Euskalgintzaren Kontseilua reclama la "reactivación del movimiento euskaltzale" y la oficialidad del euskera en toda Navarra
Euskalgintzaren Kontseilua ha reclamado este lunes la "reactivación del movimiento euskaltzale" y la oficialidad del euskera en toda Navarra, durante la concentración celebrada frente al Parlamento foral, coincidiendo con el 39 aniversario de la aprobación de la Ley Foral del Vascuence.
En el acto, la plataforma ha calificado la norma de 1986 como "segregadora" por limitar la oficialidad del euskera a una parte del territorio y ha advertido de que esa zonificación "niega derechos básicos" y genera desigualdad entre la ciudadanía navarra.
Detrás de una pancarta donde se podía leer "ofizialtasuna" (oficialidad), decenas de personas se han concentrado. La organización ha proyectado "euskara ofiziala" (el euskera oficial) en la fachada del Parlamento foral.
Según el manifiesto leído, el euskera y su comunidad de hablantes se encuentran en una "situación de emergencia lingüística", una advertencia que ya fue formulada hace un año y que, a juicio de Euskalgintzaren Kontseilua, se ve respaldada por datos sociolingüísticos recientes.
En ese sentido, ha señalado que proyecciones elaboradas por el grupo SIADECO para la Mancomunidad de Municipios Vascoparlantes (UEMA) alertan del riesgo de estancamiento e incluso retroceso del número de hablantes si no se produce un cambio en las políticas lingüísticas.
La plataforma ha subrayado que la negación de la oficialidad del euskera en la mayor parte de Navarra constituye "un obstáculo fundamental" para desarrollar políticas públicas eficaces y sostenidas, y ha defendido que la oficialidad supone "el mínimo reconocimiento” para garantizar la igualdad de derechos y avanzar hacia la normalización lingüística.
Asimismo, ha hecho un llamamiento a la movilización social y ha convocado a la ciudadanía euskaltzale a participar en un acto previsto para el próximo 27 de diciembre en Bilbao, con el objetivo de “mostrar unidad y fuerza” y exigir cambios en las políticas lingüísticas.
"La oficialidad del euskera en toda Navarra es la garantía mínima para evitar el retroceso y abrir un nuevo ciclo de revitalización", ha concluido el manifiesto, que ha cerrado con la reivindicación de un "nuevo impulso" para la lengua.
Te puede interesar
Seis personas de Zestoa serán juzgadas hoy por un delito contra la integridad moral de la pareja de una de ellas
Entre las personas acusadas se encuentra la expareja del hombre denunciante, así como el alcalde de Zestoa. La acusación particular pide penas de hasta cinco años de prisión y el movimiento feminista considera que lo que se está juzgando es la solidaridad feminista.
Será noticia: Decisión sobre Guggenheim Urdaibai, huelga general en marzo y presentación de ETB ON
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Hoy se conocerá el futuro del proyecto Guggenheim Urdaibai
El Patronato del museo se reúne esta tarde para tomar la decisión definitiva sobre la construcción o no del museo en la comarca Busturia-Urdaibai. Según pudo saber EITB hace unas semanas, la mayoría votará por abandonar el proyecto.
Muere un camionero en un accidente en la AP-8 en Irun
En el accidente se han visto implicados dos camiones y ha obligado a cortar la carretera en sentido Baiona, lo que ha generado retenciones.
600 vizcaínos mayores de 65 años participan en un proyecto para aprender a vivir más y mejor
El estudio del Instituto Biobizkaia busca prevenir la dependencia y cuidar la salud, pero no se queda solo en revisiones médicas. Los participantes también disfrutan de charlas sobre nutrición, microbiota y hábitos que les ayudan a convertirse en protagonistas de su propio bienestar.
El Gobierno español promoverá que Euskadi y Cataluña sean miembros asociados de la Unesco y la Organización Mundial del Turismo
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado, además, que van a solicitar "un estatuto un poco más amplio para que estos territorios puedan desplegar sus competencias en materia cultural y turismo", y lo ha enmarcado dentro del cumplimiento de sus acuerdos con Junts.
El Gobierno Vasco creará nuevas marismas y elevará cotas en futuras edificaciones ante la subida del nivel del mar
En el peor de los escenarios, el nivel del mar podría elevarse hasta 0,72 metros en el año 2100. Todo ello afectará de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura. Por ello, el Ejecutivo ha aprueba inicialmente el nuevo PTS del litoral PTS del Litoral —cuya versión anterior databa de 2007—.
El hallazgo en Barrika (Bizkaia) de una glaciación de hace más de 80 millones de años obliga a replantear modelos climáticos
Este descubrimiento contradice frontalmente la visión de un planeta Tierra sin hielo durante el Cretácico, y rompe la idea arraigada en la comunidad científica de que se dio un clima extremadamente cálido donde se habrían alcanzado alguna de las temperaturas más altas de la historia del planeta.
Detenido en Santurtzi tras intervenirle 2070 equipaciones falsas del Athletic Club
El valor del material incautado alcanzaría los 132 000 euros, según las estimaciones de la Guardia Civil de Bizkaia. El arrestado ha sido acusado de un delito contra la propiedad industrial.