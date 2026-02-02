La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha explicado en el programa "Egun On" de ETB1 que desde el Departamento se quería trasladar "un mensaje claro" a las familias y para ello pidieron informes a las autoridades competentes. Afirma que estaban a la espera, cuando EH Bildu hizo público el caso. "Si lo sabían desde 10 días antes, ¿por qué no hicieron nada?, En este caso nosotros conocíamos los hechos, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiéramos sabido?", se ha preguntado.