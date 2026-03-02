TITULAR NAGUSIAK
Albistea izango dira: Gatazka Iranen, Makina-Erremintaren Azoka eta martxoaren 3aren aurreko eguna

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SANA'A (Yemen), 01/03/2026.- A Houthi supporter holds up a weapon and waves an Iranian flag during a protest against US-Israeli attacks on Iran, in Sana'a, Yemen, 01 March 2026. Iran officially confirmed on 01 March that Supreme Leader Ali Khamenei was killed in a joint US-Israeli military operation conducted on 28 February 2026. (Protestas) EFE/EPA/YAHYA ARHAB
Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko martxoaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Irango gatazka: Hizbulák hainbat jaurtigai bota ditu Israelgo iparraldera Libanotik, eta Israelgo armadak eraso horiei erantzun die, Libanoko lurraldearen kontra bonbardaketak eginez, Beirut hegoaldeko auzoak tartean. Bestalde, Ormuz itsasarteko tentsio-igoerak eragin ekonomiko globala izaten hasi da, petrolio gordinaren garestitzen hasi da eta itsasoko eta aireko garraioan eragina izaten ari da. Brent upelaren prezioak gora egin du, % 6, azken orduetan, eta aire-trafikoak ere eragin larria izan du, 110 hegaldi bertan behera geratu baitira azken orduetan.

- Makina-Erremintaren Azoka:  Gaur zabalduko ditu ateak Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokak (BIEMH), Barakaldoko BECen. Euskadiko azoka garrantzitsuenak 1.503 erakusketari eta 3.350 produktutik gora izango ditu. Gainera, martxoaren 6ra arte, bost egunez, nazioarteko 350 nobedade inguru emango dituzte ezagutzera bertan. Guztira, 1.542 makina eta 100 bat robot egongo dira. Sei pabiloitan banatuta, azokaren % 20 automatizazioari, robotikari eta digitalizazioari eskainita egongo da.

- Martxoaren 3a baino lehen:  Urteurrenaren bezperan, Martxoak 3 elkarteak "adierazpen ofizial bat" eskatu dio Estatuari, "bertsio ofizial frankista gezurtatzeko eta Espainiako Erresuma Poliziaren jarduera kriminalaren erantzule dela aitortzeko", 1976an Gasteizko Zaramaga auzoko San Frantzisko elizan bost pertsona hil eta ehun zauritu inguru eragin zituen eraso polizialaren harira. Martxoaren 3ko Biktimen kolektiboak deitoratu duenez, "Estatuko estamentu batek ere ez du pausorik eman erantzukizunak argitzeko". 

