Reivindicación y solidaridad marcarán la previa del Euskal Selekzioa–Palestina en San Mamés
Se han organizado movilizaciones y se ha completado el aforo del estadio, en una jornada en la que se reclama calma y respeto.
Bilbao vivira este sabado una jornada de movilizacion social y reivindicacion en la previa del amistoso que enfrentara a la Euskal Selekzioa y Palestina en San Mames. El partido se ha convertido en el eje de un amplio programa de actividades culturales y politicas que han articulado una respuesta ciudadana sin precedentes, siempre en clave de solidaridad con el pueblo palestino y de demanda de reconocimiento oficial para la seleccion vasca.
Desde primera hora de la manana se han programado actos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos una edicion especial de Bilbo Kantari, convocada por Bilboko Konpartsak, y un homenaje a los atletas palestinos asesinados, organizado por Palestinarekin Elkartasuna.
El momento de mayor movilizacion llegara por la tarde con dos manifestaciones casi simultaneas. La primera, promovida por Gernika-Palestina, partira a las 17:30 desde el Teatro Arriaga con el lema “Herri libreak, genozidioa stop”. A las 18:30 comenzara en el Arenal la marcha impulsada por Palestinarekin Elkartasuna, en solidaridad con Palestina y a favor de la oficialidad de la Euskal Selekzioa. Entre los colectivos adheridos figuran Gure Esku y Gu Ere Bai, ademas de grupos de animacion deportiva como Inigo Cabacas Herri Harmaila, Bultzada, Indar Gorri o Iraultza.
En el plano politico, tanto el PNV como EH Bildu han animado a su militancia a acudir al partido y han hecho un llamamiento a la tranquilidad.
Mientras tanto, los jugadores palestinos cuentan las horas para que empiece el partido. Feras Abu Radwan, miembro del cuerpo tecnico, ha reconocido la emocion que genera la cita y ha afirmado que no imagina “a mas de 50 000 personas con banderas palestinas en el estadio”.
Con la ciudad volcada y todos los preparativos listos, la previa del Euskal Selekzioa-Palestina se presenta como una jornada que trascendera lo deportivo, marcada por la reivindicacion, la solidaridad y las llamadas a la convivencia pacifica en las calles de Bilbao.
