goraipatu du.

