Será noticia: Víctimas de abusos sexuales de los Hermanos Menesianos, Jainaga en la Audiencia Nacional y preestreno de "Gaua"

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El autor de los abusos entrevistado por ETB.
Imagen del exdirector del colegio menesiano de Bermeo. Imagen obtenida de un vídeo de archivo de EITB
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 12  de noviembre de 2025:

- Víctimas de abusos sexuales de los Hermanos Menesianos: Al menos tres de las víctimas que denunciaron haber sufrido abusos sexuales en el colegio Menesiano San José de Bermeo a finales de los 70 y principios de los 80 han conseguido finalizar su proceso de reparación y recibir una indemnización, según han informado en un comunicado enviado a EITB. 

Sidenor en la Audiencia Nacional: El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la empresa siderúrgica han sido citados para declarar en la Audiencia Nacional, acusados de contrabando, por la venta de acero a la empresa israelí IMI Systems (Israeli Military Industries) que se dedica a la fabricación de armamento.

Preestreno de GauaEl ciclo PreFANT, antesala del Festival de Cine Fantástico de Bilbao FANT, preestrena Gaua, el último trabajo dirigido por Paul Urkijo, a las 19:30 horas en los cines Golem - Alhóndiga de Bilbao. La entrada será libre hasta completar el aforo pero será necesario recoger una invitación en las taquillas del cine.

