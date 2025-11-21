“La banda sonora del euskera” ambientará el 27 de diciembre el acto de Euskalgintzaren Kontseilua

Euskalgintzaren Kontseilua lanzó el reto hace un año, con la intención de “emprender una nueva vía hacia el impulso del euskera, desde la emergencia lingüística”, y en marzo de 2025 anunció que el 27 de diciembre aspira a llenar el Bilbao Arena de euskaltzales “para dar un nuevo aliento al euskera”.

Hoy hemos sabido que en ese acto, que tendrá por lema, “Euskaraz bizitzeko Pizkundea” (un Renacimiento para vivir en euskera”) crearán o recrearán “la banda sonora del euskera” las y los siguientes músicas y músicos: Amets Aranguren (Pamplona, 1998), Anari (Azkoitia, 1970), Beñat Goitia “Benizze” (Vitoria-Gasteiz, 1991), Gontzal Mendibil (Zeanuri, 1956), Gorka Urbizu (Lekunberri, 1977), Joseba Tapia (Lasarte-Oria, 1964), Julen Goldarazena “Flako Fonki” (Pamplona, 1999), Maia Iribarne (Lasa, 1995) y Miren Narbaiza (Eibar, 1986).

Además, en el acto, que contará con la dirección artística de Oier Guillan, participarán las y los intérpretes Edurne Azkarate, Itziar Ituño, Miren Gaztañaga y Ramon Agirre, así como la bertsolari Ane Labaka y el bertsolari Sustrai Colina, además de muchos otros creadores y creadoras.

Las entradas para el evento se pueden adquirir por 10 euros en la web www.pizkundea.eus.

Euskalgintzaren Kontseilua quiere que el acto del 27 de diciembre suponga el inicio de “un nuevo Renacimiento a favor del euskera”, y ha dado a la ciudadanía tres razones para que acudan: “realizar una demostración de la fuerza y la unión de la que gozan las y los euskaltzales; trasladar a toda la sociedad vasca que la normalización y la revitalización del euskera, relegado a una minorización sistémica, es tarea de todas y todos; e impulsar obligatoriamente y con urgencia un firme salto en las políticas lingüísticas.