Albiste izango dira: Anaia menesianoen biktimen komunikatua, Jainaga Auzitegi Nazionalean eta "Gaua" filmaren aurrestreinaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 12an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Anaia menesianoen biktimen komunikatua: 70eko hamarkadaren amaieran eta 80ko hamarkadaren hasieran Bermeoko Jose Done ikastetxean sexu-abusuak jasan zituztela salatu zuten biktimetako hiruk erreparazio-prozesua amaitzea eta kalte-ordaina jasotzea lortu dute. Hiru urte eta zortzi hilabete geroago, EITBri bidalitako adierazpen batean, amaitutzat eman dute prozesua eta "azkenean egia ezagutu dela" nabarmendu dute.
- Jainaga Auzitegi Nazionalean: Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidenteak eta enpresako beste bi zuzendarik Auzitegi Nazionalean deklaratzera deitu dituzte, armagintza sektorean aritzen den IMI Systems (Israeli Military Industries) enpresa israeldarrari altzairua legez kanpo saltzea leporatuta. Kontrabando delitua eta gizateriaren aurkako krimenetan konplize izatea leporatzen diete.
- Gaua filmaren aurrestreinaldia: Bilboko Zine Fantastikoaren atarian, PreFANT zikloan, Paul Urkijoren "Gaua" filma eskainiko dute Golem Alhondiga zinema aretoetan. Sarrera doan izango da edukiera bete arte, baina aurrez gonbidapena eskuratu beharko da leihatilan.
Zure interesekoa izan daiteke
Bermeoko Jose Done ikastetxeko sexu-abusuen biktimak erreparazioa lortzen hasi dira, prozesua hasi eta ia lau urtera
EITBk 2022ko otsailean azaleratu zuen kasua, biktimetako bik Bilboko Elizbarrutian egindako salaketaren berri ematean. Hiru urte eta zortzi hilabete geroago, lehen kalte-ordainak iristen hasi dira. Biktimek "esker ona" adierazi diete prozesu honetan lagundu dieten guztiei.
Berdintasun Ministerioak babes-protokoloa aktibatu behar izan du eskumuturrekoen sistemak huts egin ondoren
Ana Redondo ministroaren esanetan, indarkeria matxista jasan eta sistema hori erabiltzen duen "biktima bakar bat ere ez da babesik gabe egon" eta "datuak garaiz eta behar bezala iristen ari dira".
Elizako sexu-erasoen biktimei erreparazioa bermatuko dien batzorde misto bat iragarri du Bolaños ministroak
Biktimen elkarteekin bildu da Moncloa jauregian, tartean Nafarroakoarekin, eta Elizaren PRIVA plana ez dela "irtenbidea" onartu du.
Palestinako genozidioaren aurkako eta euskal selekzioaren aldeko aldarriek bat egingo dute larunbatean Bilbon
Hainbat mobilizazio daude deituta, partidaren aurretik, eta hitzordua historikoa izatea aurreikusten da. Antolatzaileen arabera, "larunbatekoak oihartzun handia izango du nazioartean".
Pertsona bat hil da AP-15 autobidean
Ezbeharrean, auto batek kontrako noranzkoa hartu du autobidean, Cadreitan (Nafarroa). Gainera, hainbat pertsona zauritu dira.
Milaka bidaia eta askotariko ekitaldiak, Bilboko metroaren 30. urteurrena ospatzeko
Bilboko metroaren 30 urteak beti bezala iritsi dira: hiru lineetako geltokien artean milaka ibilbide eginez. Erabiltzaileek metrorik gabe nola bizi zen izan dute gaur buruan, eta etorkizunari begira jarri dira.
STOP AHT Zundaketak taldeak udalei eskatu die zundaketa lanetan ez laguntzeko
Aurreikuspenen arabera, Ataunen, Idiazabalen, Beasainen eta Bakaikun dira zundaketak egitekoak, 'Euskal Y'-aren eta Nafarroaren arteko lotunea aztertzeko.
GOIDIaren biktimen protesta Valentziako Gorteen atarian, Mazonen agerraldia dela eta
Valentziako GOIDIaren biktimen elkarteek elkarretaratzea egin dute Valentziako Gorteen atarian, Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea ikerketa batzordean agerraldia egiten ari zen bitartean. Epaitegira joateko diputatu akta ez uztea aurpegiratu diote biktimek Mazoni.
Eusko Jaurlaritzak etxaldeei eskatu die hegazti gripeari aurre egiteko neurriak bete ditzatela
Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak premiazko bilera deituko du datozen egunotan, sektoreko eta erakundeetako ordezkariekin, egoeraren jarraipena egiteko.