CCOO sindikatua, Korrikan parte hartu ez izanaz: "Etsaien aldean jarri gaituzte"
CCOO sindikatuaren kontrako "apartheid soziala" gaitzetsi du berriro sindikatuaren Euskadiko idazkariak, Korrikan parte hartzeari "betoa" jarri diotelakoan. Bestalde, euskararen aurkako eraso judizialik dagoela ukatu egin du sindikatuak.
Santi Martinez Euskadiko CCOOren idazkari nagusiak Korrikaren 24. edizioan parte ez hartzea ekarri duen "apartheid soziala" salatu du berriro, eta esan du euskararen aldeko lasterketa "ibilbide desberdinak dituzten pertsonen topagunea" dela. Adierazi duenez, "dagoeneko ez dago irizpide desadostasunik euskararen defentsan, lagunak eta etsaiak daude, eta etsaien aldean jarri gaituzte".
Herri Irratian egindako elkarrizketa batean, Martinezek uste du Euskadiko CCOOk Korrikaren lekukoa ez eramatea "sindikatuari betoa jartzea" dela, eta "aurrekari batzuei" erantzuten diela. Gainera, sindikatuak "euskara bultzatzearen aldeko" jarrera duela azpimarratu du.
Ildo horretan, lan eskaintza publiko jakin batzuetarako errekurtsoak aurkeztu direla aipatu du, "bete beharreko" hizkuntza-eskakizunei buruzko Euskal Dekretua ez betetzeagatik, lanpostu jakin batzuen zehaztapena "errealitate soziolinguistikoari lotzeko".
Hala, ukatu egin du "inola ere" ez dagoela hainbat eremutatik salatzen den "eraso judizialik", baizik eta "askoz jota, euskal administrazio publiko jakin batzuen ekintza itundu bat, profilen dekretuan nahitaez bete beharreko indizea sistematikoki urratzen duena".
Euskadiko CCOOk adierazi duenez, sindikatua auzitegietan "irabazten" aritzeak "erreakzio bikoitza" eragin du politikagintzan, EAJ eta EH Bildu "protagonista" izanik, eta "nahitaez bete beharreko indizea" ezarri nahi izan dute, eta beste bat sindikatuen, ELAren eta LABen artean, "elkarretaratzeak" egin baitituzte "epaitegien aurrean, lanpostuak salbatzen dituzten epaien aurka helegitea jar dezaten eskatzeko".
Gaineratu duenez, "hilabeteetan zehar izandako erreakzioa" izan da, eta sindikatua "euskararen etsaitzat" jotzen duten "pintadak" egin dituzte "egoitza askotan", baita "erasoak" ere. Gainera, "sare sozialetan" ere "erasoak" jasan dituztela adierazi du, eta esan dutenez, horren guzti horren ondoren, Korrikaren "betoa" etorri da.
Deiak
Azaldu duenez, sindikatuak "Podemosen, Ezker Anitzaren, Sumarren, Eusko Jaurlaritzan ordezkaritza duen Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSEren deiak eta elkartasun aktiboa jaso ditu.
"Baina Bilduk, adibidez, ez digu deitu. Eta kontua ez da gure hizkuntza-politika partekatzea. Nik ez dakit Uriarteri deitzeko lineak kolapsatuta ote dituzten Bilduri elkartasuna adierazteko. Gu ere erakunde garrantzitsua gara herri honetan, erakunde soziopolitiko bat, eta, gutxienez, dei bat jasotzea gustatuko litzaiguke, ez hizkuntza politika babestekoa, baina bai zaila izaten ari den egoera batean laguntzekoa", adierazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Nafarroatik Gipuzkoara egingo du jauzi Korrikak bere bosgarren gauean
Araban ikusi ditu lekukoak eguneko lehen eguzki printzak, eta bertan ibiliko da Korrika eguerdia iritsi bitartean. Egino eta Ziordia arteko bidea eginda, Nafarroa iparraldean barneratuko da 13:00a aldera, Gipuzkoa helburu hartuta.
Nafarroako Gobernuak suizidioa prebenitzeko behatokia sortuko du, diziplina anitzeko profesionalen parte hartzearekin
Jokabide suizidak dituzten pertsonak prebenitzeko eta artatzeko estrategia aurkeztu du Nafarroako Osasun Departamentuak. Iaz, 39 pertsona hil ziren Nafarroan beren buruaz beste eginda.
Alerta Barakaldon gas-isuri handi batengatik
Ezbeharra 10:00ak aldera gertatu da, Lutxana auzoko Elorriaga etorbidean dagoen obra batean, eta horrek kezka sortu du auzokoen artean.
Hamaika pertsona atxilotu dituzte Castro Urdialesen droga-trafikoaren dirua zuritzeagatik
Operazioan 3.000 gramo kokaina baino gehiago, 7 arma labur eta 4 luze, munizioa eta dirua atzeman zituzten.
2015-2025 tartea, erregistroak daudenetik izandako beroena, Munduko Meteorologia Erakundearen azken txostenaren arabera
176 urte badira Lurraren batez besteko tenperatura neurtzen dena, eta azken 11 urteotan erdietsi dira balio altuenak. "Historia 11 aldiz errepikatzen denean, jada ez da kointzidentzia, jarduteko deia zuzena da", azpimarratu du Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak.
Osakidetzaren EPErako izen-ematea ireki da, eta probak ekainean egingo dira
Deialdiak 5.425 plaza eskainiko ditu, horietatik 2.160, berriak. Probak ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira.
Lau ibilgailuren arteko istripu bat izan da Malmasingo tuneletan, eta auto-ilarak sortu dira A-8an, Irunerako noranzkoan
Errepidea erabat irekita dago jada, baina ordu eta erdi edo eman du itxita, eta auto-ilara luzeak sortu dira. Lau lagun zauritu dira istripuan.
Albiste izango dira: Iparraldeko hauteskundeen emaitzak, Korrika eta Osakidetzako EPEa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hilda topatu dute Arredondon, Kantabrian, desagertutako mendizale bilbotarra
Goizeko lehen orduan aurkitu dute haren ibilgailua, eta, horri esker, mendizalea inguru horretan zebilela baieztatu, eta bilaketa-eremua mugatu dute.