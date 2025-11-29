Albiste da
Palestinaren aldeko eguna |
Gernikako Bonbardaketa |
Nafarroako Bertsolaritza Txapelketaren finala |
INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Yoanna Acedo genero indarkeriaren biktima omendu eta haren familiari babesa agertu dio Zarauzko Udalak 

Gloria Vazquez Berdintasun zinegotziak Yoannaren amak idatzitako gutuna irakurri du: "Amak eta anai-arrebek egiaren, justiziaren, memoriaren eta zure alde borrokatzen jarraituko dugu, beti gurekin", irakurri du.

acto-homenaje-yoanna-zarautz

Yoanna Acedori Zarautzen egindako omenaldian ateratako argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Yoanna Acedo indarkeria matxistaren azken biktima omendu dute larunbat honetan Zarautzen, Udalak zein herritarrek. Urriaren 15ean hil zuen ustez bere bikotekideak Acedo, eta gaurko oroimen ekitaldian, harek amak idatzitako gutun bat irakurri dute.

13:00etan izan da ekitaldia, Lege Zaharren enparantzan. Xabier Txurruka alkateak eta Gloria Vazquez berdintasun zinegotziak parte hartu dute, besteak beste. Hain zuzen ere, Yoannaren amaren gutuna irakurri du Vazquezek: "Ez litzateke horrelako omenaldirik egon behar, ez litzateke inoiz Yoannaren izenaren ondoan erahila hitza agertu behar, baina hori dela errealitatea gogoan dugu egunero", aitortu du.

Eskerrak eman dizkie familia "sostengatzen jakin duten" herritarrei eta erakundeei, "egun ilunenetan arnasten jarrai dezagun emandako babesagatik".

Alabak "distira berezia" zuela gogoratu du "samurra eta gizatasun handikoa" zela, eta "oraindik ere ametsak zituen arren, norbaitek etorkizuna kentzea" erabaki zuela salatu du eta ekintza krudel horrek ez zuela "bere bizitzarekin bakarrik amaitu, gurea ere hautsi zuen eta bete ezin den hutsunea utzi zuen", gaineratu du.

Erahildako emakumearen amak adierazi duenez, harengatik jarraituko dute aurrera, "merezi zuen duintasunagatik eta bere izena inoiz itzal ez dadin". Hala, "amak eta anai-arrebek azkeneraino, egiaren, justiziaren, memoriaren eta zure alde borrokatzen jarraituko dugu, beti gurekin", esanez amaitu du gutuna.

Zarauzko alkateak indarkeria matxistaren biktima izan zela Yoanna berretsi du eta "Yoanna eta bere familia errespetatu behar ditugula" nabarmendu du. Era berean, emakumeen aurkako edozein indarkeria motaren aurka borrokatzeko beharra azpimarratu du.

Yoannaren ustezko hiltzailea, 47 urteko gizona, espetxera bidali zuen epaileak, epaiketa zain. Gizonak aurreko bikoteen salaketak zituen  genero-indarkeriagatik.

----------------------------------------------------------------------

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Zazpi euskal emakume hil dituzte indarkeria matxistaren ondorioz 2025ean
Milaka lagunek kaleak bete dituzte euskal hiriburuetan indarkeria matxista eta bere sare konplizeak salatzeko
Indarkeria matxistaren aurkako borrokan gizarte osoaren inplikazioa aldarrikatu dute erakundeek
Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Zarautz Eguneko Titularrak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X