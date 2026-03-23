CC. OO., sobre su no participación en Korrika: "Nos han puesto en el lado de los enemigos"
El secretario general de CC. OO. de Euskadi, Santi Martínez, ha vuelto a denunciar el ejercicio de "apartheid social" que ha supuesto su no participación en la 24ª edición de Korrika, porque la carrera a favor del euskera era "un punto de encuentro de afectos por el euskera" de personas "con recorridos distintos". Según ha indicado, "ya no hay una divergencia de criterios en la defensa del euskera, hay amigos y enemigos, y nos han puesto en el lado de los enemigos".
En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Martínez ha considerado que el "veto" a que la dirección de CC. OO. de Euskadi portara el testigo de Korrika es "un veto a la organización" y que responde a "unos antecedentes" por su posición, ha remarcado, "favorable al impulso de la euskera".
En este sentido, ha aludido a la presentación de recursos a determinadas OPE por incumplir el Decreto vasco de perfiles lingüísticos "de obligado cumplimiento", para "anclar a la realidad sociolingüística" la perfilación de determinados puestos de trabajo.
Así, ha negado que "en ningún caso" exista la 'ofensiva judicial' que se denuncia desde diversos ámbitos, sino "lo que existe es como mucho una acción concertada de determinadas administraciones públicas vascas que incumplen de manera sistemática el índice de obligado cumplimiento que viene en el decreto de perfiles, que es una normativa vasca".
El responsable de CC. OO. de Euskadi ha señalado que el hecho de que el sindicato esté "ganando" en tribunales ha provocado "una doble reacción" en el ámbito político, "protagonizada" por PNV y por EH Bildu pretendiendo "cargarse el índice de obligado cumplimiento", y otra desde el mundo sindical, de ELA y LAB, que han realizado "concentraciones frente a los juzgados para pedir que se recurran sentencias que salvan puestos de trabajo".
A ello, ha apuntado, se ha sumado "una reacción a lo largo de los meses" en la que se ha "atacado y violentado muchas de las sedes con pintadas" que tachan al sindicato de "enemigos de la euskera", además de "ataques en redes sociales" y ahora el "veto" de Korrika.
Llamadas
Según ha explicado, el sindicato ha recibido "llamadas de Podemos, de Ezker Anitza, de Sumar, de una parte del Partido Nacionalista Vasco en su representación en el Gobierno Vasco, y llamadas y solidaridad activa del PSE".
"Pero de Bildu no hemos recibido ninguna llamada, por ejemplo. Y no se trata tanto de compartir nuestra política lingüística, se trata de no percibir que somos una ciudadanía segunda. Yo no sé si tienen las líneas colapsadas para llamar a Uriarte para solidarizarse con él en Bildu. Nosotros también somos una organización importante en este país, una organización sociopolítica y nos hubiera gustado, por lo menos, recibir una llamada, no de apoyo a la política lingüística, pero sí de acompañamiento en una situación que está siendo complicada", ha señalado.
Te puede interesar
De Navarra a Gipuzkoa, en su quinta noche
Korrika ha amanecido en Álava, donde permenecerá hasta el mediodía. Tras recorrer el camino entre Egino y Ziordia, a las 13:00 horas se adentará en Navarra y su meta estará hoy en Gipuzkoa (no llegará hasta la noche).
El Gobierno de Navarra creará un observatorio para la prevención del suicidio con presencia multidisciplinar
El Ejecutivo foral ha presentado la Estrategia de prevención y atención a las personas con conductas suicidas en Navarra. En 2025, un total de 39 personas murieron por suicidio en Navarra, lo que supone un descenso del 32,7 % con respecto a 2024, la más baja registrada desde 2001.
Alerta por una fuga de gas de grandes dimensiones en Barakaldo
El incidente se ha producido en torno a las 10:00 horas en una obra situada en la avenida Elorriaga del barrio de Lutxana, lo que ha generado preocupación entre los vecinos.
Once detenidos por blanqueo de dinero del tráfico de drogas en Castro Urdiales
En la operación se intervinieron más de 3.000 gramos de cocaína y se incautaron también 7 armas cortas y 4 largas, munición, y dinero.
Los últimos 11 años, los más calurosos desde que hay registros, según el último informe de la OMM
Desde 2015 hasta 2025 se han registrado las temperaturas medias más altas desde mediados del siglo XIX. "Cuando la historia se repite 11 veces, ya no es una coincidencia, es una llamada a actuar", ha subrayado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Arranca la inscripción para la OPE de Osakidetza, cuyas pruebas se realizarán en junio
La convocatoria ofertará 5425 plazas, de ellas 2160 de nueva creación. Las pruebas tendrán lugar los días 19, 20 y 21 de junio.
Un accidente múltiple en los túneles de Malmasín provoca retenciones en la A-8 en sentido Irun
Un carril ha permanecido cerrado durante una hora y media, lo que ha provocado largas retenciones. Cuatro personas han resultado heridas en el accidente.
Será noticia: los resultados de las elecciones de Iparralde, Korrika y OPE de Osakidetza
Resumen de las noticias de hoy en Orain, en dos palabras.
Localizan el cuerpo sin vida del senderista bilbaíno desaparecido en Arredondo (Cantabria)
Su vehículo ha sido localizado a primera hora de esta mañana, lo que ha permitido confirmar que se encontraba en el área y acotar el operativo de búsqueda.