INVESTIGACIÓN
Envases realizados a base de hongos, una realidad cada vez más cercana

Onddoz egindako materialak Material a base de hongos
Euskaraz irakurri: Mizelioari buruzko ikerketa Basque Desing Centerren: onddoekin egindako ontziak
EITB

El Basque Biodesing Center de Güeñes lleva años investigando el micelio, un material que se consigue a base de hongos, resistente al agua y biodegradable, y que podría sustituir al plástico o a los cartones para fabricar envases.

Ciencia Medio Ambiente Sociedad

X