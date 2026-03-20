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Euskal Herrian Euskaraz denuncia amenazas de CC. OO. y llama a la movilización

EHE ha señalado que el sindicato le ha pedido cinco compromisos, advirtiendo de que de lo contrario emprenderá la vía judicial, y ha denunciado que la situación es "inaceptable".

Imagen de la comparecencia de Euskal Herrian Euskaraz. Imagen de la comparecencia de Euskal Herrian Euskaraz. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Euskal Herrian Euskarazek CCOOren mehatxua salatu du eta mobilizatzeko deia egin du
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EITB

Última actualización

Euskal Herrian Euskaraz (EHE) ha denunciado que el sindicato CC. OO. le ha enviado una carta a raíz de una acción llevada a cabo el pasado 24 de diciembre en Vitoria-Gasteiz. En la performance, "Olentzero" depositó carbón ante la sede del sindicato para denunciar el papel que, según EHE, desempeña el sindicato en la "ofensiva judicial y política contra el euskera".

Según EHE, las informaciones publicadas en los últimos días han reforzado esta denuncia y han confirmado que CC. OO. forma parte de "una estrategia organizada para recortar los derechos lingüísticos de los euskaldunes". 

Según han denunciado, en la carta remitida por el sindicato se exige a EHE cinco compromisos, entre ellos la retirada del vídeo de las redes sociales y la no realización de acciones similares en el futuro. Además, el sindicato les habría exigido que mantendan la confidencialidad de la misiva que les remitieron.

EHE ha destacado que el hecho de que la carta haya sido recibida exclusivamente en castellano es expresión de "una actitud excluyente hacia el euskera" y ha reivindicado "el derecho a recibir las notificaciones en euskera". Además, considera "increíble" que se decida "llevar a Olentzero a los tribunales por llevar carbón y por pegar unas pegatinas".

EHE denuncia esta situación como un ataque a la libertad de expresión y asegura que no se va a amedrentar. Asimismo, hace un llamamiento a las y los euskaltzales para que se movilicen y sigan denunciando actitudes contrarias al euskera.

Para finalizar, EHE ha subrayado que el movimiento a favor del euskera se está fortaleciendo: "el renacimiento a favor del euskera ha comenzado y no tiene vuelta atrás".

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