Albiste izango dira: Ibaien egoera, noiz atertuko du? eta greba Tubos Reunidosen

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Crecida del río Arga a su paso por Pamplona. EUROPA PRESS 14/2/2026

Arga ibaia, Iruñea parean. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 17an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Ibaien egoeraGoizaldeko itsasgorak ez du eragin larririk izan, baina azken orduetan Butroe ibaiak gainezka egin du Mungia eta Maruri parean, eta ura garaje zein etxebizitzetan sartu da. Nafarroan, Ebro ibaiaren emariari adi jarraitzen dute., bereziki, Castejonen. 

- Noiz atertuko du?: Giroa goibela eta euritsua izango da oraindik, batez ere Kantauri isurialdean. Orduak pasa ahala atertuz joango da eta ostarteak zabalduko dira. Egunaren azken orduetan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. 

- Greba Tubos Reunidosen: Amurrioko eta Trapagarango Tubos Reunidoseko langileak 24 orduko geldialdia egitera deituta daude gaur, bost eguneko protestaldiaren lehenean, 301 kaleratze  aurreikusten dituen EEEaren aurka egiteko (kaleratzeetatik 274 Amurrioko lantegian aurreikusten dira). Enpresa batzordeek eta zuzendaritzak bilera egingo dute 11:00etatik aurrera.

