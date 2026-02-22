El autor del crimen machista de Sarriguren pasará a disposición policial el lunes

Los hechos tuvieron lugar el viernes a la tarde, sobre las 19:30 horas, en el domicilio que la pareja compartía en la calle Reino de Navarra. La pareja estaba en trámites de separación, y no constaban denuncias previas, por lo que la víctima no estaba dentro del sistema VioGén. El hombre apuñaló a la mujer hasta causarle la muerte, e hirió de gravedad a su madre, que al parecer se interpuso entre la víctima y el agresor.

La suegra de la víctima mortal, fuera de peligro

La mujer, de 59 años, evoluciona favorablemente en el Hospital Universitario de Navarra y su vida no corre peligro. Uno de los cuatro hijos menores de la pareja estaba en la vivienda cuando ocurrió el crimen.

El presunto asesino huyó de la vivienda, pero fue detenido poco después por la Policía Local del Valle de Egüés. La Policía Foral investiga lo sucedido, y el Juzgado ha decretado el secreto de sumario.