Aldarrikapena eta elkartasuna izango dira nagusi Euskal Selekzioa – Palestinaren atarikoan San Mamesen
Mobilizazioak antolatu dituzte eta estadioaren sarrera guztiak saldu dira; lasaitasuna eta errespetua eskatu dute.
Bilbok mobilizazio soziala eta errebindikazio eguna biziko du larunbat honetan, Euskal Selekzioak eta Palestinak San Mamesen jokatuko duten lagunartekoaren atarian. Partida jarduera kultural eta politikoen programa zabal baten ardatz bihurtu da, erantzun herritar zabalarekin, betiere herri palestinarrarekiko elkartasuna eta euskal selekzioaren ofizialtasuna eskatuz.
Goizeko lehen ordutik ekitaldiak antolatu dira hiriko hainbat puntutan, besteak beste, Bilboko Konpartsek deitutako Bilbo Kantari ekimenaren edizio berezia eta eraildako atleta palestinarrei omenaldia, Palestinarekin Elkartasuna elkarteak antolatuta.
Lehenengoa, Gernika-Palestinak sustatua, 17:30ean abiatuko da Arriaga Antzokitik, "Herri libreak, genozidioa stop" lelopean. 18:30ean hasiko da Areatzan Palestinarekin Elkartasuna taldeak bultzatutako martxa, Palestinarekiko elkartasunez eta Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde. Kolektibo deitzaileen artean Gure Esku eta Gu Ere Bai daude, baita Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Bultzada, Indar Gorri edo Iraultza kirol animazio taldeak ere.
Alderdi politikoetan, EAJk eta EH Bilduk partidara joateko eskaera egin diote militantziari, eta lasaitasunerako deia egin dute.
Bitartean, jokalari palestinarrak partida hasteko desiatzen daude. Feras Abu Radwan teknikariak hitzorduak sortu duen zirrara onartu du, eta "estadioan bandera palestinarrak dituzten 50.000 pertsona baino gehiago" imajinatzen ez dituela adierazi du.
Hiria iraulita eta prestaketa guztiak prest, Euskal Selekzioa-Palestinaren atarikoa kirol arloari garrantzia emango dion jardunaldi gisa aurkezten da, aldarrikapenak, elkartasunak eta Bilboko kaleetan elkarbizitza baketsurako deiek markatuta.
Jaizkibel mendian piztutako sutea kontrolpean hartu dute, baina suhiltzaileek sua itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Horrez gain, Higerreko itsasargirako bidea itxi dute.