Arrautzak % 25 garestitu dira EAEn urtebetean, eta % 28 Nafarroan
Urrian % 3,3 garestitu dira EAEn, eta % 4,7 Nafarroan.
Arrautzen prezioak gora egiten jarraitzen du, Euskadin % 25,1 garestitu baitira 2024ko urritik, eta % 3,3 azken hilabetean, hegazti-gripearen krisia dela medio. Nafarroan, berriz, % 28,7 garestitu dira urtebetean, eta % 4,7 urrian.
Hain zuzen ere, gehien garestitu den oinarrizko elikagaia da, Espainiako Estatistika Institutu Nazionalak zabaldutako datuen arabera.
Arrautzak nabarmen garestitu dira 2021etik, AEBn eta Europako hainbat herrialdetan hegaztien gripeak izan duen eraginagatik.
Horrekin lotuta, atzo, osteguna, aire zabalean ibiltzen diren hegaztiak konfinatzeko agindua eman zuten Espainiako Estatuan, hegaztien gripea prebenitzeko.
