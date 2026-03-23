24ª Korrika
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

CC. OO., sobre su no participación en Korrika: "Nos han puesto en el lado de los enemigos"

El secretario general de CC. OO. de Euskadi Santi Martínez ha denunciado nuevamente el "ejercicio de apartheid social" hacia su sindicato que supone el "veto" en Korrika, y ha negado que exista una ofensiva judicial contra el euskera.
korrika martxoak 16&nbsp;3

Imagen de archivo de Korrika 2024. Foto: Orain

Euskaraz irakurri: CC. OO .k Korrikan parte hartu ez izanari buruz: "Etsaien aldean jarri gaituzte"
author image

EITB

Última actualización

El secretario general de CC. OO. de Euskadi, Santi Martínez, ha vuelto a denunciar el ejercicio de "apartheid social" que ha supuesto su no participación en la 24ª edición de Korrika, porque la carrera a favor del euskera era "un punto de encuentro de afectos por el euskera" de personas "con recorridos distintos". Según ha indicado, "ya no hay una divergencia de criterios en la defensa del euskera, hay amigos y enemigos, y nos han puesto en el lado de los enemigos".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Martínez ha considerado que el "veto" a que la dirección de CC. OO. de Euskadi portara el testigo de Korrika es "un veto a la organización" y que responde a "unos antecedentes" por su posición, ha remarcado, "favorable al impulso de la euskera".

En este sentido, ha aludido a la presentación de recursos a determinadas OPE por incumplir el Decreto vasco de perfiles lingüísticos "de obligado cumplimiento", para "anclar a la realidad sociolingüística" la perfilación de determinados puestos de trabajo.

Así, ha negado que "en ningún caso" exista la 'ofensiva judicial' que se denuncia desde diversos ámbitos, sino "lo que existe es como mucho una acción concertada de determinadas administraciones públicas vascas que incumplen de manera sistemática el índice de obligado cumplimiento que viene en el decreto de perfiles, que es una normativa vasca".

El responsable de CC. OO. de Euskadi ha señalado que el hecho de que el sindicato esté "ganando" en tribunales ha provocado "una doble reacción" en el ámbito político, "protagonizada" por PNV y por EH Bildu pretendiendo "cargarse el índice de obligado cumplimiento", y otra desde el mundo sindical, de ELA y LAB, que han realizado "concentraciones frente a los juzgados para pedir que se recurran sentencias que salvan puestos de trabajo".

A ello, ha apuntado, se ha sumado "una reacción a lo largo de los meses" en la que se ha "atacado y violentado muchas de las sedes con pintadas" que tachan al sindicato de "enemigos de la euskera", además de "ataques en redes sociales" y ahora el "veto" de Korrika.

Llamadas

Según ha explicado, el sindicato ha recibido "llamadas de Podemos, de Ezker Anitza, de Sumar, de una parte del Partido Nacionalista Vasco en su representación en el Gobierno Vasco, y llamadas y solidaridad activa del PSE".

"Pero de Bildu no hemos recibido ninguna llamada, por ejemplo. Y no se trata tanto de compartir nuestra política lingüística, se trata de no percibir que somos una ciudadanía segunda. Yo no sé si tienen las líneas colapsadas para llamar a Uriarte para solidarizarse con él en Bildu. Nosotros también somos una organización importante en este país, una organización sociopolítica y nos hubiera gustado, por lo menos, recibir una llamada, no de apoyo a la política lingüística, pero sí de acompañamiento en una situación que está siendo complicada", ha señalado.

Ane Elordi: “Ez dugu bateragarri ikusten CCOOren jardunbidea eta 'Euskara gara' aterkipean egingo dugun Korrikan parte hartzea”
Euskal Herrian Euskaraz denuncia la amenaza de CCOO y llama a la movilización
CC. OO. no llevará testigos en la Korrika de este año por "fomentar actitudes en contra del euskera"
Euskera Korrika 2026 CCOO Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X