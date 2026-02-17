Será noticia: Situación de los ríos, ¿cuándo dejará de llover? y huelga en Tubos Reunidos
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 17 de febrero de 2026:
- Situación de los ríos: La pleamar de esta madrugada no ha causado nuevos estragos, pero en las últimas horas el desbordamiento del río Butrón a su paso por Mungia y Maruri ha dejado garajes inundados y viviendas afectadas. En Navarra, el Ebro continúa bajo seguimiento a su paso por Castejón.
- ¿Cuándo dejará de llover?: La jornada arranca con tiempo gris y lluvioso, pero a medida que pasen las horas la lluvia irá cesando y se abrirán claros, que predominarán a últimas horas del día.
- Huelga en Tubos Reunidos: La plantilla de Tubos Reunidos de Amurrio así como de la planta de Trápaga están llamados a parar este martes durante 24 horas, en la primera de las cinco jornadas de huelga que acordaron el pasado 10 de febrero en protesta por el ERE que contempla 301 despidos (274 despidos están previstos en la planta Amurrio). La huelga coincide con una nueva reunión que mantendrán a partir de las 11:00 horas el comité de empresa y la dirección.
Te puede interesar
Desprendimientos y balsas de agua obligan a cortar varios carriles en Gipuzkoa y Bizkaia
En el Valle de Carranza hay un carril cortado por un desprendimiento en la BI-630 a consecuencia de las fuertes lluvias. Además, otro desprendimiento ha obligado a cortar un carril en la N-1 a su paso por Idiazabal. El Departamento de Seguridad pide extremar la precaución por desprendimientos y balsas de agua.
Finalizan las retenciones en la BI-10, en Barakaldo, tras el accidente entre dos vehículos
El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 124, en sentido San Sebastián, y ha generado retenciones de hasta cinco kilómetros.
Mejora la situación de los ríos tras horas de preocupación por las crecidas
Las intensas precipitaciones han provocado inundaciones en garajes y viviendas en varios puntos, especialmente en la cuenca del Butrón, donde 36 vecinos se han visto afectados en Maruri.
Una piedra de gran tamaño queda suspendida sobre la N-634 en Getaria
Poco después del mediodía, una enorme piedra ha caído por el monte, pero ha podido ser sujetada por la malla de hierro. Se prevé que los trabajos para su retirada comiencen a las 09:00 del martes. No obstante la carretera está abierta el tráfico.
Seis personas resultan heridas en Falces tras una salida de vía
Todos los heridos han quedado ingresados con varias heridas y pronóstico reservado. Cinco de ellos son menores de edad.
Navarra activa 4,7 millones para acelerar el uso del coche eléctrico
El nuevo plan “Tximista Auto” refuerza las ayudas con hasta 5.500 € por vehículo y apoyo directo a infraestructuras.
Nivel amarillo por desbordamiento en las estaciones de Abetxuko, Sangroniz y Mungia
Según ha informado Euskalmet, seguirá lloviendo casi sin parar durante lo que resta de día, especialmente en la vertiente cantábrica.
El río Butrón se desborda a su paso por Mungia
Las intensas lluvias han provocado el desbordamiento del río Butrón a su paso por Mungia, y el Ayuntamiento del municipio vizcaíno ha recomendado que se muevan los coches a zonas altas.
Reanudan la búsqueda de la persona desaparecida en el río Bidasoa en Irun
Había sido sorprendido, junto a otro hombre, forzando las cajas de dinero de una zona de lavado de vehículos. El otro presunto implicado en el robo ya ha sido detenido.