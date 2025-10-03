Miles de personas se dan cita en Elgoibar en apoyo a las ikastolas de Gipuzkoa
Kilometroak acoge este domingo multitudinarios conciertos y actividades para todas las edades, bajo el lema “Salto-saltoka”.
Elgoibar se ha convertido en el epicentro del Kilometroak 2025 bajo el lema “Salto-saltoka”, en la tradicional fiesta anual en apoyo a las ikastolas de Gipuzkoa.
La jornada ha arrancado a primera hora de la mañana y se prolongará hasta la tarde, con un amplio abanico de actividades. Conciertos, deportes rurales, talleres y puestos de mercado, entre otros eventos, se darán cita en esta localidad guipuzcoana durante todo el día. La propia organización recomienda consultar el programa oficial para conocer los horarios y emplazamientos concretos.
Espacio especial de Makusi
Tendrá una gran variedad de contenidos y actividades: juegos de madera, zona para pintar, posibilidad de fotografiarse con la mascota MAKUSI, así como la posibilidad de hacerse socio del club. Será en la zona 1, en la Ikastola.
MAKUSI cuenta con un espacio especial con una gran variedad de contenidos y actividades: juegos de madera, zona para pintar, posibilidad de fotografiarse con la mascota MAKUSI, así como la posibilidad de hacerse socio del club MAKUSI. Todo ello, en la zona 1, en la Ikastola.
Además, los actores de "Go!azen" ofrecerán un espectáculo de música y danza a las 15:30 horas.
Se aconseja utilizar el transporte público cuando sea posible para aliviar el tráfico y evitar problemas de aparcamiento. También se recomienda consultar los cortes de tráfico y zonas cerradas que se establecerán durante el evento.
Para facilitar la asistencia, Euskotren y Lurraldebus han incrementado sus servicios, con más frecuencias y servicios especiales adaptados al flujo de participantes.
Qué tener en cuenta para disfrutar la jornada
- Empieza temprano: Aunque buena parte de las actividades se distribuyen durante todo el día, llegar con margen asegura participar en los actos más concurridos.
- Consulta el programa para ubicar horarios de conciertos, talleres, espectáculos y puestos de comida.
- Protección frente a lluvias ligeras: paraguas plegable o impermeable debería formar parte del día.
- Movilidad sostenible: priorizar transporte público o lanzaderas reduce congestiones y facilita el acceso al corazón de la fiesta.
Más noticias sobre sociedad
Declarado un incendio en el exterior de una empresa de gestión de residuos en Galdakao
El fuego se ha iniciado a las 07:30 horas en la empresa radicada en el barrio Gumuzia de Galdakao, en la chatarra depositada en el exterior. Los bomberos han acudido al lugar y han logrado controlar las llamas.
Usansolo celebra este domingo una consulta vecinal sobre el trazado del metro y la ubicación de la estación
Los usansolotarras votarán hoy entre distintas opciones de conectividad, tras la polémica por la eliminación de la estación central en el nuevo proyecto ferroviario.
Gernika-Palestina pide "profundizar en el aislamiento de Israel"
La iniciativa popular ha subrayado que "únicamente" corresponde a los palestinos decidir sobre el futuro de su país. Además, Gernika-Palestina ha pedido que el acuerdo de paz se adapte a los príncipes de "igualdad, libertad y dignidad".
Gernika, símbolo de paz, acoge la presentación del partido solidario entre Euskal Selekzioa y la selección de Palestina
El Museo de la Paz de Gernika ha acogido este sábado el acto de presentación del encuentro benéfico entre la Euskal Selekzioa y la selección de Palestina, que se disputará el 15 de noviembre en San Mamés. En el acto, han pedido detener el genocidio en Gaza.
Una mujer es asesinada en Marbella presuntamente por su pareja
La mujer de 83 años ha sido hallada muerta con heridas de arma blanca en su vivienda de Marbella. Su pareja, de 84, ha sido detenida como presunto autor del crimen, que se investiga como un posible caso de violencia machista.
Las pesquisas por los desórdenes públicos registrados en Azpeitia en julio concluyen con 23 identificados y un detenido
Los altercados tuvieron lugar la madrugada del pasado 20 de julio, después de que una patrulla de la Ertzaintza identificara a un joven por realizar una pintada en el mobiliario urbano y lo propusiera para una sanción por deslucimiento de bienes públicos.
Alerta de contaminación en 12 localidades de Álava, por un posible vertido en el río Ayuda
Emergencias del Gobierno Vasco y de la Junta de Castilla y León han lanzado una alerta desde el viernes por la tarde después de que un ciudadano alertara de la presencia de numerosos cangrejos muertos en el cauce.
Archivan la denuncia de las exmonjas de Belorado contra el arzobispo Mario Iceta al no apreciar delito
Esta decisión coincide con la paralización temporal del desahucio de las exmonjas del Monasterio de Belorado. Aunque las religiosas han recurrido, el Arzobispado ha solicitado que se ejecute provisionalmente el desalojo, recordando que ya se han suspendido cuatro fechas previas.
Un informe de expertos apunta a una "cascada de sobrevoltaje" como causa del apagón y no señala responsables
La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) ha presentado un informe en el que enumera los hechos del día 28 de abril y califica lo ocurrido como "algo nunca visto en Europa".