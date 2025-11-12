Será noticia: Víctimas de abusos sexuales de los Hermanos Menesianos, Jainaga en la Audiencia Nacional y preestreno de "Gaua"
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 12 de noviembre de 2025:
- Víctimas de abusos sexuales de los Hermanos Menesianos: Al menos tres de las víctimas que denunciaron haber sufrido abusos sexuales en el colegio Menesiano San José de Bermeo a finales de los 70 y principios de los 80 han conseguido finalizar su proceso de reparación y recibir una indemnización, según han informado en un comunicado enviado a EITB.
- Sidenor en la Audiencia Nacional: El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la empresa siderúrgica han sido citados para declarar en la Audiencia Nacional, acusados de contrabando, por la venta de acero a la empresa israelí IMI Systems (Israeli Military Industries) que se dedica a la fabricación de armamento.
- Preestreno de Gaua: El ciclo PreFANT, antesala del Festival de Cine Fantástico de Bilbao FANT, preestrena Gaua, el último trabajo dirigido por Paul Urkijo, a las 19:30 horas en los cines Golem - Alhóndiga de Bilbao. La entrada será libre hasta completar el aforo pero será necesario recoger una invitación en las taquillas del cine.
Te puede interesar
Tres víctimas de abusos sexuales del colegio San José de Bermeo consiguen una reparación tras un proceso de casi cuatro años
EITB destapó el caso en febrero de 2022, tras una investigación del periodista de EITB Asier Sánchez. Tres años y ocho meses después, comienzan a llegar las primeras indemnizaciones. Las víctimas se muestran su “agradecimiento" a todos los que les han acompañado en este proceso.
Bolaños anuncia la creación de una comisión mixta para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia
En la reunión que ha mantenido con las asociaciones de víctimas, entre ellas la de Navarra, ha reconocido que el plan PRIVA de la Iglesia "no es una solución".
Llaman a convertir el Euskal Selekzioa-Palestina en una jornada solidaria contra el genocidio y por la oficialidad
Se han convocado varias movilizaciones en el contexto del partido, y se espera que la cita se convierta en un acontecimiento histórico. "Es lo que la comunidad internacional está esperando de nosotros. Lo que va a suceder el sábado va a tener una repercusión muy alta", han dicho los organizadores del encuentro.
Una incidencia en el sistema de pulseras de maltratadores obliga a Igualdad a activar el protocolo de protección
La ministra Ana Redondo asegura que "ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento" y que "los datos están llegando en tiempo y forma".
Fallece una persona en un accidente con un coche que circulaba en dirección contraria por la AP-15
Además, varias personas han resultado heridas en el siniestro, en Cadreita (Navarra), donde han estado implicados otros vehículos.
Metro Bilbao cumple sus 30 años con miles de viajes y celebraciones en las estaciones
Los 30 años del metro de Bilbao han llegado como siempre, con miles de trayectos entre las estaciones de sus tres líneas. Los usuarios recuerdan cómo se vivía sin metro, y miran al futuro.
El colectivo STOP AHT Zundaketak pide a los ayuntamientos que no colaboren con las catas
Según los previsto, las catas geotécnicas para estudiar la conexión de la 'Y' vasca se llevarán a cabo en Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaiku.
Víctimas de la DANA protestan ante Les Corts Valencianes durante la comparecencia de Carlos Mazón
Asociaciones de víctimas de la DANA de Valencia se han concentrado ante las puertas de Les Corts, mientras comparece el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación en la cámara autonómica, y le han reprochado que no deje su acta de diputado para ir al juzgado.
El Gobierno Vasco pide a las granjas extremar la protección ante la gripe aviar
El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, convocará una mesa de coordinación de forma urgente, junto al sector y resto de administraciones, con el fin de realizar un seguimiento de la situación.