Yoanna Acedo genero indarkeriaren biktima omendu eta haren familiari babesa agertu dio Zarauzko Udalak
Gloria Vazquez Berdintasun zinegotziak Yoannaren amak idatzitako gutuna irakurri du: "Amak eta anai-arrebek egiaren, justiziaren, memoriaren eta zure alde borrokatzen jarraituko dugu, beti gurekin", irakurri du.
Yoanna Acedo indarkeria matxistaren azken biktima omendu dute larunbat honetan Zarautzen, Udalak zein herritarrek. Urriaren 15ean hil zuen ustez bere bikotekideak Acedo, eta gaurko oroimen ekitaldian, harek amak idatzitako gutun bat irakurri dute.
13:00etan izan da ekitaldia, Lege Zaharren enparantzan. Xabier Txurruka alkateak eta Gloria Vazquez berdintasun zinegotziak parte hartu dute, besteak beste. Hain zuzen ere, Yoannaren amaren gutuna irakurri du Vazquezek: "Ez litzateke horrelako omenaldirik egon behar, ez litzateke inoiz Yoannaren izenaren ondoan erahila hitza agertu behar, baina hori dela errealitatea gogoan dugu egunero", aitortu du.
Eskerrak eman dizkie familia "sostengatzen jakin duten" herritarrei eta erakundeei, "egun ilunenetan arnasten jarrai dezagun emandako babesagatik".
Alabak "distira berezia" zuela gogoratu du "samurra eta gizatasun handikoa" zela, eta "oraindik ere ametsak zituen arren, norbaitek etorkizuna kentzea" erabaki zuela salatu du eta ekintza krudel horrek ez zuela "bere bizitzarekin bakarrik amaitu, gurea ere hautsi zuen eta bete ezin den hutsunea utzi zuen", gaineratu du.
Erahildako emakumearen amak adierazi duenez, harengatik jarraituko dute aurrera, "merezi zuen duintasunagatik eta bere izena inoiz itzal ez dadin". Hala, "amak eta anai-arrebek azkeneraino, egiaren, justiziaren, memoriaren eta zure alde borrokatzen jarraituko dugu, beti gurekin", esanez amaitu du gutuna.
Zarauzko alkateak indarkeria matxistaren biktima izan zela Yoanna berretsi du eta "Yoanna eta bere familia errespetatu behar ditugula" nabarmendu du. Era berean, emakumeen aurkako edozein indarkeria motaren aurka borrokatzeko beharra azpimarratu du.
Yoannaren ustezko hiltzailea, 47 urteko gizona, espetxera bidali zuen epaileak, epaiketa zain. Gizonak aurreko bikoteen salaketak zituen genero-indarkeriagatik.
----------------------------------------------------------------------
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Palestinarekin Elkartasuna plataformak salatu du Gazako su-etena "faltsua" dela eta Israel ez dela bere hitza betetzen ari
Mobilizazioak egin dituzte goizean Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Bizkaiko hiriburuan, gainera, Palestinaren aldeko Herritarren Kolektiboak "Gazan hil dituzten 20.000 haurren izenak irakurri ditu banan-banan.
Palestinan eraildako haurren izenen irakurketa jarraitua, Bilbon
Larunbat honetan, Palestinar Herriarekiko Elkartasunaren Nazioarteko Egunean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute Bilbon, Plaza Biribilean, eraildako haur guztien izenen irakurketa jarraitua eginez. Antolatzaileen artean, Gernika-Palestina eta Ongi Etorri Errefuxiatuak izan dira.
Uztaritzeko irakasle bat epaituko dute lau lankideri sexu-erasoa eta sexu-jazarpena egitea egotzita
Irakaslea lanpostutik erretiratu dute behin-behinean, eta abenduaren 9an epaituko dute Baionan. Gertakariak 2019a eta 2024a bitartean jazo ziren.
Beloradoko bi erlijioso behin-behinean aske utzi dituzte, artelanen salmentagatik deklaratu ondoren
Leonen artelanak hartzeagatik salatutako antzinakoen merkatari bat ere aske geratu da. Ikerketak irekita jarraitzen du, oraindik topatu ez dituzten beste ondare-pieza batzuk berreskuratzeko helburuarekin.
Euskadik abeltzaintzako azokak egiteko debekua kendu du, baina dermatosi nodularra kontrolatzeko neurriak mantenduko ditu
Neurri horiek urtarrilaren 15era arte egongo dira indarrean, eta epea luzatzea edo murriztea baloratuko da, egoera epidemiologikoaren arabera.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Gipuzkoako Multikirolaren foru-agindu berria aldatu du, eskola-kirolaren "inposaketa" saihesteko
Kirol Departamentua "kezkatuta" agertu da ebazpen judizial berri baten ostean, "kirol-hastapenaren ereduari eraso egiten baitio".
Beloradoko bi moja ohi eta antikuario bat atxilotu dituzte, artelanak espoliatzeagatik
Guardia Zibilak bi erlijioso ohi eta antikuario bat atxilotu ditu, Bretonerako (Burgos) Santa Maria monasterioaren ondasunei dagozkien bidegabeko jabetze astunduaren delituak egotzita. Bretonerako Santa Maria monasterioarenak izan daitezkeen piezak aurkitu dituzte zaharkinen merkatu espezializatuan.
6.200 pertsona inguruk jasotzen dute GIBaren aurkako tratamendua Euskadin
GIBaren probak doan egin daitezke bai Osakidetzako osasun zentroetan eta baita sexu-transmisiozko infekzioen kontsulta espezializatuetan ere.
Beloradoko abadesa ohia, moja bat eta antzinako objektuen saltzaile bat atxilotu dituzte, monasterioko artelanak saltzea leporatuta
Beloradoko komentuko auziekin loturarik ez duen herritar batek salatu zuen abadesa izandakoa, Elizarenak ziren artelanak saltzeagatik, eta Briviescako Epaitegiak ikerketa zabaldu zuen.