Euskalgintzaren Kontseilua reclama la "reactivación del movimiento euskaltzale" y la oficialidad del euskera en toda Navarra

Coincidiendo con el 39 aniversario de la aprobación de la Ley Foral del Vascuence, la plataforma ha denunciado que la zonificación "niega derechos básicos" y genera desigualdad entre la ciudadanía navarra, y ha llamado a participar en el acto del próximo 27 de diciembre en Bilbao.
Imagen de la concentración de Euskalgintzaren Kontseilua en Pamplona. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Euskalgintzaren Kontseiluak "mugimendu euskaltzalearen suspertzea" eta euskararen ofizialtasuna eskatu ditu Nafarroa osoan
author image

EITB

Última actualización

Euskalgintzaren Kontseilua ha reclamado este lunes la "reactivación del movimiento euskaltzale" y la oficialidad del euskera en toda Navarra, durante la concentración celebrada frente al Parlamento foral, coincidiendo con el 39 aniversario de la aprobación de la Ley Foral del Vascuence.

En el acto, la plataforma ha calificado la norma de 1986 como "segregadora" por limitar la oficialidad del euskera a una parte del territorio y ha advertido de que esa zonificación "niega derechos básicos" y genera desigualdad entre la ciudadanía navarra.

Detrás de una pancarta donde se podía leer "ofizialtasuna" (oficialidad), decenas de personas se han concentrado. La organización ha proyectado "euskara ofiziala" (el euskera oficial) en la fachada del Parlamento foral.

Según el manifiesto leído, el euskera y su comunidad de hablantes se encuentran en una "situación de emergencia lingüística", una advertencia que ya fue formulada hace un año y que, a juicio de Euskalgintzaren Kontseilua, se ve respaldada por datos sociolingüísticos recientes.

En ese sentido, ha señalado que proyecciones elaboradas por el grupo SIADECO para la Mancomunidad de Municipios Vascoparlantes (UEMA) alertan del riesgo de estancamiento e incluso retroceso del número de hablantes si no se produce un cambio en las políticas lingüísticas.

La plataforma ha subrayado que la negación de la oficialidad del euskera en la mayor parte de Navarra constituye "un obstáculo fundamental" para desarrollar políticas públicas eficaces y sostenidas, y ha defendido que la oficialidad supone "el mínimo reconocimiento” para garantizar la igualdad de derechos y avanzar hacia la normalización lingüística.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la movilización social y ha convocado a la ciudadanía euskaltzale a participar en un acto previsto para el próximo 27 de diciembre en Bilbao, con el objetivo de “mostrar unidad y fuerza” y exigir cambios en las políticas lingüísticas.

"La oficialidad del euskera en toda Navarra es la garantía mínima para evitar el retroceso y abrir un nuevo ciclo de revitalización", ha concluido el manifiesto, que ha cerrado con la reivindicación de un "nuevo impulso" para la lengua.

