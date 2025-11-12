TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Anaia menesianoen biktimen komunikatua, Jainaga Auzitegi Nazionalean eta "Gaua" filmaren aurrestreinaldia

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Bermeoko San Jose ikastetxeko zuzendari ohiaren irudia. EITBren artxiboko bideo batetik ateratako irudia

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 12an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Anaia menesianoen biktimen komunikatua: 70eko hamarkadaren amaieran eta 80ko hamarkadaren hasieran Bermeoko Jose Done ikastetxean sexu-abusuak jasan zituztela salatu zuten biktimetako hiruk erreparazio-prozesua amaitzea eta kalte-ordaina jasotzea lortu dute. Hiru urte eta zortzi hilabete geroago, EITBri bidalitako adierazpen batean, amaitutzat eman dute prozesua eta "azkenean egia ezagutu dela" nabarmendu dute. 

- Jainaga Auzitegi Nazionalean: Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidenteak eta enpresako beste bi zuzendarik Auzitegi Nazionalean deklaratzera deitu dituzte, armagintza sektorean aritzen den IMI Systems (Israeli Military Industries) enpresa israeldarrari altzairua legez kanpo saltzea leporatuta. Kontrabando delitua eta gizateriaren aurkako krimenetan konplize izatea leporatzen diete. 

Gaua filmaren aurrestreinaldia: Bilboko Zine Fantastikoaren atarian, PreFANT zikloan, Paul Urkijoren "Gaua" filma eskainiko dute Golem Alhondiga zinema aretoetan. Sarrera doan izango da edukiera bete arte, baina aurrez gonbidapena eskuratu beharko da leihatilan. 

Bermeo Sexu erasoak Industria Israel Politika Fant Bilbao Gizartea

