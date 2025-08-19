SUTEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Horrela laguntzen dute EAEko eta Nafarroako suhiltzaileek Espainiako baso-suteak itzaltzeko lanetan

Un total de 58 bomberos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se van a desplazar hasta Castilla y León para ayudar en el control de incendios forestales, tras la petición de la Junta al Gobierno Vasco. Desde Navarra también se han trasladado 24 profesionales a Asturias.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) 58 suhiltzaile joan dira Gaztela eta Leonera baso-suteak kontrolatzen laguntzeko, Juntak Eusko Jaurlaritzari laguntza eskatu ostean. Nafarroatik, berriz, 24 profesional joan dira Asturiasera.

Gizartea Bizkaia Asturias Arabako Foru Aldundia Euskal Autonomia Erkidegoa Imanol Pradales Galizia Hondamendi naturalak Suhiltzaileak Galiziako Xunta Hondamendi naturalen biktimak Espainia Espainiako gobernua Larrialdi Klimatikoa Bizkaiko Foru Aldundia Gipuzkoako Foru Aldundia Alerta Meteorologikoak Araba Eusko Jaurlaritza Nafarroa Gipuzkoa Suteak Pedro Sanchez Bero-boladak Politika Klima Aldaketa

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu