Así ayudan los bomberos vascos y navarros en las tareas de extinción de incendios en España

Un total de 58 bomberos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se van a desplazar hasta Castilla y León para ayudar en el control de incendios forestales, tras la petición de la Junta al Gobierno Vasco. Desde Navarra también se han trasladado 24 profesionales a Asturias.
Euskaraz irakurri: Horrela laguntzen dute EAEko eta Nafarroako suhiltzaileek baso-suteak itzaltzeko lanetan
Un total de 58 bomberos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se han desplazado hasta Castilla y León para ayudar en el control de incendios forestales, tras la petición de la Junta al Gobierno Vasco. Desde Navarra, también se han trasladado 24 profesionales a Asturias.

