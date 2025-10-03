KILOMETROAK

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Miles de personas se dan cita en Elgoibar en apoyo a las ikastolas de Gipuzkoa

Kilometroak acoge este domingo multitudinarios conciertos y actividades para todas las edades, bajo el lema “Salto-saltoka”.

Euskaraz irakurri: "Salto-saltoka" murgildu da Elgoibar festa giroan, ikastolen alde
author image

Naiara Ballesteros | EITB

Última actualización

Elgoibar se ha convertido en el epicentro del Kilometroak 2025 bajo el lema “Salto-saltoka”, en la tradicional fiesta anual en apoyo a las ikastolas de Gipuzkoa.

La jornada ha arrancado a primera hora de la mañana y se prolongará hasta la tarde, con un amplio abanico de actividades. Conciertos, deportes rurales, talleres y puestos de mercado, entre otros eventos, se darán cita en esta localidad guipuzcoana durante todo el día. La propia organización recomienda consultar el programa oficial para conocer los horarios y emplazamientos concretos.

Espacio especial de Makusi

Tendrá una gran variedad de contenidos y actividades: juegos de madera, zona para pintar, posibilidad de fotografiarse con la mascota MAKUSI, así como la posibilidad de hacerse socio del club. Será en la zona 1, en la Ikastola.

MAKUSI cuenta con un espacio especial con una gran variedad de contenidos y actividades: juegos de madera, zona para pintar, posibilidad de fotografiarse con la mascota MAKUSI, así como la posibilidad de hacerse socio del club MAKUSI. Todo ello, en la zona 1, en la Ikastola.

Además, los actores de "Go!azen" ofrecerán un espectáculo de música y danza a las 15:30 horas.

Se aconseja utilizar el transporte público cuando sea posible para aliviar el tráfico y evitar problemas de aparcamiento. También se recomienda consultar los cortes de tráfico y zonas cerradas que se establecerán durante el evento.

Para facilitar la asistencia, Euskotren y Lurraldebus han incrementado sus servicios, con más frecuencias y servicios especiales adaptados al flujo de participantes.

 

Qué tener en cuenta para disfrutar la jornada

  1. Empieza temprano: Aunque buena parte de las actividades se distribuyen durante todo el día, llegar con margen asegura participar en los actos más concurridos.
  2. Consulta el programa para ubicar horarios de conciertos, talleres, espectáculos y puestos de comida.
  3. Protección frente a lluvias ligeras: paraguas plegable o impermeable debería formar parte del día.
  4. Movilidad sostenible: priorizar transporte público o lanzaderas reduce congestiones y facilita el acceso al corazón de la fiesta.
Euskera elgoibar Sociedad Kilometroak 2025 Gipuzkoa

Más noticias sobre sociedad

Cargar más