“Euskararen soinu bandak” jantziko du Euskalgintzaren Kontseiluko abenduaren 27ko ekitaldia
Euskalgintzaren Kontseiluak duela urtebete jarri zion erronka gizarteari, “larrialdi linguistikotik indarraldi berri baterako bideari ekiteko asmoz”, eta martxoan iragarri zuen abenduaren 27an Bilbao Arena euskaltzalez bete nahi zuela, “euskarari arnasa berri bat emateko”.
Gaur jakin da “Euskaraz bizitzeko Pizkundea” lelopean deitutako ekimenean bederatzi musikarik hartuko dutela parte, “euskararen soinu banda” sortzeko: Amets Aranguren (Iruñea, 1998), Anari (Azkoitia, 1970), Beñat Goitia “Benizze” (Gasteiz, 1991), Gontzal Mendibil (Zeanuri, 1956), Gorka Urbizu (Lekunberri, 1977), Joseba Tapia (Lasarte-Oria, 1964), Julen Goldarazena “Flako Fonki” (Iruñea, 1999), Maia Iribarne (Lasa, 1995) eta Miren Narbaiza (Eibar, 1986)
Gainera, Oier Guillanen gidaritza artistikoa izango duen ekitaldian, parte hartuko dute Edurne Azkarate, Itziar Ituño, Miren Gaztañaga eta Ramon Agirre aktoreek eta Ane Labaka eta Sustrai Colina bertsolariek, baita kulturgile gehiago ere.
Ekitaldirako sarrerak 10 euroan eros daitezke www.pizkundea.eus webgunean.
Abenduaren 27ko ekitaldia “euskararen aldeko Pizkunde berri baten” abiapuntua izatea nahi du Kontseiluak, eta hiru arrazoi garrantzitsu eman ditu herritarrak bertaratzeko: “euskaltzaleon indar eta batasunaren erakustaldi bat egitea; egiturazko minorizazioan dagoen euskararen normalizazioa eta biziberritzea guztion ardura dela euskal jendarte osoari helaraztea; eta hizkuntza-politiketan ezinbestekoa eta premiazkoa den jauzi sendo bat bultzatzea”
Antton Valverderen antologia kaleratu du Elkarrek
Valverdek 1975etik hamar disko luzetan bildutako kantuen aukeraketa bat egin du Anjel Valdesek. 2 CDko argitalpenean, gainera, ekainean Adarra saria jaso zuenean donostiar musikariak interpretatu zituen bi kantu ere sartu dituzte, baita Anjel Lertxundik idatziriko biografia ere.
140 kultura-eragilek "Fair Saturday" antolatu dute "Black Friday" fenomenoaren alternatiba gisa
Ekitaldia asteazken honetan aurkeztu dute Bilbon, "gaur egungo kontsumismoaren adierazpen handienetako bati aurre egiteko".
Euskal Herriko 162 musika taldek Spotify utzi dute
Musikariak Palestinarekin ekimenean batuta, musika plataformari boikot kolektiboa egin diote “sionismoaren kontra eta palestinar erresistentziaren alde”. Entzuleoi eta gainerako musikariei mugimendura batzeko gonbita egin diete gaur Iruñean egindako agerraldian.
Dwarves, Bridge City Sinners eta hamahiru talde gehiago, Azkena Rock Festivaleko Trashville espazioan
Garageari, surfari, psychobillyari eta punkari irekitako agertokiak bere kartel osoa aurkeztu du; besteak beste, Alice Cooper, Social Distortion eta Imelda May ageri dira aurtengo talde eta artisten zerrendaren buruan.
"Hasiera bat" diskoaren birako azken kontzertua eman du Gorka Urbizuk, Victoria Eugenia Antzokian
Gorka Urbizuk igande honetan eman du "Tour Bat" biraren azken kontzertua, Victoria Eugenia Antzokian (Donostia). Lekunberriko musikariak 4 kontzertu eskaini ditu Donostiako antzoki horretan, eta sekulako harrera eta berotasuna jasota, denetan agortu ditu sarrera guztiak. Igandeko kontzertua ikusgai izango da oso osorik ETBn.
Eñaut Elorrieta eta Alos Quartet “Ahots kordak” prestatzen ari dira, kontzertu bakanen sorta
Estreinakoz, Eñaut Elorrietak eta Alos Quartetek kontzertu sorta bat emango dute: "Ahots kordak". Taldea sinplea eta eraginkorra izango da: soka laukote bat, ahotsaz osatua. Bidaia musikal honen lehen geldialdia Tolosan izango da, urtarrilaren 3an. Gasteizen, Zornotzan eta Donibane Lohizunen arituko dira gero.
Euskal Herria, Ekialdea eta Mendebaldea lotu nahi dituen jaialdi hegokorear baten egoitza
Bakea, identitatea eta gizatasuna sustatu nahi dituen jaialdiaren kontzertu nagusia astelehenean, azaroak 17, izango da, Guggenheim museoan. Hego Koreako musikariak arituko dira, Gorka Hermosa, Garikoitz Mendizabal eta Josu Okiñena musikariekin batera.
Bad Bunny eta Ca7riel eta Paco Amoroso argentinarrak, garaile Latin Grammy sarietan
Bad Bunny izar handia eta gaur egungo bikote argentinar ospetsuena, Ca7riel eta Paco Amoroso, izan dira sari gehien irabazi dituztenak, urrezko bosna gramofono jaso baitituzte. Karol G-k abesti onenaren saria irabazi du "Si antes te hubiera conocido" lanarekin, eta Alejandro Sanzek ezustekoa eman du bi gramofono eskuratuta.
Neomak: "Beldurrek eragiten dizkiguten zalantzei abestu diegu"
Euskal folklorea eta elektronika uztartzen dituen proiektua laukote bilakatuta dator "Lazturak orbain" bigarren diskoa aurkezteko. Alaitzek, Garazik, Iratik eta Leirek, nolanahi den, Etxahun Urkizu (bateria) eta Eider Villalba (teklatua eta ahotsak) musikarien laguntza izango dute zuzenekoetan. "Orbainak ezkutatu beharrean, erakutsi nahi izan ditugu", esan diote Asier Otegui kazetariari "Egun On" saioan, "eraldaketa agerian utzi; indargune direla azpimarratuz, ahultasun gisa hartu beharrean, hausturak eta konponketak historiaren parte baitira".