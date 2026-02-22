VIOLENCIA MACHISTA

El autor del crimen machista de Sarriguren pasará a disposición policial el lunes

Se encarga del caso el juzgado número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona. Entretanto, prosiguen las concentraciones en repulsa por el asesinato de Tatiana. 

GRAFCAV092. SARRIGUREN, 21/02/2026.-Efectivos de la Policía Judicial de la Policia Foral n el piso donde ayer dos mujeres fueron víctimas, una de ellas asesinada presuntamente por su marido, en un caso de violencia machista y la otra herida de gravedad. El Ayuntamiento del Valle de Egüés, ha expresado su "máxima repulsa y más profunda indignación". Así se recoge en una declaración institucional, leída ante los medios de comunicación por la alcaldesa, Xuriñe Peñas, tras la Junta de Portavoces reunida de urgencia tras conocerse el crimen. EFE/ Jesús Diges
Lugar del crimen en Sarriguren. Foto: EFE
Última actualización

El hombre que mató a su mujer e hirió de gravedad a su propia madre en Sarriguren (Navarra) pasará este lunes a disposición judicial. Corresponde al juzgado número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona instruir el caso, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Entretanto, una concentración frente al Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado y condenado el asesinato machista de Tatiana, de 28 años. La movilización ha sido convocada por la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista y Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxa, y toma el relevo a la realizadas ayer en el Valle de Egüés y en Pamplona. Este lunes hay convocada otra manifestación en el mismo Sarriguren. 

Indarkeria matxista hilketa Sarriguren bilkura Iruñean violencia machista asesinato Sarriguren concentración en Pamplona
18:00 - 20:00

El primer crimen machista de este 2026 en Euskal Herria deja cuatro huérfanos de corta edad y otra mujer, la madre del presunto asesino y suegra de la asesinada, gravemente herida. El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha decretado tres días de luto oficial. 

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha condenado el asesinato de Tatiana y ha pedido "unidad política y social" para combatir "esta lacra que nos persigue". 

18:00 - 20:00

Los hechos tuvieron lugar el viernes a la tarde, sobre las 19:30 horas, en el domicilio que la pareja compartía en la calle Reino de Navarra. La pareja estaba en trámites de separación, y no constaban denuncias previas, por lo que la víctima no estaba dentro del sistema VioGén. El hombre apuñaló a la mujer hasta causarle la muerte, e hirió de gravedad a su madre, que al parecer se interpuso entre la víctima y el agresor. 

La suegra de la víctima mortal, fuera de peligro

La mujer, de 59 años, evoluciona favorablemente en el Hospital Universitario de Navarra y su vida no corre peligro. Uno de los cuatro hijos menores de la pareja estaba en la vivienda cuando ocurrió el crimen. 

El presunto asesino huyó de la vivienda, pero fue detenido poco después por la Policía Local del Valle de Egüés. La Policía Foral investiga lo sucedido, y el Juzgado ha decretado el secreto de sumario. 

Violencia machista Navarra Sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

