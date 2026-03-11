Macron reconoce que no se dan la condiciones para una misión en el estrecho de Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reconocido este miércoles que "no se cumplen las condiciones" para llevar a cabo una misión militar que garantice el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, que es "una zona de guerra", pero ha insistido en que "debe organizarse" para proporcionar escolta a los mercantes en la zona.

En esa línea, ha advertido de que la capacidad militar iraní "no se ha reducido a cero", y ha explicado que no tiene constancia de que el estrecho haya sido minado por el régimen de Teherán, contrariamente a lo sugerido por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Macrón anunció este lunes que estaba en marcha una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz, y detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y un portaviones de Francia se desplegarían en el Mediterráneo Oriental y, que todo ello, permitiría "atraer y movilizar" a otros países europeos.