CCOO sindikatua, Korrikan parte hartu ez izanaz: "Etsaien aldean jarri gaituzte"

CCOO sindikatuaren kontrako "apartheid soziala" gaitzetsi du berriro sindikatuaren Euskadiko idazkariak, Korrikan parte hartzeari "betoa" jarri diotelakoan. Bestalde, euskararen aurkako eraso judizialik dagoela ukatu egin du sindikatuak.

2024ko Korrikaren artxiboko irudia. Argazkia: Orain

Santi Martinez Euskadiko CCOOren idazkari nagusiak Korrikaren 24. edizioan parte ez hartzea ekarri duen "apartheid soziala" salatu du berriro, eta esan du euskararen aldeko lasterketa "ibilbide desberdinak dituzten pertsonen topagunea" dela. Adierazi duenez, "dagoeneko ez dago irizpide desadostasunik euskararen defentsan, lagunak eta etsaiak daude, eta etsaien aldean jarri gaituzte".

Herri Irratian egindako elkarrizketa batean, Martinezek uste du Euskadiko CCOOk Korrikaren lekukoa ez eramatea "sindikatuari betoa jartzea" dela, eta "aurrekari batzuei" erantzuten diela. Gainera, sindikatuak "euskara bultzatzearen aldeko" jarrera duela azpimarratu du. 

Ildo horretan, lan eskaintza publiko jakin batzuetarako errekurtsoak aurkeztu direla aipatu du, "bete beharreko" hizkuntza-eskakizunei buruzko Euskal Dekretua ez betetzeagatik, lanpostu jakin batzuen zehaztapena "errealitate soziolinguistikoari lotzeko".

Hala, ukatu egin du "inola ere" ez dagoela hainbat eremutatik salatzen den "eraso judizialik", baizik eta "askoz jota, euskal administrazio publiko jakin batzuen ekintza itundu bat, profilen dekretuan nahitaez bete beharreko indizea sistematikoki urratzen duena".

Euskadiko CCOOk adierazi duenez, sindikatua auzitegietan "irabazten" aritzeak "erreakzio bikoitza" eragin du politikagintzan, EAJ eta EH Bildu "protagonista" izanik, eta "nahitaez bete beharreko indizea" ezarri nahi izan dute, eta beste bat sindikatuen, ELAren eta LABen artean, "elkarretaratzeak" egin baitituzte "epaitegien aurrean, lanpostuak salbatzen dituzten epaien aurka helegitea jar dezaten eskatzeko".

Gaineratu duenez, "hilabeteetan zehar izandako erreakzioa" izan da, eta sindikatua "euskararen etsaitzat" jotzen duten "pintadak" egin dituzte "egoitza askotan", baita "erasoak" ere. Gainera, "sare sozialetan" ere "erasoak" jasan dituztela adierazi du, eta esan dutenez, horren guzti horren ondoren, Korrikaren "betoa" etorri da.

Deiak

Azaldu duenez, sindikatuak "Podemosen, Ezker Anitzaren, Sumarren, Eusko Jaurlaritzan ordezkaritza duen Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSEren deiak eta elkartasun aktiboa jaso ditu.

"Baina Bilduk, adibidez, ez digu deitu. Eta kontua ez da gure hizkuntza-politika partekatzea. Nik ez dakit Uriarteri deitzeko lineak kolapsatuta ote dituzten Bilduri elkartasuna adierazteko. Gu ere erakunde garrantzitsua gara herri honetan, erakunde soziopolitiko bat, eta, gutxienez, dei bat jasotzea gustatuko litzaiguke, ez hizkuntza politika babestekoa, baina bai zaila izaten ari den egoera batean laguntzekoa", adierazi du.

Euskara Korrika 2026 CCOO Gizartea

