Será noticia: Conflicto en Irán, Bienal Máquina-Herramienta y previa del 3 de marzo
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 2 de marzo de 2026:
- Conflicto en Irán: Hizbulá ha lanzado varios proyectiles contra el norte de Israel desde Líbano, unos ataques que el propio movimiento se ha atribuido y que han sido respondidos por el Ejército israelí con bombardeos sobre territorio libanés, incluidos los suburbios del sur de Beirut. Por otra parte, la escalada de tensión en el estrecho de Ormuz empieza a tener un impacto económico global, con el encarecimiento del crudo y graves alteraciones en el transporte marítimo y aéreo. El precio del barril de Brent ha subido un 6% en las últimas horas y el tráfico aéreo también se ha visto gravemente afectado, con 110 vuelos cancelados solo en las últimas horas.
- Bienal de Máquina-Herramienta: Hoy abre sus puertas la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH) en el BEC de Barakaldo. La feria más importante de Euskadi contará con la presencia de 1503 firmas expositoras de 34 países y más de 3350 productos. Hasta el próximo 6 de marzo, durante cinco jornadas, se podrán conocer de cerca 350 son novedades internacionales, con 1542 máquinas y más de 100 robots. Dividida en seis pabellones, la feria tendrá el 20 % del espacio dedicado a la automatización, la robótica y la digitalización.
- Previa del 3 de marzo: En la víspera de la conmemoración, la asociación Martxoak 3 ha reclamado al Estado "una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el Reino de España es responsable de la criminal actuación policial" que acabó con la vida de cinco personas y causó cerca de un centenar de heridos, al disolver una asamblea de trabajadores el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz a tiros.
La tensión en el estrecho de Ormuz dispara el crudo y paraliza rutas marítimas y aéreas
Las principales navieras han suspendido su actividad en la zona y más de 3.000 vuelos han sido cancelados desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo
Hizbulá ataca Israel desde Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos en Beirut
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea una transición en Irán similar a la de Venezuela y afirma que la ofensiva podría durar "cuatro semanas o menos".
La UE advierte de que Oriente Próximo "tiene mucho que perder" con una guerra y exige "moderación"
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han denunciado los ataques de Irán contra países vecinos, y han pedido una desescalada y evitar medidas perjudiciales como el cierre del estrecho de Ormuz.
Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán
"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", ha declarado en una entrevista telefónica. No obstante, no ha detallado cuándo comenzarían las nuevas conversaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores omaní ha asegurado que su homólogo iraní le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad"
Irán completa el triunvirato que dirigirá el país hasta la elección del sucesor de Jameneí
El clérigo Alireza Arafi parece, a primera vista, alejado de la cúpula iraní y de su estamento de seguridad pero en realidad está profundamente implicado en los quehaceres diarios del estamento clerical.
Incertidumbre entre los vascos confinados en hoteles tras cancelarse sus vuelos
Decenas de vuelos han sido cancelados tras los ataques cruzados, y miles de turistas no saben cuándo podrán regresar a sus casas.
Fallecen varias personas en el cruce de ataques entre Israel e Irán
La ciudad de Teherán ha sufrido este domingo una nueva tanda de ataques por parte de la aviación israelí. Por otro lado, nueve personas han muerto por el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Semesh, en el centro de Israel. También tres militares estadounidenses han fallecido durante la operación "Furia Épica".
¿Cómo va a ser el proceso para sustituir a Jameneí?
Ryma Sheermohammadi, experta en sociopolítica iraní y geopolítica, ha analizado en "Teleberri" de ETB la nueva etapa que afronta Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí. Así se están viviendo estas horas de máxima tensión.
Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza
Después de casi 40 años de mandato, el mando queda ahora en manos de un consejo con el presidente Pezeshkian a la cabeza y el ayatolá Alireza Arafi como sustituto interino de Jameneí, y Trump cree que ahora es más fácil la vía diplomática. Sin embargo, Trump ha amenazado con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a los EE. UU.