Ibaiak gainezka izan dira gauean, baina egoerak hobera egin du

Prezipitazio handien ondorioz, uholdeak izan dira hainbat tokitan, garajeetan eta etxebizitzetan, batez ere Butroe ibaiaren arroan. Marurin 36 auzokideri eragin die. 

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Mungiako geltokia, Butroe ibaiaren arroan, maila berdean da, baita Zangroizko estazioa ere, Bilboko itsasadarrean, Euskalmetek euriagatik ezarritako abisu horiaren berri ematean jakinarazi duenez.

Goizaldeko itsasgorak ez du kalte handirik eragin, baina azken orduetan Butroe ibaiak gainezka egin du Mungia eta Maruri parean, eta ura garaje zein etxebizitzetan sartu da. Marurin, ura etxe berri batzuetan sartu da, eta 36 bizilagunek kalteak izan dituzte. Mungian, errekaren gaineko zubi batean, udal langileek baranda bat kendu dute.

Araban, Zadorra ibaiari adi daude, eta, Gipuzkoan, Urumea ibaia, maila jaisten ari da; Castejonen, Ebro ibaiaren adi jarraitzen dute. 

Atzo prezipitazio ugari pilatutu ziren hainbat tokitan: Eskasen metro koadroko 79,6 litro jaso ziren, Mallabian 64,3, Urkiolan 63,4, Almiken 61,1, Añarben 61 eta Aixolan 60,2.

Gainera, Getarian, auto baten tamainako arroka bat bidera erortzekotan izan da, baina N-634 errepideko babes-sareak harrapatu du, euriak eramanda.

Uraren Euskal Agentziako (URA) Estrategia zuzendari Jose Maria Sanzek bart Radio Euskadin adierazi zuenez, unean uneko sustoren bat izan ezean, euri-jasek eragindako egoera hobetzen joango da egunean zehar, eta ez da uste okerrera egingo duenik.

Noiz atertuko du?

Litekeena da arratsaldean euririk ez egitea, baina bihar beste ekaitz bat sartuko da. Baliteke Pedro izena hartzea, EITBko Eguraldiko gure lankideek jakinarazi dutenez.

Mungia Uholdeak Gizartea

