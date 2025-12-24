PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: La noche de Olentzero y Mari Domingi, Uvesco vuelve a manos vascas y concentraciones en Barakaldo

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
olentzero-mari-domingi-saludando
Mari Domingi y Olentzer. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: Olentzero eta Mari Domingiren gaua, Uvesco euskal inbertsoreen esku eta elkarretaratzeak Barakaldon
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 24 de diciembre de 2025:

- La noche de Olentzero y Mari Domingi: Tras visitar a los bilbaínos, la pareja volverá esta noche a las calles de Euskal Herria repartiendo ilusión entre los más pequeños. A pesar de la lluvia, Olentzero y Mari Domingi volverán un año más a colorear la noche.

- Uvesco vuelve a manos vascas: El grupo Uvesco, propietario de BM Supermercados y Super Amara, ha confirmado la adquisición del 100 % de la compañía por parte de un consorcio de inversores vascos, lo que devuelve la empresa a manos locales tras la salida del fondo francés PAI Partners.

- Concentraciones en Barakaldo: Las calles de la localidad de Bizkaia se llenaron ayer para denunciar el asesinato machista de una vecina de 52 años. En concreto, fueron dos las protestas de los barakaldeses: la primera, organizada por el propio Ayuntamiento, y la segunda, organizada por la asociación feminista Argitan.

Violencia machista Supermercados Bizkaia Machismo Víctimas de violencia machista Barakaldo Titulares de Hoy Navidad Olentzero Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X