Será noticia: Conflicto en Irán, Bienal Máquina-Herramienta y previa del 3 de marzo

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
SANA'A (Yemen), 01/03/2026.- A Houthi supporter holds up a weapon and waves an Iranian flag during a protest against US-Israeli attacks on Iran, in Sana'a, Yemen, 01 March 2026. Iran officially confirmed on 01 March that Supreme Leader Ali Khamenei was killed in a joint US-Israeli military operation conducted on 28 February 2026. (Protestas) EFE/EPA/YAHYA ARHAB
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: Gatazka Iranen, Makina-Erremintaren Biurtekoa eta martxoaren 3aren aurrekoa
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 2 de marzo de 2026:

- Conflicto en Irán: Hizbulá ha lanzado varios proyectiles contra el norte de Israel desde Líbano, unos ataques que el propio movimiento se ha atribuido y que han sido respondidos por el Ejército israelí con bombardeos sobre territorio libanés, incluidos los suburbios del sur de Beirut. Por otra parte, la escalada de tensión en el estrecho de Ormuz empieza a tener un impacto económico global, con el encarecimiento del crudo y graves alteraciones en el transporte marítimo y aéreo. El precio del barril de Brent ha subido un 6% en las últimas horas y el tráfico aéreo también se ha visto gravemente afectado, con 110 vuelos cancelados solo en las últimas horas. 

- Bienal de Máquina-Herramienta: Hoy abre sus puertas la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH) en el BEC de Barakaldo. La feria más importante de Euskadi contará con la presencia de 1503 firmas expositoras de 34 países y más de 3350 productos. Hasta el próximo 6 de marzo, durante cinco jornadas, se podrán conocer de cerca 350 son novedades internacionales, con 1542 máquinas y más de 100 robots. Dividida en seis pabellones, la feria tendrá el 20 % del espacio dedicado a la automatización, la robótica y la digitalización.

- Previa del 3 de marzo: En la víspera de la conmemoración, la asociación Martxoak 3 ha reclamado al Estado "una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el Reino de España es responsable de la criminal actuación policial" que acabó con la vida de cinco personas y causó cerca de un centenar de heridos, al disolver una asamblea de trabajadores el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz a tiros.

Irán Bilbao Exhibition Centre 3 de marzo Internacional

Washington (United States), 30/01/2026.- US President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office at the White House, Washington, DC, USA, 30 January 2026. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán

"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", ha declarado en una entrevista telefónica. No obstante, no ha detallado cuándo comenzarían las nuevas conversaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores omaní ha asegurado que su homólogo iraní le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad"

TEHRAN (Iran (Islamic Republic Of)), 01/03/2026.- Mourners react following the death of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei; at Enqelab Square in Tehran, Iran, 01 March 2026. According to a statement from Iranian state media issued on 01 March 2026, Khamenei was killed in an airstrike during a joint United States (US) and Israeli military campaign that began on 28 February 2026. (Estados Unidos, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza

Después de casi 40 años de mandato, el mando queda ahora en manos de un consejo con el presidente Pezeshkian a la cabeza y el ayatolá Alireza Arafi como sustituto interino de Jameneí, y Trump cree que ahora es más fácil la vía diplomática. Sin embargo, Trump ha amenazado con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a los EE. UU.

