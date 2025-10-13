Frantziak eta Egiptok Gazarako konferentzia humanitarioa antolatuko dute datozen asteetan
Ekitaldi horren helburua "operazio humanitarioei berriro ekitea eta gero berreraikitzen hastea" izango da, Macronek berak nabarmendu duenez.
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak astelehen honetan iragarri duenez, Frantziak eta Egiptok "Gazarako konferentzia humanitario bat" antolatuko dute "datozen asteetan", lehentasuna orain lurralde palestinarra hornitzea delako, Hamasek bahituak askatu ondoren.
Konferentzia horren helburua "operazio humanitarioak berriro martxan jartzea eta, ondoren, berreraikitzen hastea" izango da, Macronek Sharm el Sheij aireportura iritsi denean Frantziako hedabideei egindako adierazpenetan nabarmendu duenez.
Frantziako presidenteak adierazi duenez, beste lehentasun bat, humanitarioaren ondoren, "segurtasuna berrezartzea ahalbidetzen duen esparru bat dagoela bermatzea" izango da.
Horretarako, AEBrekin, Europako herrialdeekin eta Ekialde Hurbileko herrialdeekin lan egingo duela esan du, "segurtasuna egonkortzeko nazioarteko indar bat" sortzeko oinarriak jartzeko, baita palestinarrek parte hartuko duten gobernantza bat sortzeko ere.
Izan ere, azken finean, bi estatuen konponbidera iritsi nahi da, "hori baita benetan bake iraunkorra ahalbidetzen duen ikuspegi politiko bakarra".
Nazioarteko indarraren ezarpenari dagokionez, zehaztu du "adostasuna" sortzen ari dela "batez ere eskualdeko indarrak" izan daitezen, agian Indonesiaren ekarpenarekin.
Nortzuk dira Hamasek bizirik askatu dituen 20 bahituak?
Gizonezkoak dira guztiak, 20 eta 48 urte bitartekoak. Hau da zerrenda:
Gaza berreraikitzeko nazioarteko konferentzia "historikoa" egingo dute astelehen honetan Egipton
Nazioarteko 30 buruzagi baino gehiago bilduko dira astelehen honetako ekitaldian, tartean, Donald Trump, Pedro Sanchez eta Emmanuel Macron. Israelek, ordea, ez du bileran parte hartuko.
Dena prest Reim base militarrean 20 bahitu hartzeko Hamasen esku
Dena prest dago Hamasen esku dauden 20 bahituei harrera egiteko. Talde palestinarrak jakinarazi duenez, presoak elkartuta daude nazioarteko Gurutze Gorriaren esku uzteko zain.
Laguntza humanitarioa Gazara sartzen hasi da, eta erabat suntsituta ikusi dute
Xabier Madariaga EITBk Ekialde Hurbilean duen bidali berezia bertatik bertara jarraitzen ari da laguntza humanitarioaren sarrera Gazan. Ehunka kamioi, merkantziaz gainezka, erabat suntsituta dagoen eremu batera sartzen ari dira. Kontserbak, ura eta detergenteak dira eraman dituzten lehen produktuak.
Horrela askatuko dituzte Hamasen eskuetan dauden azken bahituak
Dena prest dago Israelgo bahituak askatzeko. Gazatik Reimeko base militarrera eramango ditu armada israeldarrak, eta handik ospitaleetara. Israeldik, Mikel Reparaz EITBko nazioarteko buruak azaldu digu nola askatuko dituzten azken bahitu horiek.