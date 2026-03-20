EUSKARA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Herrian Euskarazek CC. OO. sindikatuaren ren mehatxua salatu du eta mobilizatzeko deia egin du

EHEk adierazi du sindikatuak bost konpromiso eskatu dizkiola, bestela bide judiziala abiatuko duela ohartaraziz, eta egoera “onartezina” dela salatu du.
Argazkia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herrian Euskarazek (EHE) salatu du CC. OO. sindikatuak gutun bat bidali diola joan den abenduaren 24an Gasteizen egindako ekintza baten harira. Performance horretan, Olentzerok ikatza utzi zuen sindikatuaren egoitzaren aurrean, “oldarraldi judizial eta politikoan sindikatuak jokatzen duen paper estrategikoa salatzeko”, EHEk adierazi duenez.

EHEren esanetan, azken egunotan argitaratutako informazioek salaketa hori berrestera datoz, eta baieztatu dute CC. OO. “euskaldunon eskubideak murrizteko eta euskararen bazterketa betikotzeko estrategia antolatu baten parte dela”.

Salatu dutenez, sindikatuak bidalitako gutunean bost konpromiso eskatzen zaizkio EHEi; besteak beste, bideoa sare sozialetatik kentzea eta etorkizunean antzeko ekintzarik ez egitea. Horrez gain, gutunaren konfidentzialtasuna mantentzea ere eskatu omen die sindikatuak.

EHEk nabarmendu du gutuna soilik gaztelaniaz jasotzea “euskararekiko jarrera zapaltzailearen eta baztertzailearen adierazgarri” dela, eta jakinarazpenak euskaraz jasotzeko eskubidea aldarrikatu du. Era berean, “sinestezina” iruditzen zaio elkarteari “Olentzero auzitara eraman nahi izatea ikatza eramateagatik eta pegatinak itsasteagatik”.

EHEk egoera hau adierazpen askatasunaren aurkako eraso gisa salatu du, eta ohartarazi du ez dela “kikilduko”. Halaber, euskaltzaleei dei egin die mobiliza daitezen eta euskararen aurkako jarrerak salatzen jarrai dezaten.

Amaitzeko, EHEk azpimarratu du euskararen aldeko mugimendua indartzen ari dela: “euskararen aldeko berpizkundea hasi da, eta ez du atzera bueltarik”.

Euskara Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pertsona bat erietxera eraman behar izan dute Baionan gertatu den sute baten ondorioz

Pertsona bat erietxera eraman behar izan dute Baionan gertatu den sute baten ondorioz

Sua 14:15ak inguruan piztu da garra Baiona Tipiko Kupelgileak karrikako eraikin batean. Suhiltzaileek eraikina hustu dute bertaratu orduko. Hirugarren solairuan zegoen gizonezko bat larrialdi zerbitzuen laguntzarekin atera behar izan dute eta Baionako erietxera eraman dute kea arnastuta. Garrak itzali badituzte ere, auzo guztiko elektrizitatea eta gasa moztu dituzte, prebentzio neurri gisa. Eraikinak kalte ugari izan ditu eta bere egoera hurrengo orduetan aztertu beharko da. Bizilagunek gaua etxetik kanpora igaroko dute. 
Gehiago ikusi
X