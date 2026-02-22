Sarrigurengo hiltzaile matxista astelehenean eramango dute epailearen aurrera
Iruñeko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 2. Epaitegiak bideratuko du auzia. Bien bitartean, gaur beste elkarretaratze bat izan da Iruñean Tatianaren hilketa salatzeko.
Sarrigurenen (Eguesibar, Nafarroa) emaztea hil eta ama larri zauritu zuen gizona bihar, astelehena, eramango dute epailearen aurrera.
Nafarroako Auzitegi Nagusiko iturrien arabera, Iruñeko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 2. Epaitegiak bideratuko du auzia.
Bien bitartean, hilketa matxista salatzeko bilkurek ez dute etenik. Gaur ehunka pertsona bildu dira Iruñeko Udaletxe plazan, Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak eta Indarkeria Sexistaren kontrako Emakumeen Plataformak deituta. Atzo, bi elkarretaratze izan ziren Eguesibarren eta Iruñean, eta biharko, berriz, hitzordua egina du Eguesibarko mugimendu feministak Sarrigurenen bertan.
Aurten Euskal Herrian izandako lehen hilketa matxista izan da Sarrigurengoa, eta adin txikiko lau umezurtz utzi ditu. Eguesibarko Udalak hiru dolu-egun ezarri ditu.
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak Tatianaren hilketa gaitzetsi du eta "batasuna" aldarrikatu du indarkeria matxistaren aurrean.
Erasoa ostiral arratsaldean izan zen, 19:30 aldera, bikoteak Sarrigurengo Nafarroako Erresuma etorbidean partekatzen zuen etxebizitzan. Senar-emazteak banatzeko prozesuan zeuden, eta ez zegoen gizonaren kontrako salaketarik; hortaz, biktima ez zegoen VioGen sisteman sartuta. Gizonak emakumea sastatu zuen, hiltzeraino, eta ama ere zauritu zuen labanaz, erasoa saihesteko tartean sartu zenean.
Zauritutako emakumea, arriskutik kanpo
Zauritua, 59 urteko emakumea, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten, larri. Dena dela, bilakaera ona izan du, eta ez dago hiltzeko arriskuan. Bikotearen lau seme-alaba adingabeetako bat etxebizitzan zegoen hilketa gertatu zenean.
Erasoa egin ondoren, ustezko hiltzaileak etxetik ihes egin zuen, baina handik gutxira atxilotu zuen Eguesibarko Udaltzaingoak. Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko, eta epaileak sekretupean jarri du auzia.
