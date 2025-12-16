Euskara
Nafarroa osoan "mugimendu euskaltzalea suspertzea" eta euskararen ofizialtasuna aldarrikatu ditu Euskalgintzaren Kontseiluak

Euskararen Foru Legea onartu zeneko 39. urteurrenean, plataformak salatu du zonifikazioak "oinarrizko eskubideak ukatzen" dituela eta nafarren artean desberdintasuna sortu, eta abenduaren 27an Bilbon egingo den ekitaldian parte hartzera deitu ditu herritarrak.

Euskalgintzaren Kontseilua reclama la "reactivación del movimiento euskaltzale" y la oficialidad del euskera en toda Navarra
Euskalgintzaren Kontseiluak Iruñean egindako kontzentrazioaren irudia. Argazkia: Orain
EITB

Azken eguneratzea

Euskalgintzaren Kontseiluak "mugimendu euskaltzalea berpizteko" eta Nafarroa osoan euskararen ofizialtasuna bermatzeko aldarrikatu du astelehen honetan, Nafarroako Parlamentuaren aurrean egindako elkarretaratzean, Euskararen Foru Legea onartu zeneko 39. urteurrenean.

Ekitaldian, plataformak 1986ko araua "segregatzailetzat" jo du, euskararen ofizialtasuna lurraldearen zati batera mugatzeagatik, eta zonifikazio horrek "oinarrizko eskubideak ukatzen" dituela eta Nafarroako herritarren artean desberdintasuna sortzen duela ohartarazi du.

Ofizialtasuna zioen pankarta baten atzean, dozenaka lagun bildu dira. Antolatzaileek "euskara ofiziala" proiektatu dute Foru Parlamentuko fatxadan.

Irakurritako manifestuaren arabera, euskara eta bere hiztun komunitatea "larrialdi linguistiko egoeran" daude. Ohar hori duela urtebete egin zen eta, Euskalgintzaren Kontseiluaren ustez, duela gutxiko datu soziolinguistikoek babesten dute.

Ildo horretan, adierazi du SIADECO taldeak Udalerri Euskaldunen Mankomunitaterako (UEMA) egindako proiekzioek ohartarazten dutela hiztunen kopurua etetzeko eta murrizteko arriskua dagoela, hizkuntza-politikak aldatzen ez badira.

Plataformak azpimarratu du Nafarroan euskararen ofizialtasuna ukatzea "funtsezko oztopoa" dela politika publiko eraginkorrak eta iraunkorrak garatzeko, eta defendatu du ofizialtasuna "gutxieneko aitorpena" dela eskubide berdintasuna bermatzeko eta hizkuntza normalizaziorantz aurrera egiteko.

Halaber, gizarte mobilizaziorako deia egin du, eta abenduaren 27an Bilbon egingo den ekitaldi batean parte hartzeko deia egin die euskaltzaleei, "batasuna eta indarra erakusteko" eta hizkuntza politiketan aldaketak exijitzeko.

"Nafarroa osoan euskararen ofizialtasuna da atzerakada saihesteko eta biziberritzeko ziklo berri bat irekitzeko gutxieneko bermea", amaitu du manifestuak, eta hizkuntzarentzat "bultzada berri bat" aldarrikatu du.

