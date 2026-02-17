Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 17 de febrero de 2026:

- Situación de los ríos: La pleamar de esta madrugada no ha causado nuevos estragos, pero en las últimas horas el desbordamiento del río Butrón a su paso por Mungia y Maruri ha dejado garajes inundados y viviendas afectadas. En Navarra, el Ebro continúa bajo seguimiento a su paso por Castejón.

- ¿Cuándo dejará de llover?: La jornada arranca con tiempo gris y lluvioso, pero a medida que pasen las horas la lluvia irá cesando y se abrirán claros, que predominarán a últimas horas del día.

- Huelga en Tubos Reunidos: La plantilla de Tubos Reunidos de Amurrio así como de la planta de Trápaga están llamados a parar este martes durante 24 horas, en la primera de las cinco jornadas de huelga que acordaron el pasado 10 de febrero en protesta por el ERE que contempla 301 despidos (274 despidos están previstos en la planta Amurrio). La huelga coincide con una nueva reunión que mantendrán a partir de las 11:00 horas el comité de empresa y la dirección.