Onddoekin egindako ontziak errealitate izan daitezke etorkizunean

Onddoz egindako materialak Material a base de hongos
18:00 - 20:00
Gueñesko Basque Biodesing Centerren urteak daramatzate mizelioa ikertzen. Onddoetatik datorren materiala da, urarekiko erresistentea eta biodegradagarria, eta etorkizunean plastikoa edo kartoiak ordeztu ditzake ontziak egiteko.

Zientzia Ingurumena Gizartea

