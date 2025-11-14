El precio del huevo sube en la CAV un 25 % en un año, y un 28 % en Navarra

El precio del huevo ha seguido escalando y ha subido en Euskadi un 25,1 % en octubre pasado respecto al mismo mes de 2024 y 3,3 % en solo un mes, coincidiendo con la crisis de la gripe aviar, por lo que ha vuelto a ser el alimento básico que más se ha encarecido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Navarra se ha encarecido un 28,7 en un año y un 4,7 % en el mes de octubre.



El alza del precio del huevo viene produciéndose de forma progresiva desde 2021, en un contexto nacional de aumento de consumo e internacional de impacto de la gripe aviar en Estados Unidos y varios países europeos.



Precisamente ordenaron este jueves confinar todas las aves de corral que se crían al aire libre en en Estado español para prevenir la gripe aviar ante la previsión de empeoramiento de los contagios por las migraciones de aves silvestres, una decisión que amplía el confinamiento que ya afectaba desde el lunes pasado a 1.200 municipios en zonas de especial riesgo y vigilancia.



