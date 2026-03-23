CC. OO., sobre su no participación en Korrika: "Nos han puesto en el lado de los enemigos"

El secretario general de CC. OO. de Euskadi, Santi Martínez, ha vuelto a denunciar el ejercicio de "apartheid social" que ha supuesto su no participación en la 24ª edición de Korrika, porque la carrera a favor del euskera era "un punto de encuentro de afectos por el euskera" de personas "con recorridos distintos". Según ha indicado, "ya no hay una divergencia de criterios en la defensa del euskera, hay amigos y enemigos, y nos han puesto en el lado de los enemigos".



En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Martínez ha considerado que el "veto" a que la dirección de CC. OO. de Euskadi portara el testigo de Korrika es "un veto a la organización" y que responde a "unos antecedentes" por su posición, ha remarcado, "favorable al impulso de la euskera".

En este sentido, ha aludido a la presentación de recursos a determinadas OPE por incumplir el Decreto vasco de perfiles lingüísticos "de obligado cumplimiento", para "anclar a la realidad sociolingüística" la perfilación de determinados puestos de trabajo.



Así, ha negado que "en ningún caso" exista la 'ofensiva judicial' que se denuncia desde diversos ámbitos, sino "lo que existe es como mucho una acción concertada de determinadas administraciones públicas vascas que incumplen de manera sistemática el índice de obligado cumplimiento que viene en el decreto de perfiles, que es una normativa vasca".



El responsable de CC. OO. de Euskadi ha señalado que el hecho de que el sindicato esté "ganando" en tribunales ha provocado "una doble reacción" en el ámbito político, "protagonizada" por PNV y por EH Bildu pretendiendo "cargarse el índice de obligado cumplimiento", y otra desde el mundo sindical, de ELA y LAB, que han realizado "concentraciones frente a los juzgados para pedir que se recurran sentencias que salvan puestos de trabajo".



A ello, ha apuntado, se ha sumado "una reacción a lo largo de los meses" en la que se ha "atacado y violentado muchas de las sedes con pintadas" que tachan al sindicato de "enemigos de la euskera", además de "ataques en redes sociales" y ahora el "veto" de Korrika.