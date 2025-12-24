Será noticia: La noche de Olentzero y Mari Domingi, Uvesco vuelve a manos vascas y concentraciones en Barakaldo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 24 de diciembre de 2025:

- La noche de Olentzero y Mari Domingi: Tras visitar a los bilbaínos, la pareja volverá esta noche a las calles de Euskal Herria repartiendo ilusión entre los más pequeños. A pesar de la lluvia, Olentzero y Mari Domingi volverán un año más a colorear la noche.

- Uvesco vuelve a manos vascas: El grupo Uvesco, propietario de BM Supermercados y Super Amara, ha confirmado la adquisición del 100 % de la compañía por parte de un consorcio de inversores vascos, lo que devuelve la empresa a manos locales tras la salida del fondo francés PAI Partners.

- Concentraciones en Barakaldo: Las calles de la localidad de Bizkaia se llenaron ayer para denunciar el asesinato machista de una vecina de 52 años. En concreto, fueron dos las protestas de los barakaldeses: la primera, organizada por el propio Ayuntamiento, y la segunda, organizada por la asociación feminista Argitan.