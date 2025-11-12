Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 12 de noviembre de 2025:

- Víctimas de abusos sexuales de los Hermanos Menesianos: Al menos tres de las víctimas que denunciaron haber sufrido abusos sexuales en el colegio Menesiano San José de Bermeo a finales de los 70 y principios de los 80 han conseguido finalizar su proceso de reparación y recibir una indemnización, según han informado en un comunicado enviado a EITB.

- Sidenor en la Audiencia Nacional: El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la empresa siderúrgica han sido citados para declarar en la Audiencia Nacional, acusados de contrabando, por la venta de acero a la empresa israelí IMI Systems (Israeli Military Industries) que se dedica a la fabricación de armamento.

- Preestreno de Gaua: El ciclo PreFANT, antesala del Festival de Cine Fantástico de Bilbao FANT, preestrena Gaua, el último trabajo dirigido por Paul Urkijo, a las 19:30 horas en los cines Golem - Alhóndiga de Bilbao. La entrada será libre hasta completar el aforo pero será necesario recoger una invitación en las taquillas del cine.