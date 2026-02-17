Mejora la situación de los ríos tras horas de preocupación por las crecidas
La jornada ha arrancado con una situación más estable tras horas de máxima preocupación por las crecidas. La estación de Mungia, en la cuenca del Butrón, ha descendido a nivel verde, al igual que la estación de Sangroniz, en la ría de Bilbao, según ha informado Euskalmet dentro del aviso amarillo por lluvias.
La pleamar de esta madrugada no ha causado nuevos estragos, pero en las últimas horas el desbordamiento del río Butrón a su paso por Mungia y Maruri ha dejado garajes inundados y viviendas afectadas. En Maruri, el agua ha entrado en casas de nueva construcción y 36 vecinos se han visto afectados. En Mungia, donde ayer se pidió a los residentes de las zonas más próximas al cauce que subieran a los pisos altos, operarios municipales han retirado esta mañana una barandilla dañada en un puente sobre el río.
La atención sigue puesta en otros puntos sensibles. Se vigila el Zadorra, en Álava, y el Urumea, en Gipuzkoa, que ya va rebajando su nivel. En Castejón, el Ebro continúa bajo seguimiento.
Las precipitaciones acumuladas ayer fueron especialmente intensas en varios puntos: en Eskas se recogieron 79,6 litros por metro cuadrado, en Mallabia 64,3, en Urkiola 63,4, en Almike 61,1, en Añarbe 61 y en Aixola 60,2.
Además, en Getaria, una roca del tamaño de un coche ha quedado suspendida en el aire, atrapada por la malla de protección de la N-634 tras ser arrastrada por la lluvia.
El director de Estrategia de la Agencia Vasca del Agua (URA), José María Sanz, señaló anoche en Radio Euskadi que, salvo algún susto puntual, la situación derivada de las persistentes lluvias irá mejorando a lo largo de la jornada y que, aunque se mantiene la vigilancia, no se espera que vaya a peor.
¿Cuándo dejará de llover?
Esta tarde parece que llegará una breve tregua, pero mañana entrará otra borrasca, que podría llamarse Pedro, según han informado nuestros compañeros de Eguraldia de EITB.
Te puede interesar
Desprendimientos y balsas de agua obligan a cortar varios carriles en Gipuzkoa y Bizkaia
En el Valle de Carranza hay un carril cortado por un desprendimiento en la BI-630 a consecuencia de las fuertes lluvias. Además, otro desprendimiento ha obligado a cortar un carril en la N-1 a su paso por Idiazabal. El Departamento de Seguridad pide extremar la precaución por desprendimientos y balsas de agua.
Finalizan las retenciones en la BI-10, en Barakaldo, tras el accidente entre dos vehículos
El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 124, en sentido San Sebastián, y ha generado retenciones de hasta cinco kilómetros.
Será noticia: Situación de los ríos, ¿cuándo dejará de llover? y huelga en Tubos Reunidos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Una piedra de gran tamaño queda suspendida sobre la N-634 en Getaria
Poco después del mediodía, una enorme piedra ha caído por el monte, pero ha podido ser sujetada por la malla de hierro. Se prevé que los trabajos para su retirada comiencen a las 09:00 del martes. No obstante la carretera está abierta el tráfico.
Seis personas resultan heridas en Falces tras una salida de vía
Todos los heridos han quedado ingresados con varias heridas y pronóstico reservado. Cinco de ellos son menores de edad.
Navarra activa 4,7 millones para acelerar el uso del coche eléctrico
El nuevo plan “Tximista Auto” refuerza las ayudas con hasta 5.500 € por vehículo y apoyo directo a infraestructuras.
Nivel amarillo por desbordamiento en las estaciones de Abetxuko, Sangroniz y Mungia
Según ha informado Euskalmet, seguirá lloviendo casi sin parar durante lo que resta de día, especialmente en la vertiente cantábrica.
El río Butrón se desborda a su paso por Mungia
Las intensas lluvias han provocado el desbordamiento del río Butrón a su paso por Mungia, y el Ayuntamiento del municipio vizcaíno ha recomendado que se muevan los coches a zonas altas.
Reanudan la búsqueda de la persona desaparecida en el río Bidasoa en Irun
Había sido sorprendido, junto a otro hombre, forzando las cajas de dinero de una zona de lavado de vehículos. El otro presunto implicado en el robo ya ha sido detenido.