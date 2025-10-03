Miles de personas se dan cita en Elgoibar en apoyo a las ikastolas de Gipuzkoa

MAKUSI cuenta con un espacio especial con una gran variedad de contenidos y actividades: juegos de madera, zona para pintar, posibilidad de fotografiarse con la mascota MAKUSI, así como la posibilidad de hacerse socio del club MAKUSI. Todo ello, en la zona 1, en la Ikastola.

Además, los actores de "Go!azen" ofrecerán un espectáculo de música y danza a las 15:30 horas.

Se aconseja utilizar el transporte público cuando sea posible para aliviar el tráfico y evitar problemas de aparcamiento. También se recomienda consultar los cortes de tráfico y zonas cerradas que se establecerán durante el evento.

Para facilitar la asistencia, Euskotren y Lurraldebus han incrementado sus servicios, con más frecuencias y servicios especiales adaptados al flujo de participantes.