Ormuzeko itsasartean misio bat egiteko baldintzak ez direla betetzen onartu du Macronek

Hala ere, azpimarratu du "antolatu" egin behar direla, inguruan dauden merkantzia-ontziei eskolta emateko.

Emmanuel Macron, artxiboko irudi batean.
EITB

Azken eguneratzea

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak asteazken honetan aitortu duenez, "ez dira baldintzak betetzen" Ormuzeko itsasartean itsas merkataritza bermatuko duen misio militar bat egiteko, "gerra-eremua" baita, baina "antolatu" egin behar direla nabarmendu du, inguruan merkantzia-ontziei eskolta emateko.

Ildo horretan, ohartarazi du Iranen ahalmen militarra ez dela "hutsera murriztu", eta azaldu du ez dakiela Teherango erregimenak itsasartean minak jarri dituenik, Donald Trump AEBko presidenteak iradoki ez bezala.

Macronek astelehen honetan iragarri zuen "defentsarako" nazioarteko misio bat martxan zegoela Ormuzeko itsasartea "pixkanaka irekitzeko", eta zehaztu zuen zortzi fragata, bi helikoptero-ontzi anfibio eta Frantziako hegazkin-ontzi bat zabalduko zituela Mediterraneo ekialdean. Horrek guztiak Europako beste herrialde batzuk "erakartzea eta mobilizatzea" ahalbidetuko zuela iradoki zuen ere.

March 10, 2026, Tehran, Iran: Rescue teams from the Iranian Red Crescent Society (IRCS) are working at the site of a building damaged by an airstrike in Resalat Square, Tehran. The United States and Israel launched strikes on Iran on February 28, killing Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and senior military officials, after which Iran retaliated with strikes on Israel and Gulf states.
Gatazkaren egunik "bortitzena" bizi izan dute Iranen eta Libanon

Bonbardaketak areagotu egin dira Iranen eta Libano hegoaldean, eta, dagoeneko, 1.250 hildako zenbatu dira, gehienak zibilak. Oraingoz, aldeek ez dute negoziatzeko asmorik agertu, nahiz eta Txinak eta Errusiak gatazka baretzea eskatu duten. Bien bitartean, Trumpek adierazi du Iranek minak jarri dituela Ormuzko itsasartean eta, kendu ezean, "inoiz ikusi gabeko ondorioak" egongo direla mehatxu egin du.   

