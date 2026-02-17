INUNDACIONES
Mejora la situación de los ríos tras horas de preocupación por las crecidas

Las intensas precipitaciones han provocado inundaciones en garajes y viviendas en varios puntos, especialmente en la cuenca del Butrón, donde 36 vecinos se han visto afectados en Maruri.
Euskaraz irakurri: Ibaien egoerak hobera egin du, ur-goraldiei buruzko kezken ondoren
EITB

La jornada ha arrancado con una situación más estable tras horas de máxima preocupación por las crecidas. La estación de Mungia, en la cuenca del Butrón, ha descendido a nivel verde, al igual que la estación de Sangroniz, en la ría de Bilbao, según ha informado Euskalmet dentro del aviso amarillo por lluvias.

La pleamar de esta madrugada no ha causado nuevos estragos, pero en las últimas horas el desbordamiento del río Butrón a su paso por Mungia y Maruri ha dejado garajes inundados y viviendas afectadas. En Maruri, el agua ha entrado en casas de nueva construcción y 36 vecinos se han visto afectados. En Mungia, donde ayer se pidió a los residentes de las zonas más próximas al cauce que subieran a los pisos altos, operarios municipales han retirado esta mañana una barandilla dañada en un puente sobre el río.

La atención sigue puesta en otros puntos sensibles. Se vigila el Zadorra, en Álava, y el Urumea, en Gipuzkoa, que ya va rebajando su nivel. En Castejón, el Ebro continúa bajo seguimiento.

Las precipitaciones acumuladas ayer fueron especialmente intensas en varios puntos: en Eskas se recogieron 79,6 litros por metro cuadrado, en Mallabia 64,3, en Urkiola 63,4, en Almike 61,1, en Añarbe 61 y en Aixola 60,2.

Además, en Getaria, una roca del tamaño de un coche ha quedado suspendida en el aire, atrapada por la malla de protección de la N-634 tras ser arrastrada por la lluvia.

El director de Estrategia de la Agencia Vasca del Agua (URA), José María Sanz, señaló anoche en Radio Euskadi que, salvo algún susto puntual, la situación derivada de las persistentes lluvias irá mejorando a lo largo de la jornada y que, aunque se mantiene la vigilancia, no se espera que vaya a peor.

