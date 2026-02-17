Albiste izango dira: Ibaien egoera, noiz atertuko du? eta greba Tubos Reunidosen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 17an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Ibaien egoera: Goizaldeko itsasgorak ez du eragin larririk izan, baina azken orduetan Butroe ibaiak gainezka egin du Mungia eta Maruri parean, eta ura garaje zein etxebizitzetan sartu da. Nafarroan, Ebro ibaiaren emariari adi jarraitzen dute., bereziki, Castejonen.
- Noiz atertuko du?: Giroa goibela eta euritsua izango da oraindik, batez ere Kantauri isurialdean. Orduak pasa ahala atertuz joango da eta ostarteak zabalduko dira. Egunaren azken orduetan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira.
- Greba Tubos Reunidosen: Amurrioko eta Trapagarango Tubos Reunidoseko langileak 24 orduko geldialdia egitera deituta daude gaur, bost eguneko protestaldiaren lehenean, 301 kaleratze aurreikusten dituen EEEaren aurka egiteko (kaleratzeetatik 274 Amurrioko lantegian aurreikusten dira). Enpresa batzordeek eta zuzendaritzak bilera egingo dute 11:00etatik aurrera.
Zure interesekoa izan daiteke
Bizkaiko eta Gipuzkoako bigarren mailako hainbat errepide itxi dituzte, luiziak eta ur putzuak direla eta
GI-3440 errepidea erabat itxi dute Lezon, eta luizi gehiago gertatu dira Gipuzkoako errepideetan. Bizkaian gorabeherak izan dira Trapagaran inguruan, eta arretaz gidatzea gomendatu dute ur putzuak direla eta.
Amaitu dira auto-ilarak BI-10 errepidean, Barakaldo parean bi ibilgailuk istripua izan ondoren
Ezbeharra 124. kilometroan gertatu da, Donostiarako noranzkoan, eta bost kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira.
Ibaiak oso beteta gauean, baina egoerak hobera egin du
Prezipitazio handien ondorioz, uholdeak izan dira hainbat tokitan, garajeetan eta etxebizitzetan, batez ere Butroe ibaiaren arroan. Marurin 36 auzokideri eragin die.
Harritzar bat zintzilik geratu da N-634 errepidearen gainaldean, Getaria parean
Eguerdia pasatxo zenean, tamaina handiko harri bat erori da mendian behera, baina burdinezko sareak eutsi egin ahal izan dio. Astearte goizean hasiko dituzte erretiratzeko lanak, eta bien bitartean, errepidea irekita dago.
Sei pertsona zauritu dira Faltzesen, beren autoa bidetik irten ostean
Zauritu guztiak ospitalera eraman dituzte eta ingresatuta geratu dira, pronostiko erreserbatuarekin. Horietako bost adin txikikoak dira.
Maila horian daude Abetxuko, Sangroniz eta Mungiako estazioak, uholde arriskuagatik
Euskalmetek jakinarazi duenez, datozen orduotan ere euria barra-barra egiten jarraituko du, ia etenik gabe, batez ere, Kantauri isurialdean.
Butroe ibaiak gainezka egin du Mungia parean
Euriteen ondorioz, Butroe ibaiak gainezka egin du Mungia parean, eta bertako Udalak autoak toki garaietara mugitzea gomendatu die herritarrei.
Nafarroak 4,7 milioi aktibatu ditu auto elektrikoaren erabilera bizkortzeko
"Tximista Auto" plan berriak ibilgailu bakoitzeko 5.500 eurorainoko laguntzak eta azpiegituretarako zuzeneko laguntza indartzen ditu.
Berriro ekin diote Bidasoa ibaira salto egin zuen gizonaren bilaketari
Antza, pertsona batek bi gizon ikusi ditu igande goizaldean ibilgailuak garbitzeko gune batean lapurreta egiten, Irunen, eta ertzainak heldu direnean, horietako batek uretara egin du salto; bestea, 31 urteko gizasemea, atxilotu egin dute.