El Ayuntamiento de Zarautz homenajea a Yoanna Acedo, víctima de violencia de género, y arropa a su familia

Familiares, amigos y vecinos se han sumado este sábado al homenaje que el pueblo de Zarautz ha brindado a Yoanna Acedo, de 53 años, asesinada presuntamente por su pareja el pasado 15 de octubre, en un acto en el que se ha leído un escrito de su madre en el que reconocía que "la ausencia pesa y la injusticia duele".



El reconocimiento ha tenido lugar a las 13:00 horas en Lege Zaharren Enparantza y ha contado con la intervención del alcalde de la villa costera guipuzcoana, Xabier Txurruka, y la concejala de Igualdad, Gloria Vázquez, que ha sido la encargada de leer las palabras escritas para la ocasión por la madre de Yoanna. "No debería existir un homenaje como este, nunca se debería tener que pronunciar la palabra asesinada junto al nombre de Yoanna, pero esta es la realidad que nos atraviesa la que aún duele en cada amanecer", ha reconocido.



Ha agradecido el apoyo recibido por ciudadanos e instituciones que "han sabido sostener" a la familia, un "apoyo que ha dado aire en los días mas oscuros".



"Mi hija tenía un brillo especial, era ilusión, era ternura y era humanidad y aunque tenía sueños por cumplir y un camino por descubrir alguien decidió arrebatarle su futuro", ha continuado. "Ese acto cruel no solo terminó con su vida, fracturó la nuestra y dejó un vacío que ninguna palabra puede llenar", ha agregado.



La madre de la mujer asesinada ha asegurado que seguirán adelante por ella y "por la dignidad que se merece y con la determinación que su nombre nunca se apague". "Su madre y hermanos continuaremos luchando hasta el final por la verdad, por la justicia, por la memoria y por ti Yoanna, siempre con nosotros", ha concluido.



El alcalde de Zarautz ha señalado que a Yoanna le mató la violencia machista y el "sufrimiento que esto produjo en su familia se vio agrandado por las cosas que se dijeron sobre ella". "Debemos respeto a Yoanna y a su familia", ha señalado Txurruka, que ha incidido en la necesidad de luchar contra cualquier forma de violencia contra las mujeres y mantener una respuesta individual y colectiva ante este problema.



El presunto asesino de Yoanna es un hombre de 47 años, con el que tenía "algún tipo de relación afectiva" según la Ertzaintza y que está actualmente en prisión. El hombre contaba con denuncias por violencia de género de parejas anteriores.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.