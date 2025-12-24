TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango da: Olentzero eta Mari Domingiren gaua, Uvesco euskal inbertsoreen esku eta elkarretaratzeak Barakaldon

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

olentzero-mari-domingi-saludando

Mari Domingi eta Olentzero. Artxiboko argazkia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Olentzero eta Mari Domingiren gaua: Bilboko kaleeetatik ibili ostean, bikotea gaur gauena itzuliko da Euskal Herriko kaleetara. Olentzerok eta Mari Domingik ilusioa banatuko dute, beste behin, gabon gaua.

- Uvesco, euskal inbertsoreen eskuUvesco erosteko akordioa sinatu dute bart euskal partzuergoak eta PAI Partners funtsak. Uvesco, beraz, euskal inbertsoreen esku geratuko da berriz, 700 milioi euroren truke.

- Elkarretaratzeak Barakaldon: Udalerriko kaleak bete egin ziren atzo, 52 urteko emakume baten hilketa matxista salatzeko. Zehazki, bi izan ziren egindako protestak: lehena, Udalak berak antolatutakoa, eta, bigarrena, Argitan elkarte feministak antolatutakoa.

Indarkeria matxista Supermerkatuak Bizkaia Matxismoa Indarkeria matxistaren biktimak Barakaldo Eguneko Titularrak Gabonak Olentzero Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X