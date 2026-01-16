VENEZUELA
Delcy Rodríguez se reunió el jueves con el director de la CIA en Caracas

En el encuentro para acercar posiciones, la presidenta encargada de Venezuela y el director de la CIA abordaron las posibles oportunidades de colaboración económica. Coincidió con la reunión de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

AME5619. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, muestra un documento durante la presentación del informe anual de gestión del presidente Nicolás Maduro este jueves, en Caracas (Venezuela). Rodríguez anunció la creación de dos fondos, que se manejarán con "cualquier" divisa que entre al país suramericano, para "mejorar" el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad. EFE/ Ronald Peña R.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según informan este viernes medios estadounidenses.

Ratcliffe viajó al país suramericano bajo las órdenes del presidente, Donald Trump, "para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo", según un responsable estadounidense, citado por The New York Times.

"Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes", especificó una fuente oficial citada por la cadena CNN.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez, vicepresidenta chavista que asumió el mando de Venezuela con el aval de Washington tras la captura del depuesto Nicolás Maduro por EE. UU. tuvo como objetivo "generar confianza".

El director de la CIA es el primer miembro del gabinete de Trump que visita Venezuela tras la operación de captura y traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo en Nueva York.

La reunión en Caracas coincidió con el encuentro de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Trump en la Casa Blanca.

La Premio Nobel de la Paz aprovechó para entregarle al estadounidense la medalla del prestigioso galardón, al que el republicano ha aspirado abiertamente y que, según medios estadounidenses, podría haberle costado a Machado el respaldo del presidente estadounidense, que la ha descartado para liderar la transición en el país suramericano por considerar que no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país.

El Gobierno interino venezolano ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE. UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

