Será noticia: Conflicto en Irán, Bienal Máquina-Herramienta y previa del 3 de marzo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 2 de marzo de 2026:

- Conflicto en Irán: Hizbulá ha lanzado varios proyectiles contra el norte de Israel desde Líbano, unos ataques que el propio movimiento se ha atribuido y que han sido respondidos por el Ejército israelí con bombardeos sobre territorio libanés, incluidos los suburbios del sur de Beirut. Por otra parte, la escalada de tensión en el estrecho de Ormuz empieza a tener un impacto económico global, con el encarecimiento del crudo y graves alteraciones en el transporte marítimo y aéreo. El precio del barril de Brent ha subido un 6% en las últimas horas y el tráfico aéreo también se ha visto gravemente afectado, con 110 vuelos cancelados solo en las últimas horas.

- Bienal de Máquina-Herramienta: Hoy abre sus puertas la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH) en el BEC de Barakaldo. La feria más importante de Euskadi contará con la presencia de 1503 firmas expositoras de 34 países y más de 3350 productos. Hasta el próximo 6 de marzo, durante cinco jornadas, se podrán conocer de cerca 350 son novedades internacionales, con 1542 máquinas y más de 100 robots. Dividida en seis pabellones, la feria tendrá el 20 % del espacio dedicado a la automatización, la robótica y la digitalización.

- Previa del 3 de marzo: En la víspera de la conmemoración, la asociación Martxoak 3 ha reclamado al Estado "una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el Reino de España es responsable de la criminal actuación policial" que acabó con la vida de cinco personas y causó cerca de un centenar de heridos, al disolver una asamblea de trabajadores el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz a tiros.