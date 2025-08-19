Horrela laguntzen dute EAEko eta Nafarroako suhiltzaileek Espainiako baso-suteak itzaltzeko lanetan
Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) 58 suhiltzaile joan dira Gaztela eta Leonera baso-suteak kontrolatzen laguntzeko, Juntak Eusko Jaurlaritzari laguntza eskatu ostean. Nafarroatik, berriz, 24 profesional joan dira Asturiasera.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Palestinaren aldeko ibilaldi bat antolatu dute Tuteratik Hendaiara, "Ibaitik itsasora" lelopean
Ibilbidea 11 etapaz osatuta egongo da, irailaren 10etik 20ra. Hendaian, manifestazio bat egingo dute itsasora iritsi arte. Helburua: kausa palestinarraren aldeko Euskal Herri osoko sarea ikusaraztea eta aktibatzea.
66 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen, pisukideari labanaz erasotzeagatik
Gizon bat Gasteizko ospitale batean agertu zen, arma zuri batekin ustez egindako eraso baten biktima izan ostean. Gasteizko Adurtza auzoko etxebizitza batean gertatu zen erasoa.
Kaleko saltzaileen kanpaleku bat desegin dute Bilboko Gas plazan
Eraso arrazisten kontrako protokoloa aktibatu dute Bilboko Konpartsek, eta elkarretaratzea deitu dute gaur arratsalderako, 19:00etan, Bilboko Arriaga Antzokiaren aurrean. Protesta horretan, manteroen aurkako “polizia indarkeria” salatzeko.
Palestinako banderaren koloreekin osatutako mosaiko erraldoia egin dute herritarrek Bilboko Arriaga plazan
Bilboko Konpartsek antolatuta, “Israel egiten ari den genozidioa” salatu dute dozenaka lagunek. Sirena hotsarekin batera osatu dute mosaikoa, eta Bizkaiko hiriburuak “Palestinarekin bat” egiten duela adierazi diete erakunde, alderdi eta enpresei.
Gizon baten gorpua topatu dute Baionan, kale erdian
Antza denez, agenteek su-arma bat aurkitu dute haren ondoan, baina momentuz ez dute baieztatu. Nolanahi ere, ikerketa abiatu dute gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko.
Gizon bat atxilotu dute Donostian, autokarabana batean lapurtzea leporatuta, jabea barruan lo zegoen bitartean
Jendea bizi den lekuan lapurreta egitea leporatu diote, eta epailearen esku utzi dute. Gertakariak 04:30 aldera jazo dira, Mirakontxa pasealekuan.
Nafarroako Gobernuak bertan behera utzi du baso-suteen arriskuagatik ezarritako larrialdi plana
Datozen egunetarako aurreikusitako eguraldi baldintzak direla eta hartu du erabakia Foru Gobernuak, SOS Nafarroak jakinarazi duenez.
Abuztuan bakarrik suak 340.000 hektarea kiskali ditu Espainian, Copernicus zerbitzuaren arabera
Datuen arabera, Espainiako sute-urterik txarrena litzateke 2025a, 2022ko urte latza ere gaindituz. Orduan, abuztura arte, 200.000 hektarea inguru erre ziren.
10 pertsona atxilotu dituzte Aste Nagusiko hirugarren egunean, horietako bat arma zuriz mehatxu egiteagatik
Atxiloketen erdiak lapurretengatik egin dituzte. Halaber, gorabeherarik adierazgarrienak San Nikolas, Itxaropen eta Epaltza Alargunaren kalearen inguruan izan dira.