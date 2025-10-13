GERRA GAZAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Frantziak eta Egiptok Gazarako konferentzia humanitarioa antolatuko dute datozen asteetan

Ekitaldi horren helburua "operazio humanitarioei berriro ekitea eta gero berreraikitzen hastea" izango da, Macronek berak nabarmendu duenez.

Ayuda humanitaria para la Franja de Gaza
Laguntza humanitarioa Gazan sartzen. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak astelehen honetan iragarri duenez, Frantziak eta Egiptok "Gazarako konferentzia humanitario bat" antolatuko dute "datozen asteetan", lehentasuna orain lurralde palestinarra hornitzea delako, Hamasek bahituak askatu ondoren.

Konferentzia horren helburua "operazio humanitarioak berriro martxan jartzea eta, ondoren, berreraikitzen hastea" izango da, Macronek Sharm el Sheij aireportura iritsi denean Frantziako hedabideei egindako adierazpenetan nabarmendu duenez.

Frantziako presidenteak adierazi duenez, beste lehentasun bat, humanitarioaren ondoren, "segurtasuna berrezartzea ahalbidetzen duen esparru bat dagoela bermatzea" izango da.

Horretarako, AEBrekin, Europako herrialdeekin eta Ekialde Hurbileko herrialdeekin lan egingo duela esan du, "segurtasuna egonkortzeko nazioarteko indar bat" sortzeko oinarriak jartzeko, baita palestinarrek parte hartuko duten gobernantza bat sortzeko ere.

Izan ere, azken finean, bi estatuen konponbidera iritsi nahi da, "hori baita benetan bake iraunkorra ahalbidetzen duen ikuspegi politiko bakarra".

Nazioarteko indarraren ezarpenari dagokionez, zehaztu du "adostasuna" sortzen ari dela "batez ere eskualdeko indarrak" izan daitezen, agian Indonesiaren ekarpenarekin.

ZUZENEAN | Israelek eta Hamasek akordioa lortu dute Gazako bake planaren lehen faserako
Hamasek bizirik dauden 20 bahituak entregatu ditu, eta su-etenarekin duen konpromisoa azpimarratu du
Gaza berreraikitzeko goi-bilera "historikoa" egingo dute astelehen honetan Egipton
Gazako Zerrenda Palestina Israel Egipto Frantzia Emmanuel Macron Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu