Dena prest Elgoibarren, Kilometroak jaia hartzeko

Gipuzkoako ikastolen jai handiak Makusiko zirkuitua, agertokiak eta gunea zabaltzen ditu; garraio publikoa indartu egin da eta, itxura guztien arabera, egun lainotua izango dugu, noizbehinka euri txikia egingo duena.
Naiara Ballesteros | EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan, Elgoibar izango da Kilometroak 2025 jaiaren erdigunea, "Salto-saltoka"lelopean, Gipuzkoako ikastolen aldeko urteroko jaian.

Goizean hasi eta arratsaldera arte luzatuko da jardunaldia, ekitaldi sorta zabalarekin. Horretarako, hainbat eszenatoki eta puntu finko prestatu dituzte kontzertuetarako, herri kiroletarako, tailerretarako eta merkatu postuetarako. Antolakuntzak berak gomendatzen du programa ofiziala kontsultatzea, ordutegi eta leku zehatzak ezagutzeko.

MAKUSIREN GUNE BEREZIA

MAKUSIk txoko berezia izango du bertan, eduki eta jarduera ugarirekin: egurrezko jolasak, margotzeko gunea, MAKUSI maskotarekin argazkia ateratzeko aukera, eta baita MAKUSI klubeko kide egiteko aukera ere. 1 gunean izango da, Ikastolan

Gainera, "Go!azen"eko aktoreek musika eta dantza ikuskizuna eskainiko dute, 15:30ean.

Ahal den heinean garraio publikoa erabiltzea gomendatu dute, trafikoa arintzeko eta aparkatzeko arazoak saihesteko. Halaber, ekitaldian zehar ezarriko diren zirkulazio-aldaketak eta eremu itxiak kontsultatzea gomendatu dute.

Bertaratzea errazteko, Euskotrenek eta Lurraldebusek zerbitzuak areagotuko dituzte igandean zehar Elgoibar inguruan, maiztasun gehiagorekin eta parte-hartzaileen fluxuari egokitutako zerbitzu bereziekin.

Eguraldi iragarpena

Iganderako iragarpenaren arabera, eguna nahiko lainotuta egongo da, eta baliteke euri pixka bat egitea. Tenperatura minimoa 11 °C eta maximoa 18-20 °C bitartekoa izango da.

Etengabeko euri-jasarik espero ez bada ere, noizbehinka euria egiteko arriskua dago.

Festaz gozatzeko kontuan hartu beharrekoa

1. Goiz hasi: Jarduera asko egun osoan zehar banatzen diren arren, denbora nahikoaz iristeak ekitaldi jendetsuenetan parte hartzea ahalbidetuko du.

2. Programa begiratu kontzertuen, tailerren, ikuskizunen eta janari-postuen ordutegiak kokatzeko.

3. Euri arinen aurkako babesa: aterkia edo zira eraman.

5. Mugikortasun jasangarria: garraio publikoa lehenesteak pilaketak murrizten ditu eta sarbidea errazten du.

