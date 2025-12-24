Prisión provisional para el hombre detenido por la muerte de una mujer en Barakaldo

El juez de guardia ha decidido enviar a prisión de manera provisional al hombre de 27 años que fue arrestado tras la muerte violenta de una mujer de 54 años en una vivienda de Barakaldo. El acusado ha declarado este miércoles en el Juzgado de Guardia de Getxo. Se le acusa de presuntos delitos de homicidio y agresión sexual.

El individuo se encontraba detenido en dependencias policiales desde la noche del domingo por su presunta implicación en los hechos. Ambos eran compañeros de trabajo y, según ha podido saber EITB, habían estado en la cena de empresa.

Las hijas de la víctima alertaron a la Ertzaintza sobre las 11:30 horas del domingo de que acababan de encontrar el cuerpo de su madre sin vida en el interior de la vivienda, ubicada en el número 6 de la calle Sociedad Santa Águeda de Barakaldo.

Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza, personal médico, una comitiva judicial y un médico forense, que confirmaron el fallecimiento de la mujer. La autopsia reveló que la muerte de la mujer fue violenta. A pesar de prestar decalaración hoy en Getxo, la instrucción de este caso se seguirá en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo.

El Ayuntamiento de Barakaldo y varias asociaciones han realizado concentraciones para condenar el asesinato.