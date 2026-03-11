Hoy es noticia
Guerra en Oriente Medio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Macron reconoce que no se dan la condiciones para una misión en el estrecho de Ormuz

Sin embargo, insiste en que “debe organizarse” para proporcionar escolta a los mercantes en la zona.
Emmanuel Macron,
Emmanuel Macron, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Ormuzeko itsasartean misio bat egiteko baldintzak ez direla betetzen onartu du Macronek
author image

EITB

Última actualización

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reconocido este miércoles que "no se cumplen las condiciones" para llevar a cabo una misión militar que garantice el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, que es "una zona de guerra", pero ha insistido en que "debe organizarse" para proporcionar escolta a los mercantes en la zona.

En esa línea, ha advertido de que la capacidad militar iraní "no se ha reducido a cero", y ha explicado que no tiene constancia de que el estrecho haya sido minado por el régimen de Teherán, contrariamente a lo sugerido por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Macrón anunció este lunes que estaba en marcha una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz, y detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y un portaviones de Francia se desplegarían en el Mediterráneo Oriental y, que todo ello, permitiría "atraer y movilizar" a otros países europeos.

Oriente Próximo Irán Gobierno de Francia Internacional

Te puede interesar

plataforma-petróleo-pxhere
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El brent cotiza estable en 88 dólares, antes de la liberación de reservas de petróleo

Según publica este miércoles The Wall Street Journal, la Agencia Internacional de Energía (IAE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo. Dicha liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

March 10, 2026, Tehran, Iran: Rescue teams from the Iranian Red Crescent Society (IRCS) are working at the site of a building damaged by an airstrike in Resalat Square, Tehran. The United States and Israel launched strikes on Iran on February 28, killing Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and senior military officials, after which Iran retaliated with strikes on Israel and Gulf states.,Image: 1081649874, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Ircs / Zuma Press / ContactoPhoto Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 10/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Undécimo día de guerra contra Irán: el "más intenso" y con las miradas puestas en Ormuz

Los bombardeos se han intensificado en Irán y el sur de Líbano, en un conflicto que deja ya más de 1250 fallecidos, la mayoría civiles. Por el momento, las partes se niegan a negociar, aunque China y Rusia piden una desescalada. Mientras, Trump ha afirmado que Irán podría haber colocado minas en el estrecho de Ormuz y amenaza con "consecuencias nunca vistas" si no las retira.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Escalada de la guerra contra Irán: ¿cómo se ha recrudecido el conflicto y a qué países afecta?

La ofensiva militar lanzada por Israel y EE. UU. a Irán el pasado 28 de febrero, y la posterior respuesta de la república islámica alcanza ya a 15 países de Oriente Próximo. Irán contabiliza ya más de 1200 muertos y 12 000 heridos, mientras que en el Líbano rozan las 400 víctimas mortales. 12 países del Golfo Pérsico han denunciado ataques por parte del régimen de Jameneí. La cifra de muertos de este lado alcanzaría la cuarentena, con ocho soldados estadounidenses incluidos.

Cargar más
Publicidad
X