Dena prest Elgoibarren, Kilometroak jaia hartzeko
Igande honetan, Elgoibar izango da Kilometroak 2025 jaiaren erdigunea, "Salto-saltoka"lelopean, Gipuzkoako ikastolen aldeko urteroko jaian.
Goizean hasi eta arratsaldera arte luzatuko da jardunaldia, ekitaldi sorta zabalarekin. Horretarako, hainbat eszenatoki eta puntu finko prestatu dituzte kontzertuetarako, herri kiroletarako, tailerretarako eta merkatu postuetarako. Antolakuntzak berak gomendatzen du programa ofiziala kontsultatzea, ordutegi eta leku zehatzak ezagutzeko.
MAKUSIREN GUNE BEREZIA
Eduki eta jarduera ugari izango ditu: egurrezko jolasak, margotzeko gunea, MAKUSI maskotarekin argazkiak ateratzeko aukera, eta baita klubeko bazkide egiteko aukera ere.
MAKUSIk txoko berezia izango du bertan, eduki eta jarduera ugarirekin: egurrezko jolasak, margotzeko gunea, MAKUSI maskotarekin argazkia ateratzeko aukera, eta baita MAKUSI klubeko kide egiteko aukera ere. 1 gunean izango da, Ikastolan.
Gainera, "Go!azen"eko aktoreek musika eta dantza ikuskizuna eskainiko dute, 15:30ean.
Ahal den heinean garraio publikoa erabiltzea gomendatu dute, trafikoa arintzeko eta aparkatzeko arazoak saihesteko. Halaber, ekitaldian zehar ezarriko diren zirkulazio-aldaketak eta eremu itxiak kontsultatzea gomendatu dute.
Bertaratzea errazteko, Euskotrenek eta Lurraldebusek zerbitzuak areagotuko dituzte igandean zehar Elgoibar inguruan, maiztasun gehiagorekin eta parte-hartzaileen fluxuari egokitutako zerbitzu bereziekin.
Eguraldi iragarpena
Iganderako iragarpenaren arabera, eguna nahiko lainotuta egongo da, eta baliteke euri pixka bat egitea. Tenperatura minimoa 11 °C eta maximoa 18-20 °C bitartekoa izango da.
Etengabeko euri-jasarik espero ez bada ere, noizbehinka euria egiteko arriskua dago.
Festaz gozatzeko kontuan hartu beharrekoa
1. Goiz hasi: Jarduera asko egun osoan zehar banatzen diren arren, denbora nahikoaz iristeak ekitaldi jendetsuenetan parte hartzea ahalbidetuko du.
2. Programa begiratu kontzertuen, tailerren, ikuskizunen eta janari-postuen ordutegiak kokatzeko.
3. Euri arinen aurkako babesa: aterkia edo zira eraman.
5. Mugikortasun jasangarria: garraio publikoa lehenesteak pilaketak murrizten ditu eta sarbidea errazten du.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
"Israelen isolamenduan sakontzea" eskatu du Gernika-Palestina ekimenak
Herri ekimenak azpimarratu du palestinarrei "bakarrik" dagokiela euren herrialdearen etorkizunari buruz erabakitzea. Horrekin batera, Gernika-Palestinak eskatu du bake akordioa egokitzea "berdintasun, askatasun eta duintasun" printzioetara.
Euskal Selekzioaren eta Palestinako selekzioaren arteko partida solidarioa aukeztu dute Gernikan, bakearen alde
Azaroaren 15ean Euskal Selekzioak eta Palestinako selekzioak San Mamesen jokatuko duten futbol topaketa solidarioaren aurkezpena hartu du Gernikako Bakearen Museoak larunbat honetan. Ekitaldian, Gazako genozidioa gelditzeko eskatu dute.
Emakume bat hil du ustez bikotekideak Marbellan
83 urteko emakumea hilda aurkitu dute, arma zuriz egindako zauriekin, Marbellako bere etxebizitzan. Haren bikotekidea, 84 urtekoa, atxilotu egin dute, hilketaren ustezko egilea delakoan, eta ustezko indarkeria matxista kasu bat bezala ikertzen ari dira.
Amaitu da Azpeitian izandako desordena publikoekin lotutako ikerketa, 23 pertsona identifikatuta eta bat atxilotuta
Istiluak uztailaren 20ko goizaldean izan ziren. Ertzaintzaren patruila batek gazte bat identifikatu zuen orduan hiri-altzarietan pintada bat egiteagatik, eta hari zigorra ezartzea proposatu zuen.
Kutsadura arriskua Arabako 12 herritan, Ihuda ibaian isuria egon daitekeelako
Eusko Jaurlaritzaren eta Gaztela eta Leongo larrialdi zerbitzuek alerta egoera ezarri dute, ibai-ibilguan karramarro ugari hilda agertu direla jakin ostean.
Beloradoko moja ohiek Mario Iceta artzapezpikuaren aurka jarritako salaketa artxibatu dute
Erabaki horrek bat egiten du Beloradoko monasterioko moja ohien utzarazpena aldi baterako geldiaraztearekin. Erlijiosoek errekurtsoa jarri duten arren, Artzapezpikutzak eskatu du utzaraztea behin-behinean exekutatzeko, eta gogorarazi du lau kasutan bertan behera geratu dela neurria.
Adituen txosten baten arabera, "gaintentsioaren kateatutako erorikoak" izan ziren itzalaldiaren arrazoia
Elektrizitatea Garraiatzeko Sareen Kudeatzaileen Europako Sareak (Entso-E) apirilaren 28ko gertakariak zerrendatzen dituen txosten bat aurkeztu du. Egun hartan gertatutakoa "erabat berria dela Europan" zehaztu du eta ez du uste energia berriztagarrien ekoizpenak sortu zuenik.
Getariako atun gorriaren haztegian gizendutako lehen aleak portura eraman dituzte
Gezi moduko lantza bat erabili dute atun horien estresa txikitu eta haragia ahalik eta gozoena izan dadin. Atun gorriak portura eraman dituzte, eta bertan pisatu, neurtu eta aztertu dituzte. Orain, proiektua fase berri batean sartuko da.
Dagoeneko 12 familiak jarri dute salaketa Bernedoko kanpalekua dela eta
Sexu-askatasunaren aurkako aurreko lau salaketei beste zortzi gehitu zaizkie orain, EITBk jakin ahal izan duenez. Halaber, ikerketa judiziala hasteko aurretiazko eginbideak ireki dituzte berriki.