Será noticia: La noche de Olentzero y Mari Domingi, Uvesco vuelve a manos vascas y concentraciones en Barakaldo
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 24 de diciembre de 2025:
- La noche de Olentzero y Mari Domingi: Tras visitar a los bilbaínos, la pareja volverá esta noche a las calles de Euskal Herria repartiendo ilusión entre los más pequeños. A pesar de la lluvia, Olentzero y Mari Domingi volverán un año más a colorear la noche.
- Uvesco vuelve a manos vascas: El grupo Uvesco, propietario de BM Supermercados y Super Amara, ha confirmado la adquisición del 100 % de la compañía por parte de un consorcio de inversores vascos, lo que devuelve la empresa a manos locales tras la salida del fondo francés PAI Partners.
- Concentraciones en Barakaldo: Las calles de la localidad de Bizkaia se llenaron ayer para denunciar el asesinato machista de una vecina de 52 años. En concreto, fueron dos las protestas de los barakaldeses: la primera, organizada por el propio Ayuntamiento, y la segunda, organizada por la asociación feminista Argitan.
Olentzero y Mari Domingi apuran su agenda antes de la noche más esperada
Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona acogen los principales actos de Olentzero y Mari Domingi, con recepciones, recorridos urbanos y cabalgatas para que las niñas y los niños puedan trasladarles en persona sus deseos antes de la noche de Navidad.
Avistan las primeras focas grises de la temporada en la costa vasca
Se ha visto una foca gris en Gipuzkoa y otra en Bizkaia. Ante la presencia de esta especie, los expertos recomiendan no publicar el punto de observación, no acercarse a estos animales a menos de diez metros porque "se pueden estresar", y no alimentarles.
Olentzero y Mari Domingi llenan de magia e ilusión las calles de Bilbao
A pesar de la lluvia y mal tiempo, los más pequeños han podido disfrutar de los personajes mitológicos, música y bailes, así como pedirle al carbonero sus regalos en persona.
Argitan señala la violencia machista como estructural tras el asesinato ocurrido en Barakaldo
La asociación feminista se ha concentrado para denunciar el último asesinato machista y mostrar su rechazo a la violencia contra las mujeres.
Fallece una persona en Cabanillas, las Bárdenas Reales, tras sufrir un accidente con un quad
Se trata de un varón de 64 años que ha quedado atrapado bajo el quad que conducía cuando ha volcado por causas que se desconocen.
El Constitucional decidirá sobre los requisitos lingüísticos en el empleo público
El TSJPV ha decidido preguntar al TC si es constitucional o no que todos los puestos públicos deban tener asignado un perfil lingüístico. El auto cuenta con el voto particular de uno de los tres magistrados que opina que esta ley “no ocasiona ningún desequilibrio”. El Gobierno Vasco considera "muy grave" la decisión.
Gipuzkoa tendrá en 2026 un servicio pionero en Europa para atención temprana del alzhéimer
Se ubicará en San Sebastián y aspira a convertirse en un referente europeo por su enfoque innovador, preventivo y comunitario.
Fallece una mujer tras ser arrollada por el tren en las inmediaciones de la estación de Vitoria-Gasteiz
El arrollamiento se ha producido sobre las 14:30 horas y ha obligado a interrumpir la circulación de ferrocarriles durante hora y media.
El Ayuntamiento de Barakaldo se concentra para denunciar el asesinato machista de una mujer de la localidad
El Ayuntamiento de Barakaldo se ha concentrado en la Herriko Plaza para denunciar el asesinato machista de una mujer de 54 años. Miren Elgarresta, directora de Emakunde, ha condenado firmemente el asesinato y ha culpado a las "desigualdades sociales" como principal causante del aumento del "machismo social".