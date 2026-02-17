Mejora la situación de los ríos tras horas de preocupación por las crecidas

La jornada ha arrancado con una situación más estable tras horas de máxima preocupación por las crecidas. La estación de Mungia, en la cuenca del Butrón, ha descendido a nivel verde, al igual que la estación de Sangroniz, en la ría de Bilbao, según ha informado Euskalmet dentro del aviso amarillo por lluvias.

La pleamar de esta madrugada no ha causado nuevos estragos, pero en las últimas horas el desbordamiento del río Butrón a su paso por Mungia y Maruri ha dejado garajes inundados y viviendas afectadas. En Maruri, el agua ha entrado en casas de nueva construcción y 36 vecinos se han visto afectados. En Mungia, donde ayer se pidió a los residentes de las zonas más próximas al cauce que subieran a los pisos altos, operarios municipales han retirado esta mañana una barandilla dañada en un puente sobre el río.