Ibaiak gainezka izan dira gauean, baina egoerak hobera egin du
Prezipitazio handien ondorioz, uholdeak izan dira hainbat tokitan, garajeetan eta etxebizitzetan, batez ere Butroe ibaiaren arroan. Marurin 36 auzokideri eragin die.
Mungiako geltokia, Butroe ibaiaren arroan, maila berdean da, baita Zangroizko estazioa ere, Bilboko itsasadarrean, Euskalmetek euriagatik ezarritako abisu horiaren berri ematean jakinarazi duenez.
Goizaldeko itsasgorak ez du kalte handirik eragin, baina azken orduetan Butroe ibaiak gainezka egin du Mungia eta Maruri parean, eta ura garaje zein etxebizitzetan sartu da. Marurin, ura etxe berri batzuetan sartu da, eta 36 bizilagunek kalteak izan dituzte. Mungian, errekaren gaineko zubi batean, udal langileek baranda bat kendu dute.
Araban, Zadorra ibaiari adi daude, eta, Gipuzkoan, Urumea ibaia, maila jaisten ari da; Castejonen, Ebro ibaiaren adi jarraitzen dute.
Atzo prezipitazio ugari pilatutu ziren hainbat tokitan: Eskasen metro koadroko 79,6 litro jaso ziren, Mallabian 64,3, Urkiolan 63,4, Almiken 61,1, Añarben 61 eta Aixolan 60,2.
Gainera, Getarian, auto baten tamainako arroka bat bidera erortzekotan izan da, baina N-634 errepideko babes-sareak harrapatu du, euriak eramanda.
Uraren Euskal Agentziako (URA) Estrategia zuzendari Jose Maria Sanzek bart Radio Euskadin adierazi zuenez, unean uneko sustoren bat izan ezean, euri-jasek eragindako egoera hobetzen joango da egunean zehar, eta ez da uste okerrera egingo duenik.
Noiz atertuko du?
Litekeena da arratsaldean euririk ez egitea, baina bihar beste ekaitz bat sartuko da. Baliteke Pedro izena hartzea, EITBko Eguraldiko gure lankideek jakinarazi dutenez.
Hainbat errei itxi dituzte Bizkaian eta Gipuzkoan, luiziak eta ur putzuak direla eta
BI-630 errepidean errei bat itxi dute Karrantza parean, luizi bat izan baita. Halaber, lur-jausi bat izan da N-1 errepidean ere, Idiazabal parean, eta errei bat itxi behar izan dute. Hori guztia dela eta, Segurtasun Sailak arretaz gidatzea gomendatzen du.
Amaitu dira auto-ilarak BI-10 errepidean, Barakaldo parean bi ibilgailuk istripua izan ondoren
Ezbeharra 124. kilometroan gertatu da, Donostiarako noranzkoan, eta bost kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira.
Albiste izango dira: Ibaien egoera, noiz atertuko du? eta greba Tubos Reunidosen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Harritzar bat zintzilik geratu da N-634 errepidearen gainaldean, Getaria parean
Eguerdia pasatxo zenean, tamaina handiko harri bat erori da mendian behera, baina burdinezko sareak eutsi egin ahal izan dio. Astearte goizean hasiko dituzte erretiratzeko lanak, eta bien bitartean, errepidea irekita dago.
Sei pertsona zauritu dira Faltzesen, beren autoa bidetik irten ostean
Zauritu guztiak ospitalera eraman dituzte eta ingresatuta geratu dira, pronostiko erreserbatuarekin. Horietako bost adin txikikoak dira.
Maila horian daude Abetxuko, Sangroniz eta Mungiako estazioak, uholde arriskuagatik
Euskalmetek jakinarazi duenez, datozen orduotan ere euria barra-barra egiten jarraituko du, ia etenik gabe, batez ere, Kantauri isurialdean.
Butroe ibaiak gainezka egin du Mungia parean
Euriteen ondorioz, Butroe ibaiak gainezka egin du Mungia parean, eta bertako Udalak autoak toki garaietara mugitzea gomendatu die herritarrei.
Nafarroak 4,7 milioi aktibatu ditu auto elektrikoaren erabilera bizkortzeko
"Tximista Auto" plan berriak ibilgailu bakoitzeko 5.500 eurorainoko laguntzak eta azpiegituretarako zuzeneko laguntza indartzen ditu.
Berriro ekin diote Bidasoa ibaira salto egin zuen gizonaren bilaketari
Antza, pertsona batek bi gizon ikusi ditu igande goizaldean ibilgailuak garbitzeko gune batean lapurreta egiten, Irunen, eta ertzainak heldu direnean, horietako batek uretara egin du salto; bestea, 31 urteko gizasemea, atxilotu egin dute.