Behin behineko espetxealdia ezarri diote Barakaldon emakume bat hiltzeagatik atxilotutako gizonari

Homizidioa eta eraso sexuala delituak leporatu dizkio epaileak biktimaren lankidea zen 27 urteko gazteari.

EITB

Barakaldoko 54 urteko emakumearen hilketarekin zerikusia duelakoan atxilotu zuten 27 urteko gizona espetxera bidali du behin behinean guardiako epaileak. Getxoko Epaitegietan eman du deklarazioa akusatuak. Ustezko giza hilketa eta sexu-eraso delituak leporatu dizkio epaileak.

Gizona igande gauean atxilotu zuten Josune izeneko emakumearen hilketarekin lotuta. Biak lankideak ziren eta, EITBk jakin ahal izan duenez, enpresaren Gabonetako afarian izan ziren.

Biktimaren alabek igande goizeko 11:30ak aldera eman zioten abisua Ertzaintzari. Barakaldoko Sociedad Santa Ageda kaleko etxebizitzan amaren gorpua aurkitu zutela jakinarazi zuten.

Larrialdi zerbitzuak, ertzaintzako agenteak eta epaitegiko lantaldea bertaratu ziren eta emakumearen heriotza baieztatu zuten. Autopsiak emakumearen heriotza bortitza izan zela argitu zuen.

Getxoko guardiako epaitegietan deklarazioa eman badu ere, kasu honen ikerketa Barakaldoko Emakumearen gaineko Indarkeriaren Epaitegian egiten ari dira.

Barakaldoko Udalak eta hainbat elkartek elkarretaratzeak egin dituzte hilketa gaitzesteko.

