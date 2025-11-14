KPI
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arrautzak % 25 garestitu dira EAEn urtebetean, eta % 28 Nafarroan

Urrian % 3,3 garestitu dira EAEn, eta % 4,7 Nafarroan.

20191002142035_arrautza-huevos_
Arrautzak
author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Arrautzen prezioak gora egiten jarraitzen du, Euskadin % 25,1 garestitu baitira 2024ko urritik, eta % 3,3 azken hilabetean, hegazti-gripearen krisia dela medio. Nafarroan, berriz, % 28,7 garestitu dira urtebetean, eta % 4,7 urrian.

Hain zuzen ere, gehien garestitu den oinarrizko elikagaia da, Espainiako Estatistika Institutu Nazionalak zabaldutako datuen arabera.

Arrautzak nabarmen garestitu dira 2021etik, AEBn eta Europako hainbat herrialdetan hegaztien gripeak izan duen eraginagatik.

Horrekin lotuta, atzo, osteguna, aire zabalean ibiltzen diren hegaztiak konfinatzeko agindua eman zuten Espainiako Estatuan, hegaztien gripea prebenitzeko.

18:00 - 20:00
KPIa Kontsumoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X