Francia y Egipto organizarán una conferencia humanitaria para Gaza en las próximas semanas

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que su país y Egipto "en las próximas semanas" organizarán "una conferencia humanitaria para Gaza", porque el aprovisionamiento de ese territorio palestino es la prioridad una vez liberados los rehenes que tenía en sus manos Hamás.



El objetivo de esa conferencia será "la reanudación duradera de esas operaciones humanitarias y luego la reconstrucción", destacó Macron en declaraciones a los medios franceses a su llegada al aeropuerto de Sharm el Sheij, para participar en esta ciudad egipcia en los actos de formalización del acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel.



El presidente francés ha señalado que otra de las prioridades, después de la humanitaria, será la de "garantizar que hay un marco que permite restablecer la seguridad".



Para eso, ha dicho que va a trabajar con Estados Unidos, con los países europeos y con los países de Oriente Medio para poner las bases que permitan crear "una fuerza internacional de estabilización" y también una gobernanza en la que, ha subrayado, tendrán que estar implicados los palestinos porque eso es lo que ofrece "la perspectiva política para el día después".



Porque en última instancia, se trata de llegar a la solución de los dos Estados que "es la única perspectiva política que permite verdaderamente una paz duradera".

En cuanto al despliegue de la fuerza internacional, ha puntualizado que está emergiendo un "consenso" para que sean "sobre todo fuerzas regionales" con tal vez contribuciones de otros como Indonesia.