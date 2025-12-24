Prisión provisional para el hombre detenido por la muerte de una mujer en Barakaldo
El joven de 27 años, compañero de trabajo de la víctima, ha sido acusado de presuntos delitos de homicidio y agresión sexual.
El juez de guardia ha decidido enviar a prisión de manera provisional al hombre de 27 años que fue arrestado tras la muerte violenta de una mujer de 54 años en una vivienda de Barakaldo. El acusado ha declarado este miércoles en el Juzgado de Guardia de Getxo. Se le acusa de presuntos delitos de homicidio y agresión sexual.
El individuo se encontraba detenido en dependencias policiales desde la noche del domingo por su presunta implicación en los hechos. Ambos eran compañeros de trabajo y, según ha podido saber EITB, habían estado en la cena de empresa.
Las hijas de la víctima alertaron a la Ertzaintza sobre las 11:30 horas del domingo de que acababan de encontrar el cuerpo de su madre sin vida en el interior de la vivienda, ubicada en el número 6 de la calle Sociedad Santa Águeda de Barakaldo.
Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza, personal médico, una comitiva judicial y un médico forense, que confirmaron el fallecimiento de la mujer. La autopsia reveló que la muerte de la mujer fue violenta. A pesar de prestar decalaración hoy en Getxo, la instrucción de este caso se seguirá en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo.
El Ayuntamiento de Barakaldo y varias asociaciones han realizado concentraciones para condenar el asesinato.
Te puede interesar
Iñigo Urrutia: "Últimamente parece que la Constitución está imponiendo límites adicionales a la normalización del euskera"
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha cuestionado la competencia en materia de política lingüística de la Administración y de los ayuntamientos en sus últimas resoluciones. Iñigo Urrutia, jurista y profesor de Derecho Administrativo, señala que con estas últimas decisiones puede incrementarse la inestabilidad política.
Olentzero y Mari Domingi visitan a los niños de las capitales de Euskadi
Olentzero y Mari Domingi han realizado su última visita a los niños de Euskadi, previo a repartir los regalos de Nochebuena. La pareja ha estado presente en el Teatro Arriga de Bilbao, el Hospital de Basurto, en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y y en el Hospital Universitario de Donostia.
El transporte público tendrá horarios especiales esta Nochebuena en Hego Euskal Herria
Algunos servicios adelantarán sus últimos viajes esta tarde-noche, y habrá casos que se refuerce el servicio nocturno.
Abrazos contra la soledad no deseada
Para las fiestas navideñas la Diputación de Gipuzkoa ha puesto en marcha la iniciativa solidaria 'El juego de los abrazos', una caja-regalo con una invitación a "dejar de lado las prisas, sentir y recordar a las personas" queridas. Está ya a la venta en algunos establecimientos comerciales y su recaudación se destinará a dos proyectos del Teléfono de la Esperanza.
Un desprendimiento en el muro del parque de la Huella de Artxanda obliga a cerrar la zona
El entorno ha sido vallado y las obras se acometerán "en cuanto el proyecto esté finalizado".
Piden 12 años de cárcel para dos jóvenes por intentar matar a un menor en Donostia
La Fiscalía acusa a los jóvenes de intentar acabar con la vida de un compañero de colegio “por celos”, tras enterarse de que intentaba "coquetear" con su novia.
Olentzero y Mari Domingi apuran su agenda antes de la noche más esperada
Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona acogen los principales actos de Olentzero y Mari Domingi, con recepciones, recorridos urbanos y cabalgatas para que las niñas y los niños puedan trasladarles en persona sus deseos antes de la noche de Navidad.
Avistan las primeras focas grises de la temporada en la costa vasca
Se ha visto una foca gris en Gipuzkoa y otra en Bizkaia. Ante la presencia de esta especie, los expertos recomiendan no publicar el punto de observación, no acercarse a estos animales a menos de diez metros porque "se pueden estresar", y no alimentarles.
Será noticia: La noche de Olentzero y Mari Domingi, Uvesco vuelve a manos vascas y concentraciones en Barakaldo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.